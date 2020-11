Testeo: el mejor champú en seco

Hay personas que se fijan en el estado de los zapatos: si están bien mantenidos o no. Otros dicen —muy cursi— que los ojos son el reflejo del alma. Personalmente, he pensado desde tiempos escolares que a través del pelo se refleja el estado de las personas: cómo están y cómo se sienten.

Durante la cuarentena, confinados en las casas, con las peluquerías cerradas y sin más interacción social que las reuniones por Zoom, no parecía haber necesidad de preocuparse demasiado por el pelo. Ni siquiera de lavarlo tan seguido. A propósito de eso, hace unos meses, la peluquera Gloria Rojas, dueña de Oh la lá! Studio, nos dijo que “no existe un periodo en la vida en el que uno tenga que tomar la determinación de cada cuánto hay que lavarse el pelo, sea en cuarentena o no. Los procesos son distintos para todos”.

Tan distintos, que no son pocas ni pocos los que han optado por el champú en seco, no como método de limpieza permanente —jamás va a reemplazar el lavado tradicional de cabello—, pero sí como alternativa rápida para un día frío o apresurado, que además puede contribuir al aspecto del pelo, sobre todo si luchas contra la oleosidad, los cambios de temperatura y el tiempo, que siempre es oro.

Un poco de historia

Aunque históricamente se ha menciona al champú en seco en usos como la limpieza de pelucas durante el siglo XVIII, una de las primeras compañías en comercializar este producto en Estados Unidos, según Smithsonian, fue Stephanie Brooke Company, de Nueva Jersey, donde desarrollaron, en la década de 1940, una de las marcas pioneras del champú en seco: Minipoo.

Imagen de Smithsonian

“When you can’t shampoo, Minipoo”, decía el eslogan de este producto pionero, enfocado en las mujeres. “Era conocido como el champú seco de diez minutos, conveniente para las ‘citas sorpresa’ y aprobado por los niños, ya que no les entraba jabón en los ojos”, explican en el sitio de Smithsonian.

Cómo se usa el champú en seco

Por más aventurera o arriesgada que seas, siempre hay que leer las instrucciones de uso, porque puede que cada producto sea distinto. De todas formas, existen algunas reglas o recomendaciones generales.

1- Se aplica en el cabello seco, a unos 15 o 20 centímetros de distancia.

2- Debes esperar al menos 3 minutos para que el producto tenga acción en el cuero cabelludo. El tiempo necesario lo indica cada champú en su reverso.

3- Luego hay que masajear tu cabello con el producto. La idea es repartirlo en el casco capilar, para que el champú pueda captar la oleosidad de la raíz.

4- Por último, debes peinar tu cabello con un cepillo, para retirar los restos del producto.

Nuestra experiencia

Reiteramos: el champú en seco jamás va a reemplazar un lavado tradicional. Pero sí puede ser una excelente herramienta para esos momentos en los que nuestro pelo no está presentable, seas hombre o mujer. La oleosidad en la raíz es una pesadilla para muchos, incluida esta periodista, que tiene pelo normal a graso.

Dicho esto, todo varía según tu tipo de pelo. En este caso, hubo productos que se adaptaron mejor al mío que otros, y la explicación se debe a las características de mi cabello.

Otra cosa importante es que la mayoría de los champú en seco vienen en lata con un aplicador en espray. El producto que sale al apretarlo es muy similar al de un desodorante en aerosol. Durante el proceso de testeo, sentí vulgarmente que era como estar echándome desodorante, pero en lugar de la axila lo hacía en la cabeza.

Un consejo útil es la distancia. Si te aplicas desodorante en espray directamente en tu axila, sin distancia, puede llegar a doler. Este mismo axioma funciona para el champú en seco. Por último, los químicos de estos productos generalmente son blancos, por lo que al pulverizarlos sobre el pelo es posible que tu cabeza se torne levemente blanca, como si se volviera canosa o si te hubieses echado talco encima, hasta que retires el producto sacudiéndolo o con una peineta.

Probamos seis marcas y variedades distintas, las comparamos y evaluamos según su proceso y resultado, basándonos en la sensación de limpieza que dejaba, cuánto duraba ésta, el olor y

Opción Práctico: Living proof Perfect Hair Day Dry Shampoo

Calificación: ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐

Fue usado en un día caótico. Tanto que no alcancé a ducharme, pero tuve la suerte de probar esta maravilla. Las instrucciones son muy sencillas: pulverizar en movimientos circulares, esperar 30 segundos, masajear y por último sacudir para eliminar el producto.

Este producto actuó perfecto ante el sudor, ya que a pesar de hacer calor, la raíz se mantuvo limpia, a tal punto que su efecto duró hasta el otro día. El olor, además, es muy agradable. Este es uno de los productos estrella de la peluquería Mon Site y es seguro para cabello con color y tratado químicamente. Libre de sulfatos, parabenos, aceites y siliconas.

Diploma de honor: Batiste Dry Shampoo Exotique Coco

Calificación: ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐

Si estás en búsqueda de una alternativa para una salida improvisada o reuniones especiales —por Zoom o presenciales— pero tu pelo no te acompaña, el champú seco Batiste es una muy buena alternativa. Este en particular tiene un aroma tropical que no es empalagoso, por lo que se puede complementar perfectamente con tu fragancia personal. Funcionó bien en cuanto a la oleosidad de la raíz y su efecto de limpieza perduró durante un día completo.

Competidores: Davines Hair Refresher Dry Cleansing Mist

Calificación: ⭐ ⭐ ⭐ ⭐

Esta es otra buena alternativa para cabellos que tienden a graso. El proceso de aplicación fue similar a los demás y se adaptó bien a mi tipo de pelo. “Refresca el cabello entre un lavado y el siguiente”, es lo que promueven en su etiqueta, y funciona como una muy buena alternativa para cabellos de normal a graso que buscan darle un refresh sus raíces sin tener que lavarlas.

Not Your Mothers - Clean Freak

Calificación: ⭐ ⭐ ⭐

Esta es una alternativa que se presenta como “para todo tipo de cabello”, pero lamentablemente no se adaptó bien al mío. A las dos horas se sintió oleosidad en la raíz. El aplicador, por lo demás, quedaba con restos de producto después de apretarlo, por lo que cada vez que te aplicas hay un extra que gotea.

Si aún quieres atreverte a probar este ejemplar, apúrate porque no quedan muchos rondando. The Republic of Beauty cerró el año pasado y Paris está sin stock, por lo que puede ser difícil pero no imposible de encontrar.

Klorane Champú seborreductor en seco

Calificación: ⭐ ⭐

Siendo que se presentaba como una alternativa en seco ideal para cabellos grasos, esta opción decepcionó. La aplicación era tal cual como las demás: agitar, vaporizar a 15 cm de la raíz del cuero cabelludo, esperar 2 minutos y luego cepillar. El efecto que produjo en mí raíz no fue el que esperaba. Seis horas después sentí que mi cabello estaba igual que antes: sucio. Fue decepcionante, sobre todo porque prometía ser específico para mi tipo de pelo.

Biocure Shampoo en seco

Calificación: ⭐

Esta es una de las opciones que encuentras en la farmacia, pero a diferencia de todos los antecesores, viene en formato de espuma. Sus instrucciones de uso dicen que se debe agitar antes de usar, luego aplicar la espuma sobre el cabello seco para después frotar el pelo con una toalla seca y limpia. El resultado en mi pelo fue horrible. La raíz estaba como si me hubiese aplicado un gel, con una sensación quebradiza.

BONUS: Aussie Dry Shampoo Wash + Blow in a can

Calificación: ⭐ ⭐ ⭐ ⭐

Aunque su experiencia de uso no fue tan satisfactoria, este espray puede ser el ideal para esos viajes a la playa o a acampar, cuando conseguir una ducha no es tarea fácil. Mi principal problema con este champú, eso sí, fue el olor. Su fragancia es perfecta para ambientes al aire libre —sobre todo cuando estamos con escasez de agua— pero el aroma, para usarlo en la ciudad, no fue compatible con mi nariz. En cuanto a la textura, deja el pelo con un aspecto relajado. La mala noticia es que este útil producto no se encuentra directamente en el país.

*Este champú fue adquirido en el extranjero y al precio hay que añadirle costos de envío.

*Los precios de los productos de este artículo están actualizados al 6 de noviembre de 2020. Los precios y disponibilidad pueden cambiar.