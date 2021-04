Su majestad el whisky: diez opciones diferentes

Se acabaron los tiempos en que lo mejor eran solo los doce años, o resultaba imposible encontrar un single malt o un bourbon. En los últimos veinte años, el mercado de los whiskies en Chile ha crecido como nunca, por lo que ahora tenemos una buena cantidad de marcas, estilos y procedencias diferentes; lo que redunda también en una amplia gama de precios dependiendo de lo que se elija. Aquí, tan solo una muestra de diez botellas.

Infaltable

Es uno de los whiskies escoceses más vendidos del mundo, y por lo mismo, muchos dicen que una botella de J&B no puede faltar en ningún bar, ya sea este público o privado. De un sabor suave y aroma delicado, el Justerini & Brooks (su nombre original) es producto de una mezcla de más de cuarenta whiskies de malta y grano, que dan al final con esta única categoría conocida como Rare.

En Chile no tiene la fama que posee en mercados como el argentino o español, pero el que sabe no duda en tener siempre una botella de J&B por ahí. Además, tiene probablemente la mejor relación precio-calidad del mercado. Un infaltable por donde se le mire.

Whisky J&B 40° botella 750 cc

Una curiosidad

El whisky The Guilligan’s es elaborado por la premiada destilería escocesa Ian MacLeod, donde se mezclan diez maltas diferentes y se le da un proceso de añejado en barricas antiguas de bourbon. El resultado es un whisky de un sabor suave pero penetrante, con notas acarameladas muy presentes. En boca se siente casi cremoso.

Está pensado para beberse solo o con hielo, pero también podría funcionar con Coca Cola o incluso en coctelería. ¿Qué tiene de curioso The Guilligan’s? Que es un whisky cien por ciento escocés pero que se distribuye solamente en Chile, ya que es la actual apuesta de Viña Concha y Toro para pelear un lugar en el siempre competitivo escenario de los whiskies de consumo masivo. De ahí su precio asequible.

Whisky The Guiligan’s 750 cc 40º

El más conocido

En el mismo segmento de los whiskies asequibles está el muy popular Johnnie Walker Red Label, más conocido simplemente como Etiqueta Roja en todo el mundo. Y cuando digo conocido me quedo corto, porque se trata del whisky escocés más vendido en todo el planeta.

Obviamente, es una mezcla de varios whiskies escoceses, algunos ligeros y otros más ahumados, provenientes de distintos puntos geográficos de ese país. Todos ellos dan un producto bien definido y conocido por cualquiera: un whisky de cuerpo y aroma medio, muy versátil y con un reconocido buen precio en todas partes.

Whisky Johnny Walker Red Label 40º 1000 ml

Desde Japón

No es un chiste ni una rareza, porque en Japón hay muy bien whisky. Con un consumo interno fuerte, partieron hace más de un siglo importando los mejores whiskies escoceses para luego comenzar a fabricar los propios. Un ejemplo de esta tendencia ya antigua es el Akashy, elaborado en la destilería Eigashima Shuzo, la única del país situada en la costa (el resto suele ubicarse en zonas más altas). Este whisky es una curiosa mezcla de notas dulces y saladas que se combinan armónicamente. Ideal para disfrutarlo con buen hielo y nada más. Un verdadero lujo asiático.

Whisky Akashi Black Japanese Blended 500 ml

Single malt

Siguiendo con los lujos, acá está un single malt de verdadera categoría. Recordemos que los whiskies de este tipo son los que provienen de una sola lote de destilación, sin mezclas como sí ocurre en los llamados blends. En ese caso está Lagavulin, proveniente de una tradicional destilería ubicada en la escocesa y sureña isla de Islay, donde desde 1816 se produce uno de los whiskies más prestigiosos del mundo.

En particular, esta botella tiene el toque ahumado de Lagavulin más algunas tenues notas dulces y una salinidad final única y agradable. Si se tiene la oportunidad, vale mucho la pena probar este single malt.

Lagavulin 12 Special Release 2018 57,8% 700 ml

El irlandés

En Irlanda también se bebe y produce muy buen whisky, aunque para diferenciarlo del escocés, históricamente se le ha llamado whiskey, con e. Afortunadamente para nosotros, actualmente es posible encontrar en el mercado nacional una buena cantidad de marcas de este destilado.

Ya que estamos en eso, nada mejor que recomendar uno de los mejores single malt, envejecido doce años: el Glenfiddich Pure Malt. Con suaves toques de caramelo y fruta, es en realidad un brebaje limpio y potente, que aún así se hace muy suave al paladar. Mal que mal, es uno de los single malt más premiados del mundo. Por algo será.

Glenfiddich Pure Malt 750 ml

En frasco

Acá tenemos una verdadera rareza. Se trata del whisky Revolución Chilean Moonshine. Leyeron bien, un whisky chileno, pero que no tiene nada que ver con esos whiskies nacionales que más de una vez tomamos hace veinte o más años, y que aún recordamos pero para mal. Nada de eso. Este Chilean Moonshine es un whisky que homenajea a los destilados que se hicieron durante la época de la prohibición en Estados Unidos, porque éstos se producían justamente a la luz de la luna —durante la noche— para no ser descubiertos.

Más allá de toda esta historia, lo cierto es que este whisky, que viene en un inconfundible frasco, tiene también la particularidad de ser elaborado con mermas de cerveza de diferentes bares santiaguinos, lo que lo hace totalmente sustentable. Aunque vamos a lo importante: ¿qué tal está? Muy bueno, sobre todo la variedad Toasted Wood, llena de notas ahumadas, a madera, algo leve de caramelo y mucha potencia. Ideal para beberlo en un cortito, sin nada más.

Revolución Chilean Moonshine Toasted Wood 40º 650cc

La religión del bourbon

No son pocos los que en vez de whisky prefieren un buen bourbon, que es el destilado que se elabora exclusivamente en Estados Unidos, sobre todo en el estado de Kentucky, a partir de maíz que luego es añejado en barriles de roble. Se trata de un destilado bien dulce, lleno de notas de caramelo e incluso un toque de vainilla. Tal vez este dulzor es lo que lo hace ser tan popular en Chile, donde sus fanáticos adeptos —que no son pocos— lo suelen tomar con hielo, también con agua e incluso con Coca Cola. Bueno, cada uno con sus gustos.

Jack Daniel’s N7 Botella 750cc x3

Un doce años es un doce años

Hasta hace un par de décadas, teníamos instalado en Chile el paradigma de que los whiskies de doce años eran los mejores. Porque claro, la oferta no era tan variada como ahora, y los importadores de las pocas etiquetas de doce años disponibles preocupaban de seguir alimentando este mito. Lo cierto es que hay muchos factores que influyen para obtener un buen whisky, no solamente sus años de guarda.

Dicho todo lo anterior, hay que reconocer que el Chivas Regal —obviamente de doce años— caló hondo en un par de generaciones de chilenos, que aún lo ven como el mejor whisky del mundo. No es así, pero tampoco está nada de mal.

Chivas Regal 40º 750 cc

El elixir

Según el entrenador de fútbol argentino Alfio “Coco” Basile, este whisky es en verdad “un elixir, porque no se bebe si no que se saborea”. Más allá de las definiciones de Basile, lo cierto es que este whisky es una mezcla de varias maltas y su fabricante no especifica sus años de guarda, que los debe tener. Por lo mismo, tiene algo de ahumado y suaves notas frutales, apenas dulces. Según algunos es puro marketing, mientras que otros aseguran que vale cada peso de lo que cuesta (que no es poco). Como sea, es un whisky icónico que todo el mundo, aunque sea de oídas, conoce. Si se lo ofrecen por ahí, no dude en aceptar un vaso para saborearlo, como recomienda el Coco Basile.