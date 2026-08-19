Tedevuelvo.cl, finalista de los EILA Awards 2026: tecnología e IA para llevar la portabilidad de seguros al siguiente nivel

¿Sabías que si tienes un crédito de consumo o automotriz vigente podrías tener dinero por recuperar?

A la fecha más de 3.000 personas ya han realizado su portabilidad a través de tedevuelvo.cl, logrando devoluciones promedio cercanas a $350.000. Esa es la oportunidad que tedevuelvo.cl busca acercar a miles de personas en Chile, utilizando tecnología e inteligencia artificial para transformar un proceso que hasta ahora era poco conocido y podría resultar complejo: la portabilidad de los seguros de desgravamen y cesantía asociados a créditos.

Tedevuelvo.cl acaba de alcanzar un importante reconocimiento para la innovación chilena, siendo seleccionado como finalista de los EILA Awards 2026, instancia que reconoce iniciativas que están innovando y generando impacto en la industria aseguradora.

Durante el encuentro, Cristian Nieto, CEO y uno de los cinco socios fundadores de tedevuelvo.cl, junto a Mario Melo, Oscar Lobo, Benjamín Melo y Martín Melo, presentó ante representantes de la industria la propuesta de valor de la plataforma, su modelo basado en tecnología e inteligencia artificial y los principales resultados obtenidos desde su lanzamiento.

El objetivo detrás de tedevuelvo.cl es simple: llevar la portabilidad de seguros al siguiente nivel y hacerla más rápida, simple y masiva.

Al contratar un crédito de consumo o automotriz, normalmente existen seguros asociados, como desgravamen y cesantía. Sin embargo, muchas personas desconocen que pueden revisar esos seguros y evaluar alternativas.

La portabilidad permite reemplazar determinadas pólizas por una nueva que cumpla con las coberturas requeridas por la institución financiera y, cuando corresponde, recuperar la parte de la prima del seguro original que aún no ha sido consumida.

Tedevuelvo.cl es una posibilidad al alcance de la mano

La plataforma utiliza tecnología, automatización e inteligencia artificial para facilitar el análisis y la gestión del proceso, junto con un equipo especializado que acompaña al cliente durante las distintas etapas. La idea es que sea el sistema y el equipo de tedevuelvo.cl quienes se hagan cargo de la complejidad y no el usuario.

Además, el servicio de tedevuelvo.cl es 100% gratuito para las personas, lo que permite revisar esta posibilidad sin costo.

Tecnología con impacto directo en las personas

La participación como finalista en los EILA Awards representa para tedevuelvo.cl mucho más que un reconocimiento tecnológico. Es también una validación de una manera distinta de entender la innovación en seguros: la tecnología debe traducirse en beneficios concretos para las personas.

La propuesta combina el conocimiento y experiencia de Prime Corredores de Seguros con tecnología desarrollada para simplificar procesos, inteligencia artificial y un equipo humano especializado que acompaña a los clientes.

El desafío ahora es masificar esta posibilidad. Porque todavía son muchas las personas que tienen créditos vigentes y nunca han revisado cuánto pagan por sus seguros, si pueden cambiarlos o si podrían recibir una devolución.

En ese sentido, tedevuelvo.cl también busca aportar a la educación financiera, entregando mayor información sobre lo que tienen contratado y ayudando de esta manera a tomar mejores decisiones.

Si cuentas con un crédito de consumo o automotriz vigente, entra a tedevuelvo.cl, ingresa los datos de tu crédito y descubre si puedes realizar tu portabilidad y cuánto dinero podrías recuperar.

Tedevuelvo.cl , tecnología e inteligencia artificial para hacer la portabilidad de seguros más simple, rápida y al alcance de todos.

Para conocer esta nueva alternativa puedes escribir directamente a contacto@tedevuelvo.cl o comunicarte al +56 2 2994 3004.