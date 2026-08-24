Ahora con gas: Conoce las nuevas aguas sabor limón y manzana de Benedictino

Para elevar la experiencia de refrescarse, Benedictino presenta una nueva línea de productos que incorpora gas a sus aguas saborizadas.

Esta alternativa sin azúcar añadida llega con el exquisito sabor a manzana, uno de los sabores preferidos por los chilenos, y la frescura cítrica del limón.

Y porque no todos los momentos son iguales, Benedictino con gas está disponible en dos variedades y en dos formatos.

El formato individual de 500 ml está pensado para acompañar el ritmo del día, en la cartera, en el auto o camino al gimnasio, y el formato familiar de 1,5 litros invita a disfrutarlo en casa y compartir.

“Los estilos de vida de las personas cambian y en Benedictino evolucionamos con ellos. Entendemos que las personas buscan nuevas opciones y sabores, por eso incorporamos gas a nuestras aguas saborizadas para ofrecer una experiencia diferente, con ese toque especial que lleva el sabor al siguiente nivel” Nathalie Schol, directora de Marketing de Coca-Cola Chile

Las nuevas aguas de Benedictino con gas, en sus variedades manzana y limón, ya se encuentran disponibles en supermercados, tiendas de conveniencia, almacenes y a través de www.micoca-cola.cl , entre otros puntos de venta a lo largo del país.

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