“No sabía cómo abordar bien una entrevista de trabajo y luego de pasar por Fuertes & Fantásticas me siento mucho más segura , porque llegas preparada. Me ayudaron a ver el outfit, cómo enfrentar las preguntas y qué postura tener”, así relata su exitoso proceso Gabriela Jaimes, una de las participantes del programa Fuertes y & Fantásticas de Falabella Retail.

El programa, realizado en conjunto con Fundación Emplea y Fundación Banco de Ropa, apoya a mujeres que están buscando trabajo y ha logrado un positivo balance con 94 participantes en este proceso de inserción laboral. Fuertes & Fantásticas contempla asesoría de imagen por parte de voluntarias de la empresa, entrega de vestuario y calzado, y una capacitación de recursos humanos para que las participantes se sientan más seguras de sí mismas al momento de tener su entrevista.

La subgerente de Sostenibilidad de Falabella Retail, Malena Marcalle, comenta que “nuestro programa ha logrado que un 50% de las participantes consiga un empleo, empoderándolas y entregándoles las herramientas necesarias para que se sientan seguras de sí mismas y logren dar una buena entrevista laboral”.

Paralelamente, el director ejecutivo de Fundación Emplea, Jorge Gaju, detalla que “la alianza con Falabella ha sido un gran complemento para el proceso de intermediación laboral en el que se encuentran nuestras participantes, ya que la asesoría de imagen y la capacitación de Fuertes & Fantásticas se suma al proceso de habilitación laboral que reciben en la Fundación, lo que las deja muy preparadas para enfrentar con éxito la búsqueda de empleo”.

La mitad de las participantes de Fuertes & Fantásticas de Falabella Retail ha conseguido empleo.

Empoderamiento femenino

El empoderamiento femenino es uno de los aspectos que destaca la periodista Monserrat Álvarez, quien se sumó a la iniciativa como embajadora del proyecto. “Ha sido un proceso muy enriquecedor, ya que me he sentido partícipe del crecimiento personal que experimentan las beneficiadas, con quienes he podido compartir, escuchando sus historias de vida y viendo el proceso de desarrollo que implica para ellas. Fuertes & Fantásticas abre puertas , inspira a mujeres y las ayuda a vestirse de nuevas oportunidades, por eso decidí sumarme y apoyar, diciendo Arriba Mujeres”, destaca Álvarez.

Falabella Retail también ha buscado fortalecer el programa, sumando nuevas alianzas. La más reciente junto a Generation Chile -ONG dedicada a la educación para el empleo- con el fin de capacitar en temáticas que hoy resultan clave como la digitalización y tecnología.

