Abogado Gabriel Zaliasnik luego de que proyecto de ley de delitos económicos sorteara el TC sin cambios: “Las alarmas están prendidas y más temprano que tarde se tendrán que corregir los errores”

Gabriel Zaliasnik, socio de AZ Abogados, quien junto a la abogada y exconvencional constituyente Constanza Hübe, presentó un “téngase presente” al Tribunal Constitucional (TC) para hacer ver los reparos constitucionales de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) sobre el proyecto de ley de Delitos Económicos, en conversación con Pulso se refirió a la decisión del organismo que le dio luz verde a la iniciativa, sin introducirle cambios.

Según publicó El Mercurio, el TC no hizo observaciones de constitucionalidad y los planteamientos que realizó el empresariado no fueron analizados por el Pleno. Frente a este escenario, Zaliasnik sostuvo que debe existir una mayor voluntad política para corregir los vicios de la iniciativa. “Los académicos que participaron están complemente alejados de la realidad del país y de la empresa. Nos aplican criterios del extranjero, pero no tenemos fiscales ni jueces del extranjero. Hay gente en el oficialismo que ve en esto una oportunidad para disparar en contra del empresariado. En vez de disparar en forma selectiva y atacar ciertas conductas, lo que vemos es una bomba de racimo. Hay una mirada ideológica con normas para combatir el crimen organizado, narcotráfico y pornografía infantil. Ese es el estándar al que están sometiendo los delitos económicos”, acusó.

¿Tras esta luz verde del TC, en qué pie quedan los cuestionamientos que planteó el empresariado?

-Debemos esperar y ver la respuesta del Tribunal Constitucional. Técnicamente lo que hizo la CPC es ingresar un téngase presente a los ministros para dejar plasmado en la historia de la tramitación legislativa de la ley de delitos económicos, los serios vicios de constitucionalidad que advertimos, pero que el TC no puede probablemente pronunciarse, porque no hay norma que lo habilite para esos efectos.

¿Cuál es el paso siguiente que podrían tomar ahora al terminar el trámite de revisión?

-Esto es muy importante dejarlo claro, el rol del Tribunal Constitucional se apega a la revisión de seis artículos en específico que forman parte de este proyecto de ley, que no son los mismos que hemos planteado en el téngase presente de la CPC. Por lo tanto, lo que sigue después es que se debe publicar la ley en el Diario Oficial y debiera entrar a regir. Siempre cabe la posibilidad de que tanto el Legislativo como el Ejecutivo, alertados de los serios problemas que tiene la ley, puedan corregir esos defectos. Nadie puede decir que no se ha advertido de los problemas que generará un estatuto penal del empresariado, de igual gravedad con el de organizaciones criminales.

En caso de que la ley empiece a regir como está, ¿cuáles serán a su juicio los problemas que se generarán?

-Aquí nadie puede decir que no se han advertido los problemas. No soy el único abogado que lo ha planteado, también lo han hecho Ricardo Escobar y Jorge Bofill. Esta legislación tiene un estándar muy superior a la actual, pero se pasaron 100 pueblos. La verdad es que esto no resiste mucho análisis. En Chile los operadores del Poder Judicial y los fiscales no son formados en Alemania, Reino Unido o Estados Unidos. Nuestros operadores son distintos. Creo que hay que poner la pelota en el piso. Las alarmas están prendidas y más temprano que tarde se tendrán que corregir los errores.

¿Los gremios empresariales se demoraron mucho en advertir al gobierno las falencias del proyecto?

-Esto lo digo a título personal. Hay una reacción que es tardía, pero no extemporánea. El gobierno siempre puede parar el proyecto y no persistir o presentar una agenda corta rápido. En otras ocasiones, para el plebiscito constitucional del año pasado, había un problema con la norma de paridad y la corrigieron en 24 horas en el Senado. Cuando hay voluntad de corregir defectos, nuestros poderes Legislativo y Ejecutivo actúan bastante rápido.

¿Están dando la batalla por perdida?

-No, en este caso la batalla es bastante más larga. Incluso si no existiera esa voluntad, lo que terminará ocurriendo será que terminará por sobrejudicializar esta ley. El TC tendrá que resolver muchos recursos de inaplicabilidad constitucional a medida que se vaya implementando la ley. La pregunta es: ¿nos hacemos cargo de los vicios ahora que nos damos cuenta de que existen, o esperamos un poco, no quiero decir a la chilena, pero con una cierta mediocridad, a que los problemas se vayan presentando para arreglar la carga? A mí me parece que si hay conciencia de estos problemas, podemos hacernos cargo rápido de ellos. Por eso creo que este escrito que presentamos en el TC sirvió de alarma de lo que estaba ocurriendo y que estaba pasando bajo el radar. Aquí hay que pensar que las prioridades legislativas estaban enfocadas en la legislación tributaria-previsional o 40 horas. Hubo tantas urgencias legislativas que esta lamentablemente quedó un poquito bajo el radar y es un ejemplo de una legislación que no fue debidamente atendida en su momento.

En su opinión, ¿hubo una mirada ideológica en este proyecto respecto del rol y labor del empresariado?

-Esto es divertido, porque los autores detrás de la ley no tienen ninguna afinidad ideológica con este gobierno. Los parlamentarios Walker, Rincón y Huenchumilla no parecen ser cercanos a este gobierno, pero coincidió el hambre con las ganas de comer. Ellos empujaron un proyecto de ley que era bastante árido y específico, y creo que a nivel de gobierno se advirtió que esta iniciativa, por la forma excesiva, severa y discriminatoria con que trata al empresariado, se transformó en un misil al modelo económico del país, mucho más que el proyecto de nueva Constitución rechazado. Aquí le pones un freno al emprendimiento en Chile, porque la toma de decisiones se ralentizará y costará encontrar a los mejores para asumir como directores, por los riesgos a verse expuestos a penas de cárcel. El proyecto sanciona y califica de agravante el hecho de ostentar un alto cargo de responsabilidad en la empresa. Esto afecta gravemente al emprendimiento. Quienes han legislado sobre esto lo han hecho sin el debido conocimiento de cómo se dirigen las empresas.