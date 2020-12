Los mejores regalos para adolescentes (según adolescentes)

¿Cómo saber lo que quiere un adolescente? Nunca ha sido fácil descubrirlo y menos ahora, que la comunicación entre ellas y ellos es básicamente digital, con códigos cada vez más indescifrables para los adultos, y con los monosílabos como principal respuesta ante cualquier pregunta.

Pero es entendible: para nadie ha sido sencillo transitar por la metamorfosis de la pubertad. Ver cómo tu cuerpo se desforma a ritmos imprevisibles, con las hormonas desbocadas y las emociones polarizadas, es una experiencia que los adultos olvidamos rápidamente, y la empatía con quién la está viviendo no siempre se consigue.

Si te está costando averiguar qué es lo que le gustaría para esta Navidad a tu sobrino, ahijada, prima o hermano adolescente —no vamos a decir hija ni hijo, porque ahí sí deberías saberlo—, le preguntamos a tres de ellos, entre los 16 y los 17 años, qué cosas les encantaría recibir como regalo para estas fiestas.

Tecnología

Los computadores habían dejado de estar en las listas de deseos navideños: reemplazados como fuente de entretención y comunicación por consolas, tablets o celulares, los notebooks ya no parecían un objeto tan atractivo. Pero llegó el virus y las clases online obligaron a todos a volver a quererlos.

“El que tengo yo me lo dio el colegio está bien malo y el teclado no funciona”, dice Rebeca Pérez, de 17 años. Lo mismo le gustaría a Luciano Laroze, también de 17: un laptop sencillo para estudiar, trabajar y conectarse. Este modelo de Asus, sugerido por nuestro columnista especializado Alejandro Alaluf, es una opción ideal: tiene una pantalla de 14″ y cuatro lados sin marco. Tiene 4GB de RAM y 128GB de disco duro en estado sólido. Es ligero y compacto —pesa sólo 1.4 kg—, cuenta con una nueva bisagra que inclina ligeramente el teclado retro iluminado para escribir de manera más cómoda, y un precio muy interesante.

Asus VivoBook X420FA 4 GB RAM / 128 GB SSD / 14′'

Para Luciano, una consola sería un gran regalo para casi cualquier adolescente. Como estamos justo en pleno lanzamiento de una nueva generación de ellas —tanto PlayStation como Xbox acaban de lanzar sus nuevas (y carísimas) versiones—, la recomendación es inclinarse por la Switch, el mejor lanzamiento de Nintendo desde la Wii. Es una consola muy versátil —puede jugarse de forma portátil con su propia pantalla o conectada a la TV— y diseñada para lo que la compañía de Mario sabe hacer: divertir a toda la familia.

Nintendo Switch + Legend of Zelda: Breath of the Wild

La consola viene con dos controles, los coquetos Joy-Con, pero pueden resultar incómodos durante las largas jornadas de juego o para quienes están acostumbrados a los mandos más tradicionales. Este, parecido al de la Xbox, tiene el inconveniente de venir con cable, pero eso también lo hace más rápido en sus reacciones y siempre listo para ser usado, ya que no necesita cargarse. “Un control nunca sobra”, dice Luciano.

Control Nintendo Switch con cable

En cuanto a videojuegos, a Rebeca Pérez le gustaría tener Danganronpa: Trigger Happy Havoc, un título japonés tan exitoso y popular que sus personajes luego se transformaron en un manga —o sea, una historia en cómic— y luego en un animé —una serie animada. Tiene varias versiones, pero esta es la primera y más conocida: se trata de un colegio de élite en el que sus estudiantes se ven obligados a investigar un asesinato para poder graduarse.

Danganronpa: Trigger Happy Havoc

Casi cualquier videojuego de hoy tiene una modalidad online, y para vivir esa experiencia en su máximo potencial —sin que el resto de los habitantes de la casa se enteren de todo—, son indispensables un par de audífonos con micrófono integrado. Para escuchar bien el griterío de tus amigos y poder hablarles al mismo tiempo. La marca HyperX se ha especializado en este tipo de artículos, y este sirve para PC, PlayStation, Xbox y Switch.

Audífono gamer HyperX Cloud Stinger Core

Rebeca, que no es muy gamer, prefiere los audífonos que se insertan en la oreja. Los que le acomodan son los inalámbricos con formato pod, pequeños, livianos y que pasan desapercibidos. “La gente me habla y yo no la escucho”, dice. Cómodos para salir pero también para estar en la casa, en una videoconferencia o para ver una serie.

Audífonos Apple Airpods con estuche de carga

Un celular nuevo es lo que le gustaría tener a Rebeca. “Uno al que le dure mucho la batería”. El que cumple con ese requisito —además de tener dos cámaras (la frontal de 13MP), 2GB de RAM y 32GB de almacenamiento—, además de ser bastante económico, es el Xiaomi Redmi 9A. Su batería es de 5020 mAh, cuya carga completa alcanza para 10 horas de pantalla activa (algo así como dos días de uso normal).

Xiaomi Redmi 9A 32 GB

Tiempo libre

Pilar Vega, de 17 años, descubrió el animé y el manga durante el confinamiento. “Ha sido lo único bueno de la pandemia”, dice desde Concepción. Para ampliar su biblioteca, y no tener que releer los mismos tomos una y otra vez, le gustaría tener más volúmenes de Blue Exorcist, una saga muy exitosa, creado por la premiada autora Kazue Kato. “No es tan caro y es muy divertido, fue mi puerta de entrada al manga”. Se trata, como dic el el título, de un niño que sigue el oficio de su padre adoptivo: ser exorcista.

Blue Exorcist 01 - Kazue Kato

Para Luciano, una bicicleta, el principal medio de transporte en la pandemia, sigue siendo un gran regalo. Él preferiría una freestyle, no tan apta para largas distancias pero muy cómoda para bajar y subir cunetas, practicar trucos, saltar veredas y darse unas vueltas en el skatepark.

Bicicleta Oxford freestyle aro 20

Aunque casi todo el animé y las series y películas japonesas se pueden encontrar en algún rincón de internet, a Pilar le gustaría poder verlas más fácil, y sin publicidad, teniendo una suscripción en Crunchyroll. “Es el Netflix del animé”, dice. Hay muchísimo contenido, todo con varias opciones de audio y de subtítulos, en alta definición, sin cortes ni avisos molestos.

Suscripción mensual a Crunchyroll

A Rebeca le gusta dibujar, y aunque lo suele hacer a lápiz y sobre cualquier papel que pille, también lo practica en su computador. “Un muy buen regalo sería una tableta y un lápiz digital, pero que funcionen”, dice, ya que los suyos son muy antiguos. Wacom es una compañía especializada en estos artículos, y el modelo One está diseñado para principiantes: se instala muy rápidamente y su lápiz, que no necesita baterías, es muy liviano y sensible a la presión.

Tableta y lápiz Wacom One

Como la segunda ola parece ya estar acá, el verano lo viviremos encerrados y acalorados. Para aprovechar el tiempo, a Pilar le gustaría aprender a tocar un instrumento musical. “Sería bacán una batería, pero es muy grande y ruidosa”, dice. Pero se conforma con poder tocar cualquiera, “un curso de teclado, por ejemplo, estaría muy bien”.

Teclado Casio SA-78AH2 44 teclas

Y también sería un buen regalo recibir algún material para hacer ejercicio. “Algo como mancuernas o pesas, o una pelota”, dice. “He vuelto a hacer deporte después de mucho tiempo. Al principio de la cuarentena no hacía, porque estaba media bajoneada”.

Mancuerna Easyfitness hexagonal 2 kg

Ropa

Más que zapatillas, la prenda que más les gustaría como regalo son bototos. “Unos zapatos negros me encantarían”, dice Rebeca. Combinan con todo, duran mucho tiempo y marcan mucha presencia, aunque quizá no son tan recomendables para el verano. “Da lo mismo”, dice Pilar. “Serían un bacán regalo”.

Botín Steve Madden Dillian

Para complementar, a Rebeca le vendría bien tener ropa con el estampado de alguna de sus series favoritas. Como este polerón con el logo de Banana Fish, un manga ochentero que hace unos años se volvió un exitoso animé en todo el mundo.

Polerón con capucha Banana Fish

Mascota

Para terminar, Luciano cree que un buen regalo para adolescentes es una mascota. En realidad, a cualquier edad parece apropiado recibir la responsabilidad que requiere el cuidado de un animal y también el cariño que ellos entregan. Para adoptar hoy existen muchas alternativas, pero una muy recomendable, reconocida y confiable es la Fundación Julieta, dedicada a evitar el abandono de mascotas y fomentar la tenencia responsable.

*Los precios de los productos de este artículo están actualizados al 10 de diciembre de 2020. Los valores y disponibilidad pueden cambiar.