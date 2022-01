Lenovo Yoga Tab 13: una tablet todoterreno con diseño único

Es indudable que en estos interminables años de pandemia el consumo de pantallas ha aumentado considerablemente. La necesidad de tener ventanas para comunicarse y entretenerse, en especial durante las claustrofóbicas cuarentenas, disparó el tiempo frente a los dispositivos: según un estudio en Estados Unidos, casi la mitad de los niños lo hizo durante 6 o más horas al día, un crecimiento del 500% respecto al 2019.

En ese contexto, las tablets o tabletas —que hasta entonces se habían mantenido en un extraño terreno medio entre los celulares y los computadores más compactos— ganaron un nuevo protagonismo y fueron incorporando elementos de ambos mundos.

Si bien en el último tercio del 2021 los envíos de tabletas alrededor del mundo descendieron levemente,durante el último cuarto igual se vendieron cerca de 40 millones de unidades. Apple sigue dominando el mercado, seguido de Samsung. En tercer lugar nos encontramos con Lenovo, que curiosamente es la única marca que aumentó sus ventas en el último período, según datos de la consultora Canalys.

Y, de alguna manera, se entiende. Lenovo ha tratado hace años de diferenciar a sus tablets con pequeñas innovaciones prácticas que, efectivamente, destacan en relación a sus competidores. Y la nueva Yoga Tab 13 es justamente una de ellas, donde más allá de sus muy buenas prestaciones, gana por lejos en una característica fundamental: la comodidad.

Especificaciones

Pantalla : 13″ 2K (2160 x 1350 píxeles) / 16:10 / Dolby Vision

Peso : 830 grs.

Procesador : Qualcomm Snapdragon 870 (ocho núcleos hasta 3.2 GHz)

Memoria : 8 GB LPDDR5

Sistema operativo : Android 11

Tarjeta gráfica : GPU Qualcomm Adreno 650

Almacenamiento : Hasta 128 GB

Batería : 10000mAh

Duración de batería : 11.7 horas continuas (en reproducción de video en línea)

Sonido : 4 altavoces JBL (4) / Dolby Atmos

Puertos: 1x USB-C 3.1 Gen 2 (admite transferencia de datos, Power Delivery 3.0 y DisplayPort 1.4) / 1x micro HDMI compatible con HDCP 1.4

Un soporte único y muy funcional

Al abrir la caja y sacar el dispositivo, nos encontramos con el ya tradicional –y único– diseño que Lenovo le imprime a sus tabletas: además de la gran y brillante pantalla de 13 pulgadas, tiene en la base el clásico cilindro que conlleva puertos a sus costados y un fundamental soporte o base de apoyo regulable que, personalmente, hace toda la diferencia con la competencia.

Usualmente, el manejo de una tablet (que por supuesto no esté adosada a un teclado magnético) se hace con las manos, como si fuera un celular gigante. Aunque esa es su gracia inicial, a la larga puede llegar a ser algo incómodo: el peso y el tamaño rápidamente dan ganas de dejarla apoyada en algún lado.

Pues bien, la Yoga Tab 13 soluciona esto de una manera muy práctica al agregar un soporte flexible de metal, capaz de acomodarse al ángulo preciso que el usuario necesite. Así, tenerlo como monitor externo o segunda pantalla al lado de un computador principal resulta muy fácil. De la misma manera, el soporte es capaz de voltearse por completo y así poder utilizarse como un “colgador”. A falta de soportes, la tablet se puede “colgar” con seguridad desde un gancho o relieve de una pared o mueble. Una decisión muy práctica, que le otorga un gran sentido de utilidad al dispositivo y sin la necesidad de ningún accesorio extra.

Pero no solo por eso destaca la nueva tablet de Lenovo. Al tenerla en nuestras manos, frente a nosotros, ya sea de manera vertical u horizontal, su anverso se siente muy cómodo y agradable. Además de su base cilíndrica y el soporte ya mencionado, más de la mitad de la parte trasera de la tableta cuenta con un cobertor de felpa muy atractivo, que le otorga al dispositivo una sensación más premium. Si bien su base es metálica, la carcasa es plástica, algo que no molesta y que se asume fue para que la tablet no resultase más pesada. Porque con sus más de 800 gramos, digamos que no pasa desapercibida en las manos.

Como ya hemos dicho, en términos de diseño la Yoga de Lenovo es única al lado de sus competidores. Pero en sus aspectos más tradicionales tampoco queda atrás: cuenta en un costado con un botón de encendido/bloqueo, además del clásico botón para aumentar o bajar el volumen. En la parte superior central, tiene una cámara frontal de 8 megapíxeles (no hay cámara trasera) para selfies y videollamadas, y junto a ella un sensor para desbloquear el aparato con reconocimiento facial.

HDMI, un acierto; pantalla y batería cumplen

En la base cilíndrica nos encontramos con dos pares de parlantes JBL, un conector/cargador USB-C al costado, y un mini HDMI al otro, lo que de inmediato le da una característica poco usual pero muy bienvenida, especialmente si la finalidad es transformar el aparato en una segunda pantalla o como un receptor de otra señal con conexión HDMI —como una consola de videojuegos, por ejemplo. Y no, no hay entrada de 3.5mm para audífonos.

La pantalla tiene especificaciones más bien normales para un aparato de esta categoría. Hablamos de una LCD de 13″ laminada, 2K, compatible con rango dinámico alto (HDR) y con una tasa de refresco más bien baja, de sólo 60 Hz. También permite la utilización de un lápiz stylus, a lo que se le suman mejoramientos como la tecnología Dolby Vision —que mejora la relación de contraste y agrega más luminosidad a la imagen—, lo que garantiza un buen visionado general, aunque sin llegar a niveles de otras tablets de la competencia. Por su parte, el sistema de audio Dolby Atmos, con cuatro parlantes JBL, entrega un sonido potente, envolvente y robusto.

Por dentro, un procesador Qualcomm Snapdragon 870, 8 GB de memoria RAM y un almacenamiento interno de hasta 256 GB aseguran el correcto desempeño de cualquier actividad multimedia, especialmente videojuegos, en donde todo lo probado —Genshin Impact y otros títulos de la nube de la Xbox Serie X— corrieron sin mayores problemas y en las especificaciones gráficas más elevadas.

Por cierto, se nota que esta es una tableta orientada hacia el entretenimiento. Con Android 11 de base (se espera próximamente actualización a Android 12), la tableta cuenta con las tradicionales apps de entretención preinstaladas. Lo que llama la atención es un ícono flotante ubicado a la izquierda de la pantalla, que se define como Google Entertainment Space: es básicamente un lanzador de apps de entretenimiento, similar a Android TV, para acceder a plataformas de ocio de forma más cohesionada y rápida. Simpático, pero nada especial y que puede ser fácilmente desactivado. De manera similar, el sistema cuenta con Kids Space, un espacio diseñado para niños menores de 9 años, diferente a YouTube Kids.

En cuanto a la batería, esta es de un tamaño estándar para tabletas de este tamaño, con una capacidad de 10000mAh. ¿Qué significa eso? Que puede llegar a durar entre 9 a 12 horas, según el uso y la modalidad establecida. Un rendimiento esperable.

Veredicto Práctico

Si bien hay algunos detalles menores en cuanto a diseño (no hay cámara trasera ni entrada para audífonos) y a prestaciones de su pantalla, lo interesante de esta tablet y sus especificaciones es que efectivamente está orientada al ocio. Gracias a su generosa pantalla, a su buen sistema de sonido y su interesante equipamiento interno, todo lo que tiene que ver con apps de entretenimiento tendrá un excelente desempeño, tanto en visualización como en audio.

Por su peso y tamaño, eso sí, no es un gadget como para sacar camino al trabajo o tener en el auto para un viaje. Al contrario, el mayor potencial del Yoga Tab 13 es algo paradójico: una pantalla portátil que funciona mejor de punto fijo, ideal para el tiempo libre o como segundo monitor en el trabajo.

Nota: ⭐⭐⭐⭐★

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 18 de enero de 2022. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.