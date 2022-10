¿Un nuevo amor de verano? Llega a Chile nueva app de citas para los solteros

El momento ya llegó. Volvió el sol, con ello las altas temperaturas y ese calorcito que prende la llama de la pasión y el amor. Hasta se fueron las mascarillas y tenemos que volver a mirarnos “face to face”.

Si no estás en pareja, pero tienes ganas de disfrutar las noches del verano que se acercan con compañía ¿Quieres volver a intentarlo? Parece que la solución está al alcance de tu teléfono.

No estamos hablando de que des likes durante media hora antes de irte a dormir en las típicas. Ni hablar de seguir teniendo las mismas conversaciones lateras de siempre a la hora de presentarse, que nunca te dan lo que estás buscando. Es hora de hacer algo para que esto cambie.

Objetivo: Verano 2023

Aunque suene repetitivo, para tener resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes. Si buscas que el amor llegue a tu vida, es el momento de tomar cartas en el asunto. Desinstala todas las apps que estés usando y parte de cero. ¿ Por qué no pruebas Inner Circle?

Te prometo que no es lo mismo de siempre. Un verdadero giro en 180 grados para que pongas todas tus cartas y te la juegues otra vez.

Inner Circle es la app de citas que incorpora opciones para que vivas una experiencia personalizada, lejos de esos mensajes fríos e impersonales. Y antes de que lo preguntes, sí, es gratuita.

Su forma de mostrar los perfiles de las posibles “citas” es en un espacio en donde las personas deberán poner varias fotos, luego incluir su información personal y responder una serie de preguntas, que hacen del algoritmo un verdadero Cupido. Esa información cotidiana que hace mucho más fácil encontrar el match perfecto.

Seguridad y compromiso

Aparte de todas esas cosas que la vuelven distinta a lo que otras apps acostumbran a ofrecer, es muy segura para los que quieran dar sus primeros pasos, cerciorándose que quienes participen en la comunidad sean reales, verificando sus perfiles y redes sociales.

Si revisan el perfil de cada usuario, no para ver si son bonitos o tienen lucas, sino para asegurarse de que se toman en serio su vida amorosa.

Además, verás que todos los perfiles están super completos y tienen fotos. Como si eso fuera poco, el algoritmo de la app te muestra solo los perfiles con quien tienes cosas en común, así que no vas a perder más tiempo. Es el paraíso de los solteros.

Este es el momento perfecto para arriesgarse. Y te vamos a decir por qué.

Si hace calor, hay citas

No hay nada como el cara a cara, verse en persona. Esa es la convicción de Inner Circle, donde los verdaderos matches están en la calle, no en la pantalla.

La app no se queda solo en formar los encuentros, sino en darte algunos tips para dar forma a la cita en lugares que dan esa primera impresión a la hora de coquetear. Esa es una de las formas en las que te ayudan a encontrar a alguien para ti, tomando como referencia los lugares que te gustan y mostrándote otros solteros a los que también les gusta ir ahí. De esas recomendaciones que uno agradece.

Pero eso no es todo. El equipo de Inner Circle es conocido mundialmente por organizar fiestas increíbles, en esas terrazas con atardeceres perfectos, donde puedes conocer gente super cool en un ambiente divertido.

Durante el año ya han hecho algunas fiestas en las grandes capitales del mundo y no han pasado desapercibidas. Santiago no será la excepción, y próximamente estarán anunciando este evento que dejará a más de alguno con mariposas revoloteando por su cuerpo.

¿Y? ¿Qué te parece? ¿Listo para subirle la temperatura a tus citas? Sabíamos que sí. Crea una cuenta en Inner Circle aquí.