Afganistán preocupa a inversionistas por efecto en el vecindario, pero es visto como un riesgo menor al Covid y la Fed

A los inversionistas les preocupan los años de guerra y oleadas de refugiados que están por venir, en el marco de la toma del control de Afganistán por parte de los talibanes. La noticia que marca en estos momentos la agenda internacional, de acuerdo al análisis de actores del mercado financiero, implicará una presión adicional sobre un vecindario que ya enfrenta serios problemas económicos. Sin embargo, no se perfila como un riesgo de gran envergadura para la economía mundial.

“Es una situación muy preocupante y, lamentablemente, ha hecho retroceder a la región muchos años”, señala Shamaila Khan, directora de deuda de mercados emergentes de AllianceBernstein, agregando que “los países vecinos tendrán que lidiar con la afluencia de refugiados en los próximos meses/años”.

En particular, preocupa el efecto que tendrán estos eventos en Pakistán, que al norte comparte una frontera de 2.670 km de longitud con Afganistán, la más extensa de este último. Los pakistaníes actualmente enfrentan sus propios problemas económicos, sosteniéndose con un programa del FMI de US$6.000 millones.

Pakistán tiene una gran deuda pública y un mercado de valores considerable. La perspectiva de años de violencia y oleadas de refugiados agregará presión a sus planes de reparación fiscal.

“Otra afluencia de refugiados y la propagación de grupos violentos motivados para desestabilizar las áreas urbanas y la infraestructura, particularmente, en el lado occidental de Pakistán ... podrían hacer retroceder la historia de recuperación y reforma de ese país”, manifestó a Al Jazeera, Hasnain Malik, analista de la firma de investigación Tellimer.

En tanto, un vocero del propio FMI indicó que “está observando atentamente la rápida situación sobre el terreno en Afganistán”, agregando que era prematuro especular sobre el impacto que la situación de seguridad podría tener en Pakistán.

Por otra parte, la llegada de los talibanes también puede abrir un nuevo conflicto geopolítico por sus recursos, particularmente por las denominadas tierras raras que alberga en su territorio y que según indicó hace un tiempo a The Diplomat, Ahmad Shah Katawazai, ex diplomático de la embajada afgana en Washington D.C., valían entre US$ 1 billón y US$ 3 billones en 2020.

“Debería ser una iniciativa internacional para asegurarse de que, si algún país está de acuerdo en explotar sus minerales en nombre de los talibanes, solo lo haga bajo estrictas condiciones humanitarias”, sostiene Khan, quien piensa que China podría estar interesada.

Con todo, Kristina Hooper, estratega de mercado global de la corredora estadounidense Invesco, recuerda que “lo que hemos aprendido, una y otra vez, es que no importa cuán grande sea el desastre y no importa cuán significativo parezca el riesgo geopolítico, rara vez tiene un gran impacto en los mercados”.

En ese marco, plantea que los inversionistas deberían centrarse en sus objetivos de inversión a largo plazo, concentrándose en otros asuntos que imponen más riesgos para la recuperación económica, como un adelanto en el cambio de la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos o la variante delta del coronavirus y las interrupciones que implique.