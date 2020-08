Los mejores accesorios para una experiencia gamer definitiva

El concepto de inmersión en videojuegos siempre ha sido clave. La idea de sumergirse —ojalá lo más posible— en la aventura o ambientación que hemos elegido involucra, antes que nada, contar con una pantalla lo suficientemente amplia, que permita enfocarnos en el juego. Este factor está condicionado por la plataforma —si se está jugando en un PC o en consola—, y la cosa se mueve entre pantallas y televisores, aunque estos últimos también son hoy una alternativa.

Más allá del aspecto visual, también existe un sinfín de accesorios y periféricos que no solo permiten tener una experiencia más inmersiva, sino que además un mejor y más preciso control sobre nuestros movimientos en la pantalla. Especialmente si se trata de títulos competitivos, donde la disposición de ciertos controles o botones puede jugar un factor decisivo en alguna partida.

Los accesorios relacionados con videojuegos han ido evolucionando: desde los viejos días de controles alternativos para el Atari 2600 en los ochentas, pasando por la popular pistola de luz de Nintendo en los noventas hasta los volantes para juegos de carreras en los 2000, estos productos se han profesionalizado y se han vuelto cada más serios y también más efectivos.

Acá, en todo caso, estamos hablando de accesorios generales, de esos que van a permitir que la experiencia del videojuego sea óptima, eficaz y logre que nos olvidemos por un rato de los problemas del mundo real.

Audífonos

En el caso de los audífonos (o headsets), éstos juegan un rol fundamental al momento de jugar en línea y comunicarse con el resto de los jugadores. O también si sólo se quiere mantener paz y silencio en el hogar y contar con una experiencia aural más detallada, personal y fina. El mercado ofrece una vasta oferta de productos, que van desde sencillos auriculares con micrófono hasta envolventes modelos inalámbricos. En la variedad y la comodidad está el gusto, claramente.

Audífonos SteelSeries Arctis 7

Según el sitio PCMag, en términos de una relación precio/calidad, el elegido como el mejor modelo inalámbrico para PC y consolas es el JBL Quantum 800, que cuenta con almohadillas de esponja forradas en cuero, sonido surround y cancelación de ruido externo, además de un micrófono que elimina el eco al comunicarse con otros jugadores. Por su parte, Forbes destaca los SteelSeries Arctis 7, que son un poco más baratos y ofrecen similares características, aunque destacan su micrófono retráctil que promete cancelación de ruido externo, calidad de audio de estudio y una batería de larga duración.

Audífonos HyperX CloudX Stinger

Controles

Acá hay consenso: el mejor control para cualquier plataforma —más allá del combo mouse/teclado que, a mi juicio, depende del tipo de juego— es el Xbox Elite Wireless Controller, de Microsoft. Ya sea por sus decenas de múltiples posibilidades de personalización, o por su diseño, ergonomía y gatillos ajustables, por su peso y su batería recargable —que dura hasta 40 horas de uso—; es difícil encontrar un control con mejores prestaciones que éste, ya sea para uso casual o profesional. Incluso, permite guardar hasta tres perfiles distintos en su memoria interna.

Control Xbox Elite Wireless

Está disponible en Chile, es algo caro, pero es el mejor control según la gran mayoría de las publicaciones especializadas. Ojo, que el control tradicional de la Xbox tampoco lo hace nada de mal en PC. Y por si acaso, el Dualshock de PlayStation también funciona en PC.

Teclado

Para quienes juegan exclusivamente en un PC, un buen teclado mecánico, además del mouse, es fundamental para tener un control total del campo de juego. Acá también entra en consideración el aspecto subjetivo del usuario, ya que hay una vasta gama de teclados para todo tipo de funcionalidades extra. Según PC Gamer, el elegido es el Corsair K95 RGB Platinum, un teclado completo, de generoso tamaño, pero liviano y durable, que se complementa con una serie de características que para la publicación especializada lo hacen único. Entre otros detalles, posee teclas programables, permite adaptar y personalizar perfiles en su memoria interna, tiene retroiluminación color y es posible conectarlo a cualquier versión de Windows. ¡Incluso Windows Vista!

Teclado Corsair K95 RGB Platinum

Pero no es el único teclado que sobresale. También destaca el Logitech G Pro X, que es más comprimido en tamaño y, por lo mismo, puede resultar ser diametralmente más cómodo que un teclado de tamaño más tradicional. Permite la remoción de cables y teclas para una experiencia extra personalizada, ideal para e-sports y videojuegos competitivos. En una onda similar, la danesa SteelSeries también tiene sus modelos destacados, especialmente el Apex Pro y el más compacto (sin las teclas numéricas) y parecido, el Apex 7 TKL.

Teclado Logitech G Pro X

Teclado SteelSeries Apex 150 RGB

Mouse

Otro elemento fundamental junto a su mejor amigo, el teclado. Igualmente, hay una cantidad impresionante de modelos y personalizaciones posibles, entre aparatos que son alámbricos o no, dependiendo del gusto del usuario, su sensibilidad, el “calce” en la mano, etc. Los sitios gamer y de entretenimiento The Verge e IGN destacaron hace poco el inalámbrico Logitech G502 Lightspeed como el mejor en su categoría, en términos de comodidad, batería y personalización de hasta once botones distintos. Posee retroiluminación y hasta un pad que permite la carga inalámbrica del mouse mientras se usa. Actualmente está agotado en Chile.

Mouse Logitech G604 Lightspeed

Otro destacado en The Verge y también en PC Gamer, es el Razer DeathAdder V2, modelo alámbrico y con buenas características de personalización, junto a una más que atendible relación precio/calidad, que destaca por su confort al momento de posar la mano, su durabilidad y su conveniente precio.

Razer DeathAdder V2

Silla

Claramente, el nuevo accesorio (no esencial) de moda. Las butacas o sillas gamers, estrambóticas muchas veces, más parecidas a asientos de autos de carrera, se han popularizado a nivel doméstico a partir de su uso en torneos de e-sports. Efectivamente, estas sillas permiten tener una postura óptima y eficaz en los movimientos. Y para muchos, incluso tirar pinta. Mejor que en un sillón tradicional, aunque eso puede ser discutible. En ese sentido, una buena butaca de oficina puede ser igualmente útil, si es que el tema diseño no es importante.

Silla Secretlab Omega

Dejando de lado el diseño, lo importante no sólo es que sea lo más confortable posible; la idea, además, es que la postura de la espalda quede de la mejor manera posible. Especialmente si el usuario invierte muchas horas de juego al día. Según PC Gamer, la silla elegida como la mejor del 2020 es la Secretlab Omega, una bonita butaca, de diseño más bien discreto, pero con estilo y personalidad. Mezcla cuero, metal, fibra de carbono y PVC para otorgar una muy cómoda experiencia de juego. Es posible hacerle múltiples ajustes y el sillón, el respaldo y las almohadillas poseen “memoria” de uso. También funciona muy bien para siestas.

Bonus track: Volantes

Un accesorio favorito es sin duda el volante para juegos de carrera. No es lo mismo disfrutar el Forza o el Gran Turismo con un control tradicional que con un manubrio. Y pedales. Hay varios modelos, pero lo fundamental, además de un tamaño realista, es que éste se mantenga firme adosado a la superficie donde se tenga instalado. Tanto PC Gamer, como IGN y el sitio especializado GamesRadar, alaban el Thrustmaster T300 RS GT, un modelo para PlayStation y PC de 28 cms de diámetro que además incluye un set de tres pedales para mayor realismo. Nada de mal.

Volante Thrustmaster T300 RS GT

*Los precios de los productos de este artículo están actualizados al 18 de agosto de 2020.