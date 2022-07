No más dedos congelados: cómo elegir los mejores guantes para el frío

Ejercicio interactivo: si tuvieras que comunicarle a otra persona que “hace frío”, pero sin palabras, solo con gestos, ¿cómo lo harías?

Hay dos maneras universalmente comprensibles. La primera sería abrazarse y sobar con las manos la parte superior del brazo. La segunda, más minimalista pero igualmente efectiva, sería la de frotar suavemente una mano contra la otra, y quizá llevarlas juntas hacia la boca para tirarles aire caliente.

Esto tiene una explicación bastante simple: las manos, al igual que los pies, tienen la característica de ser partes termorreguladoras del cuerpo. O sea que si están heladas, es bastante probable que sientas frío en todo el cuerpo, a pesar de que estés bien abrigado.

Pero si las manos y los pies son así de importantes para la sensación térmica del cuerpo, y por ningún motivo a alguien se le ocurriría por voluntad propia andar a pies descalzos en pleno invierno, ¿por qué habríamos de tener las manitos desnudas frente al inclemente frío?

No tiene mucha lógica realmente. Sobre todo considerando que las temperaturas en lo que queda del invierno seguirán siendo más bajas que lo normal. A lo mejor estás pensando que ya casi no queda invierno, que ya se viene el Dieciocho, pero esa es solo una fake news mental: aún queda la mitad de esta estación.

Por eso, y junto a un grupo de expertos en la materia, escogimos una lista de guantes que además de abrigar sean duraderos, para que no solo sirvan esta temporada invernal sino que todas las que vengan. ¿Qué materiales son los mejores para abrigar tus manos y por qué? ¿En qué fijarse al momento de vitrinear guantecitos? Aquí las respuestas.

Manos a la obra

“La irrigación sanguínea, que bombea desde nuestro corazón, tarda más en llegar a nuestras extremidades, las manos y los pies. Por eso es que ante condiciones de frío es sumamente importante contar con equipamiento que los proteja”, explica Lucas Iñiguez, brand manager de la marca de ropa outdoor Lippi.

“Lo más importante es ver cuáles son los requerimientos de la zona dónde vives: si es una zona lluviosa, pero no tan fría, sería bueno un guante impermeable; si la zona es helada y nieva, como acá en Punta Arenas, te recomendamos buscar un guante más térmico y con membranas impermeables”, dice José Miguel Hidalgo, dueño de la tienda especializada Mountain House.

Rodolfo Palma, asesor de moda de Dafiti, cree que lo más importante es evitar los cambios bruscos de temperatura. “A mí, al menos, me pasa que si no tengo abrigadas las manos después de la lluvia, se me irritan y me duelen. Creo que es importante tomarse en serio el tema de los guantes”, asegura.

Aparte de ser una prenda que suma mucho a un buen look invernal, también puede prevenir de varios problemas asociados a la salud de las manos, como la dermatitis o la enfermedad de Raynaud.

“Un guante para uso cotidiano, por ejemplo, debe tener cualidades como huella táctil, para que sea posible utilizar el celular u otro dispositivo sin tener que sacárselos de las manos. En un guante para deportes de invierno, en cambio, será más importante fijarse en el relleno y en la impermeabilidad”, aconseja.

“Si son para usarlos bajo la lluvia, los guantes deben tener una membrana impermeable de alta tecnología. Pero si lo más importante es que protejan del frío, entonces es recomendable elegir un guante con relleno insulado, como la lana merino”, agrega.

Guante de lana merino Lippi Skintech

Por su lado, José Miguel Hidalgo siempre recomienda “primeras capas de lana merino. Este material es lo que más estamos trabajando para abrigar de pies a cabeza, ya que gracias a sus propiedades antibacterianas y termorreguladoras, tiene muchísima durabilidad y funcionalidad”.

Guante de lana merino Thermowave Liner

Guantes táctiles

¿Pero qué pasa cuando la cosa se pone realmente gélida? Como nos ha tocado recientemente, lluviosa y con ese frío violento que hace acalambrar las manos. En esa línea, Hidalgo recomienda “algo intermedio, como los guantes de polartec de Mountain Equipment, o los que son de micropolar con sensores touch de la misma marca”.

Este par es elasticado, de secado rápido, con impresión de silicona en su palma —para mejorar el agarre— y los dedos pulgar e índice tienen sensibilidad touch, por lo tanto permiten usar pantallas de dispositivos móviles sin problemas.

Guante touch Mountain Equipment

Hablamos harto de utilidad y eficacia, pero por un momento casi se nos olvida algo no menos importante: el estilo y la elegancia, sin dejar de lado lo primero obviamente. Rodolfo Palma, experto en ambas cosas, recomienda su preferido personal:

“Este modelo mezcla chiporro con palma de cuero. Es multifacético, resistente, flexible, térmico y su palma favorece la adherencia y la durabilidad”. Es un par que sobrevivirá varias temporadas, “lo que es un aspecto clave”, añade.

Guantes Haka Honu de lana merino, poliéster y cuero de cabra

Para un uso más cotidiano y urbano, Palma sugiere un par de guantes pensados para las personas que a pesar del frío insisten en movilizarse en bicicleta durante el invierno. “Estos guantes para ciclistas resisten el agua y tiene zonas de silicona que logran mayor agarre”, asegura. Además, en el índice y el pulgar tiene sensibilidad touch para manipular pantallas, y su interior es de muletón cepillado, que mejora el aislamiento.

Guantes para bicicleta Fox Ranger Fire

Poder sacarse una selfie al atardecer o responder compulsivamente los mensajes sin tener que sacarse los guantes parece ser un imperativo hoy en día. Si eso es lo que se busca, Iñiguez recomienda guantes que ojalá no tengan relleno, que sean livianos, flexibles y respirables. Su sugerencia es el B-Connect Therm-Pro, pero actualmente se encuentra sin stock.

Para los días de lluvia, en cambio, “es importante fijarse en guantes que tengan tecnologías de impermeabilidad”, dice. “B-Dry es la membrana impermeable que trabajamos en Lippi, que también es respirable, por lo que impide el paso del agua pero permite la salida de vapor producido por la sudoración hacia el exterior”. O sea, tendrás manos secas sí o sí.

Guante Lippi X-Trem Day B-Dry

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 27 de julio de 2022. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.