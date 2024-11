Agrosuper da vuelta su escenario financiero pasando de números rojos a ganancias de US$196 millones

Este es el segundo trimestre en el que Agrosuper está evidenciando mejoras en su situación financiera. La compañía fundada por Gonzalo Vial reportó un incremento sustancial de sus utilidades en el tercer trimestre, logrando pasar de números rojos en los nueve primeros meses del 2023, con pérdidas de US$78 millones, a terreno positivo, consolidando ganancias cercanas a US$197 millones.

Entre julio y septiembre del presente año, el mayor holding de empresas de alimentos de Chile pasó de tener pérdidas US$22 millones a ganancias de US$104 millones.

Las ventas de la empresa se han mantenido relativamente estables tanto en el trimestre como en lo que va del año. En el tercer cuarto del 2024 sumó US$988 millones, con una leve tendencia al alza, es decir, una expansión inferior al 1%. A septiembre los ingresos llegaron a US$3.130 millones, con una baja mínima, de igual proporción.

Entonces, ¿qué es lo que está impulsando la mejora en el escenario financiero de Agrosuper? la firma explicó en los documentos entregados a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que está experimentando una recuperación de los márgenes en el segmento de carnes.

“Durante el tercer trimestre de 2024, el mercado de carnes ha continuado experimentando una creciente demanda en pollo, aumentando, por consiguiente, su precio; una baja en el consumo de pavo; y una demanda estable en cerdo. Un hecho relevante que ha impactado positivamente los resultados de este segmento es la baja en el costo de las materias primas con respecto al año anterior, permitiéndonos ir retomando nuestros márgenes históricos”, declaró Agrosuper.

El segmento de carnes que congregó el 64% de las ventas, tuvo una contracción de los ingresos a septiembre de 3,9% en relación al mismo periodo del año pasado, llegando a los US$1.863 millones. Pese a ello, “al considerar el efecto fair value, el resultado neto muestra una utilidad de US$ 198 millones, cifra que representa un aumento de US$ 275 millones respecto del cierre acumulado a septiembre 2024″, añadió la compañía.

Por su parte, respecto al segmento acuícola la empresa dijo que “la oferta global de salmón creció respecto al mismo período del año anterior, principalmente empujado por mayores cosechas en Noruega. Chile, por el contrario, tuvo una contracción en la oferta, disminuyendo 2,8% con respecto de los 12 meses anteriores”.

“A pesar de la mayor oferta de cosecha, los precios del filete fresco de salmón en Estados Unidos se mantuvieron estables debido a los menores calibres cosechados y del menor porcentaje disponible de premium en Noruega. En cuanto al mercado de Brasil, los precios se mantuvieron estables con una demanda que continúa creciendo”, sostuvo.

Con todo esto, el segmento acuícola finalizó los primeros meses del año con un incremento de 7,2% en los ingresos versus el mismo periodo del 2023, hasta los US$1.227 millones. Esto es un 35% del total de los ingresos.

El ebitda de Agrosuper, alcanzó los US$173 millones en el trimestre, lo que equivale a un incremento de 142% versus lo registrado en el tercer trimestre del 2023, impulsado por el desempeño de las carnes explicado anteriormente. De hecho, el ebitda del segmento pasó de representar el 39% del total en 2023, al 72%.

Adicionalmente, la compañía logró disminución su deuda financiera en un 32% versus el cierre del 2023, y casi un 10% versus el segundo trimestre del 2024.