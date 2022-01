Abogado de Brink’s: “Creemos firmemente que en este caso no existió colusión”

La semana pasada, Brink’s tuvo un triunfo inédito en el Tribunal Constitucional (TC). La compañía de capitales estadounidense logró paralizar el juicio en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que lleva adelante la Fiscalía Nacional Económica (FNE) por la supuesta colusión en dicho mercado en la que habría participado junto a Prosegur y Loomis entre 2017 y 2018.

Detrás de la estrategia legal se encuentran dos abogados con amplia experiencia en litigios de alta complejidad en materia económica: Claudio Lizana socio de Carey y José Joaquín Ugarte, socio de Ugarte & Correa. Este último en conversación con Pulso-PM desestimó la acusación de la entidad persecutoria e insistió en la necesidad que tiene su representada en poder acceder al libelo acusatorio.

¿A juicio de Brink’s , hubo o no hubo colusión entre los ejecutivos de las tres principales compañías de transporte de valores que conversaban por WhatsApp y se compartían los precios a través de una tabla de Excel?

Nosotros creemos firmemente que en este caso no existió colusión. No tenemos ningún antecedente que nos demuestre lo contrario. Respecto a los supuestos WhatsApp, no tenemos antecedentes de que hayan existido, ni de su contenido. Le insisto, en estos momentos estamos litigando a ciegas de lo que acusa la FNE. Precisamente para conocer los antecedentes y analizarlos debidamente, recurrimos al Tribunal Constitucional, y estamos a la espera de su decisión.

¿Brink’s tuvo utilidades durante 2017 y 2018, que pudieran entenderse en un contexto de cartel?

De ningún modo.

¿Qué acciones ha tomado Brinks a fin de mejorar su sistema de compliance a raíz de las primeras luces de la investigación que llevaba adelante la FNE?

Brink’s tiene un sistema de cumplimiento muy relevante, que ha implementado desde hace muchos años, mucho antes de la investigación de la FNE, y que se sigue aplicando con mucho rigor en la actualidad.

¿La resolución de admisibilidad del TC por el requerimiento de Brinks afecta a la figura de la delación compensada?

Para nada. La FNE revela los antecedentes de su investigación y de la delación compensada en todos los juicios y sin ningún problema. El cambio que nosotros estamos persiguiendo es que los antecedentes se revelen oportuna y no tardíamente, antes de que las acusadas tengan que contestar el requerimiento. Es un tema de timing, que de ninguna manera puede afectar la institución de la delación compensada.

¿La actuación de la FNE debe ajustarse para que los acusados tengan derecho a una debida defensa, como ocurre en el sistema penal?

El sistema chileno de competencia se ha ido modernizando y poniendo a tono con las legislaciones de competencia más avanzadas del mundo. Pero claramente no nos hemos puesto a tono y tenemos una deuda respecto a la forma en que se llevan los juicios en Chile, que no respeta las garantías constitucionales básicas de los acusados. No puede ser que en los juicios de libre competencia sigamos con acusaciones secretas o parcialmente secretas. Eso tienen que desaparecer porque es un resabio aberrante de sistemas acusatorios añejos que se han ido abandonando en todo el mundo porque violan el debido proceso. En otras materias, penales o administrativas, la autoridad chilena análoga a la FNE está obligada a entregarle a los acusados todas las pruebas de su investigación desde el día uno, desde el mismo momento en que formula su acusación. Lo mismo tiene que empezar a ocurrir en libre competencia.

¿Cuál es la relevancia de la resolución del Tribunal Constitucional?

Es una gran señal que el TC haya aceptado tramitar nuestro requerimiento y suspendido el juicio ante el TDLC mientras toma una decisión final. En este caso la FNE pidió las penas patrimoniales más altas que ha pedido en su historia y anunció que con su requerimiento daba el primer paso hacia una eventual persecución penal de este caso. Eso hace especialmente grave y urgente que los acusados tengan derecho a todas las garantías necesarias para defenderse en un juicio justo, transparente e igualitario, que permita llegar a la verdad y a una sentencia final apropiada. Yo veo este requerimiento al Tribunal Constitucional como una gran oportunidad para perfeccionar los juicios de libre competencia y ponerlos al día y a la altura que corresponde al debido proceso.

¿El proceso ante el Tribunal Constitucional podría generar una dilación en los juicios de libre competencia?

Nosotros buscamos que en el proceso de libre competencia se instaure un fair play, que tengamos un juicio lo más justo y ágil posible. Nosotros sólo pedimos un juicio justo, transparente y equitativo, en que se nos permita conocer cuanto antes los antecedentes del proceso, para entrar de cabeza a la fase de discusión con pleno conocimiento de la acusación. La FNE, que tiene todas las facultades para entregar las pruebas en este mismo momento, daría mucha credibilidad si voluntariamente entregara las pruebas y evitara cualquier dilación.

¿A raíz de la investigación de la FNE, qué cambios en sus operaciones ha realizado?

Actualmente ninguna de las personas que la FNE menciona en su requerimiento trabaja en Brink’s, ambas dejaron la compañía hace algunos años y fueron reemplazados por nuevos gerentes que ahora tienen a su cargo la administración.

¿Cuál es la relación que mantiene Brink’s con Marcela Ferrada Culaciati, directora comercial? ¿Sigue con contrato?

No existe ninguna relación entre ambas. Marcela Ferrada se retiró voluntariamente de la compañía y desde entonces ya no existe relación con ella.

¿Es efectivo que ella tuvo problemas o licencias constantes previo a su salida?

Ese es un tema personal de ella, en el que no quisiera inmiscuirme. Ella renunció voluntariamente a la compañía en diciembre de 2019.

¿Por qué Brinks no ha ejercido acciones legales en contra de esta ejecutiva, si para la compañía no hubo actuaciones ilícitas de colusión con Prosegur y Loomis como lo acusa la FNE?

Lo que ocurre es que nosotros no conocemos su delación, sus declaraciones, ni los antecedentes que podría haber aportado. Precisamente para conocer cuanto antes todos los antecedentes de la investigación es que estamos recurriendo al Tribunal Constitucional y pidiéndole que despeje el camino para acceder a ellos y así poder preparar la posición y defensa de la compañía