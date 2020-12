Los mejores regalos para gatos (y sus dueños)

Son unos de los principales protagonistas de las redes sociales: elegantes, raros, excéntricos pero adorables, los gatos son unos de los principales compañeros en los hogares, aunque famosos por su autonomía e independencia.

En estos tiempos de encierro y distanciamiento social, cada dueño de uno de estos felinos pudo aprovecharlo y conocerlo en más profundidad. Precisamente una investigación de la Universidad Estatal de Oregon ha demostrado que los gatos pueden formar lazos seguros o inseguros con sus dueños.

El experimento fue así: los gatos pasarían individualmente dos minutos en una habitación con su dueño o cuidador. Luego, la persona saldría de la habitación durante dos minutos, seguida de un reencuentro con el animal de dos minutos.

Según citan en CNN, el 65% de los gatos continuaron explorando sus alrededores después de que su dueño regresó, así como también le prestarán atención a su dueño. Esto, de acuerdo al estudio, significa que están unidos de “forma segura” a su cuidador. Por otro lado, el resto de los gatos, que resultaron tener un lazo inseguro con sus tutores, “mostraron signos de estrés, como sacudir las colas, lamer los labios, evitar a su dueño o saltar en su regazo y no moverse, lo cual es un signo de ambivalencia”.

Ese cariño, que los gatos suelen manifestar con su particular manera, muchos dueños y dueñas buscarán premiarlo esta Navidad con algún regalo. Para encontrar buenas alternativas, conversamos con un emprendedor devoto a los gatos y tres especialistas en medicina veterinaria en búsqueda de orientación para poder elegir artículos y elementos realmente útiles en el desarrollo de los felinos.

Los pilares básicos de cada gato

Partiendo desde lo básico, cada gato debe tener elementos que aporten a un desarrollo adecuado y, por ende, le ayuden a tener una vida cómoda y feliz. Loreto García, médico veterinaria y diplomada en Medicina de animales pequeños en la U. de Chile, explica que “los recursos elementales que cada gatito debe tener en su hogar son: un arenero, un bebedero, un comedero, juguetes y un área de juego, uno o más lugares de reposo o descanso, y rascadores”.

Por eso, antes de llegar y comprar lo primero es preguntarse “si nuestro gato tiene cada uno de los puntos enumerados”, dice la especialista.

Juguetes que estimulen la caza

La médico veterinaria Mónica Flores —en Instagram la encuentras como @moniveterinaria— explica que “lo importante es que compremos juguetes que incentiven el instinto de caza. Hay que recordar que los felinos son depredadores”. Un ejemplo son los ratones con movimiento, y sugiere que “siempre hay que dejar que ellos lo logren atrapar para así no generar estrés o frustración en la mascota”.

Ratón con sonido Melody Chaser

“Los felinos, para tener una mejor salud mental y física, necesitan imitar la secuencia de caza en el hogar. Para eso, lo ideal son los juguetes que imiten presas”, complementa Loreto García, y añade que estos podrían “tener pelajes parecidos y que emitan sonidos”.

Otro tipo de juguete que estimula el instinto de caza son las cañas que tienen algún objeto similar en su extremo. “Son ideales para que nosotros, como tutores, interactuemos con nuestros felinos y fortalezcamos nuestro vínculo tutor-mascota”, explica García.

Para los más pequeños

En cuanto a los cachorros, la médico veterinaria Laura Lust, especialista en medicina felina, recomienda los juguetes que promuevan “su motricidad, aprendizaje de caza, rascado de uñas y que también potencien su socialización”.

“Para esta etapa son recomendables distintos tipos de rascadores, como los tipo castillos, con niveles y pisos”.

Rascador Party Tower

“Es muy recomendable tenerle rascadores y un surtido importante de juguetes que permitan estimular sus sentidos”, explica Sebastián Quintanilla, cofundador de Lofis Catstore. También hace mención a la relevancia de los pilares básicos que debe tener cada gato: platos de comida, fuente bebedera, arenero, arena y alimento.

“Se aconseja que las interacciones con los gatos sean consistentes, positivas y predecibles”, sugiere Loreto García. “Una sesión de 5 minutos diarios de juego puede cambiar nuestra relación de forma muy positiva”.

La importancia del agua

Si nos ponemos a pensar en los videos de gatos tomando agua, me atrevería a decir que tienen más estilos —o excentricidades— que los perros. “Los felinos en general se caracterizan por ser malos bebedores de agua”, cuenta Loreto García. Según ella, se debe a la herencia “de su ancestro, que vivía en el desierto”.

Una forma de estimular este consumo es mediante fuentes. Lo que Mónica Flores recomienda, “médicamente, es que tomen agua filtrada”, ya que existe una “gran cantidad de gatos que presentan enfermedad renal en diferentes estados”. La veterinaria explica que “es una enfermedad silenciosa, que daña sus riñones y es irreversible”. Por eso, sugiere adquirir fuentes de agua con filtro.

Los gatos de Mónica usan la fuente “florerito” de tres litros de Catit, porque tiene una particularidad interesante: “el agua va en movimiento”. Por si no lo sabías, “a los felinos les encanta tomar agua en movimiento”, afirma. Si bien hay hartos gatos que gozan de tomar agua de la llave, la veterinaria advierte que no es tan buen hábito, porque “el agua viene llena de minerales que les dañan el riñón y por esto recomiendo las fuentes bebedoras”.

Fuente de agua Catit 3 litros

Catnip

Hace algunas semanas, escribimos sobre la hierba gatera, más conocida como catnip o Nepeta cataria, la que tiene un “efecto estimulante en los gatos”, y provoca un “enriquecimiento sensorial que hace que ellos se activen”, explicó Mónica Flores en ese artículo. Para gatos que estén en una edad intermedia, o superior a los seis meses, una buena alternativa es obsequiarles esta hierba.

“Podemos incluir juguetes con catnip, que los ayuda a relajarse, como rascadores, ratones, cañas o alfombras olfativas”, recomienda la veterinaria Laura Lust. Todos estos objetos “promueven el ejercicio, a controlar su peso y evitar el estrés”.

El catnip “estimula el cerebro de nuestros gatitos, produciendo diversas reacciones”, comenta Loreto García: “incentiva el juego, la relajación, algunos se ponen eufóricos, juguetones o traviesos”.

Así como todos los gatos pueden tener distintas reacciones al catnip, hay algunos a los que la hierba no les hace ningún efecto, algo que es completamente normal. “Hay gatos mayores a los seis meses que no desarrollan los receptores y no van a reaccionar frente a él”, afirma Mónica Flores.

Ratón de las nieves AFP con catnip

Comederos interactivos

Algo que preocupa a varios cuidadores de gatos es que estos se mantengan en el peso óptimo. Ante esto, la veterinaria Mónica Flores sugiere los comederos interactivos, ya que si bien los gatos necesitan obtener comida, “hay que recordar que ellos al momento de cazar deben tener varios intentos antes de llegar a su presa”. Este artículo brinda cierto grado de dificultad previo a la comida. “Así, es más fácil que nuestro gato tenga un peso óptimo, sin obesidad ni las consecuencias de esta enfermedad”.

Comedero interactivo CATCH

Para los michis viejos

Si bien en todas las edades hay que incentivarles el juego y el instinto de casa, Laura Lust sugiere que los mismos juguetes que se mencionaron anteriormente —como los rascadores, las cañas y otros—, sean adaptados a su proceso de envejecimiento. Es decir, “evitar que el felino haga esfuerzos por alcanzar un juguete, siempre ayudarlos y no jugar brusco con ellos, ya que están en una etapa que necesitan más tranquilidad”, expresa la especialista. “Pero sin dejar de promover su actividad física y cognitiva”.

Sebastián Quintanilla agrega que es importante que a los gatos senior —de más de siete años— se les debe tener atención especial y rigurosa por su salud, “preocupándonos de la manera más minuciosa de sus controles médicos y asegurándose de que se esté alimentando de manera correcta con un alimento de calidad premium adecuado y formulado para su edad y condición”.

No a los láser

En redes sociales está repleto de videos de gatos buscando o intentando capturar los punteros láser. Es algo que para un humano puede ser gracioso, pero que resulta ser extremadamente estresante para un gato. “No es recomendable, porque es algo que nunca van a poder cazar”, dice la veterinaria Laura Lust, “y les puede generar ansiedad”.

En el caso que uses juguetes con láser, “hay que conseguir que al final del juego, logre cazar algo”, afirma Lust, “como por ejemplo un ratón de juguete”.

Para más consejos

Puedes seguir las cuentas de @moniveterinaria, @dralustfelinos y a @mvloretogarciam, las tres especialistas en medicina veterinaria, quienes están constantemente compartiendo tips y contenido relacionado con una tenencia responsable y consciente.

El culto a los gatos se puede expresar de diversas formas, a continuación una pequeña selección de artículos que nos parecieron ad hoc para todo catlover o michi-entusiasta.

Imanes de traseros de gatos Kikkerland

Estos magnetos podrían ser el complemento perfecto para el refrigerador de un catlover.

Mug de cerámica Casaideas 400 ml

Este tazón es apto para lavavajillas y microondas. Una buena opción de regalo de amigo secreto.

Macetero de gato chino El Jardinista

Este adorable macetero puede albergar una linda suculenta o una planta pequeña que dará vida a algún rincón de tu casa u oficina.

Libro Solo necesito un gato, de Alberto Montt

Si te gusta leer y reír a la vez, esta puede ser tu alternativa de autorregalo. “Alberto Montt entiende a los gatos y su psicología, porque sabe hablar con ellos. Es más, estoy seguro de que es un gato infiltrado disfrazado de dibujante, de otra manera no se explica este divertido y aterrador viaje dentro de la naturaleza de la especie que realmente gobierna este planeta”, escribió Francisco Ortega.

