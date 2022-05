Alcalde de Lo Barnechea por rechazo a Los Bronces Integrado: “El proyecto no es malo, pero sí impacta a la población y al medio ambiente”

A eso de las 21 horas de este lunes, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), encabezado por la abogada Valentina Durán, confirmó el rechazo al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Los Bronces Integrado, cuya inversión supera los US$3.000 millones y que buscaba hacer más eficiente su operación debido a una futura disminución en la ley de cobre.

En sus tres fases, el proyecto estimaba generar hasta 8.140 puestos de trabajo y su operación abordaba las comunas de Colina, Los Andes y Lo Barnechea. Justamente el alcalde de esta última comuna, Cristóbal Lira (UDI) -ex Subsecretario de Prevención del Delito del primero gobierno de Piñera- afirma, en conversación con Pulso PM, que el megaproyecto de la minera de capitales británicos no estaría detallando de manera certeza los impactos al medio ambiente y a la población.

“Aquí hay un tema de calidad de aire y no se está mostrando el impacto verdadero”, sostuvo el jefe comunal a pocas horas de conocerse públicamente el revés de Anglo American.

A su juicio, la minera ha subestimado los efectos al medio ambiente y la población que provocará la iniciativa de Anglo American. Por lo mismo, cree que la minera debiera volver a someter a tramitación su Estudio de Impacto Ambiental con estudios más certeros que puedan dar mayor seguridad a las comunidades.

¿Qué opinión le merece el rechazo al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de Anglo American Los Bronces Integrado?

No es que estemos en contra del proyecto. Obviamente que es importante la cantidad de mineral que tenemos en ese lugar. La inversión también es relevante, al igual que el empleo que genera este proyecto, pero las cosas hoy se tienen que hacer de una manera distinta.

Aquí tenemos un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que presenta muy pocos impactos y el sentido común nos dice que una inversión de este tipo, o una mina de este tamaño, no puede afectar un poquito a la fauna y a la flora, como lo presenta el estudio, sino que tiene que haber un impacto a la población. Aquí hay un tema de calidad del aire y no se está mostrando el impacto verdadero. Tampoco se está detallando el impacto que podría generar el proyecto en las personas que viven a los costados de la ruta G-21.

No estamos en contra del proyecto, pero creemos que debe hacerse con otro estándar. En el fondo, lo que queremos es que se haga un nuevo Estudio de Impacto Ambiental con los verdaderos impactos y, por supuesto, eso nos lleva a que tengamos las mitigaciones que corresponde. Seguramente el proyecto será más costoso, pero tenemos que cuidar a la población y al medio ambiente.

Pero la empresa ha asegurado que ha seguido al pie de la letra la evaluación ambiental. También ha dicho que ha cumplido con todo el proceso. ¿Qué faltó?

Probablemente eso es cierto. Yo no dudo que así fuera. Aquí no hay nada ilegal, pero sí una medición del impacto subestimada. Entonces, ellos deben hacen un nuevo Estudio de Impacto Ambiental en el que consideren verdaderamente la afectación que tendrá la comunidad. El sentido común nos dice que es imposible que no haya ningún impacto sobre la calidad del aire, cuando hemos visto lo que produce una mina. No es posible que nos digan que no hay impacto sobre la contaminación en los glaciares. Todos los efectos que puede producir una operación de este tipo. No digo que esté en contra de la ley lo que han hecho, pero sí aquí se han subestimado los impactos que la mina produce y por lo tanto, se han subestimado también las medidas de mitigación que deben tomarse para llevar adelante un proyecto de esta envergadura.

¿Usted podría dar certezas de que no existe un sesgo político de rechazo a este proyecto de inversión?

No creo que haya un sesgo político. Nosotros creemos que se han subestimado los impactos en el medio ambiente y en las personas. Creemos que si la empresa hubiese hecho una evaluación con mediciones estrictas y apegadas a dar certezas a la comunidad, este proyecto se hubiera aprobado. Pero le faltó consensuar con toda la población las medidas de mitigación.

Lo preguntaba porque durante la anterior administración que encabezó el ex alcalde Felipe Guevara existió una relación de cercanía con Anglo American, sobre todo porque financió parte importante del inmueble municipal.

Sí, pero yo en lo que me centro es en el análisis actual del Estudio de Impacto Ambiental que realizaron. Siento que la empresa no midió los reales impactos que produce un proyecto de esta envergadura. Por lo tanto, la población siente un desapego con el proyecto y una rabia. La población cree que se están riendo de ella cuando le dicen que una operación de este tamaño sólo afectará a tres cositas: dos de flora y una de fauna.

Creo que, efectivamente, se ha menospreciado lo que debe ser el respeto por el medio ambiente, ciudadanos y vecinos. Eso es lo que creo que faltó. Por eso digo: el proyecto no es malo, pero sí impacta a la población y al medio ambiente. Por lo tanto, mostremos esos impactos y veamos cuáles son las medidas de mitigación para compensar el daño.

Cuando usted asumió la alcaldía del municipio de Lo Barnechea dijo que haría una revisión de los contratos y donaciones que mantenía Anglo American con corporaciones internas. ¿Ese proceso de fiscalización concluyó?; ¿En qué etapa está?

Fue muy simple. Lo que hice fue cortar todo tipo de relación con Anglo American en el sentido de transferencia de recursos. Yo quería tener la libertad para poder opinar, como debe ser un alcalde que tiene su comuna un proyecto de esta envergadura. Además, hay un dictamen de la Contraloría General de La República (CGR) que prohíbe la donación o cualquier traspaso de dinero de una empresa que está realizando una inversión importante en la comuna. Eso no es sano.

¿Pero eso terminó?

He cortado todo tipo de apoyo financiero de Anglo American. Ahora Anglo American igualmente sigue operando con comunidades, pero no con el municipio.

¿Usted cree que es cuestionable la forma de operación que tuvo Anglo American con la administración municipal anterior?

No me cuestiono si era así o no, lo que sí yo prefiero mantener mi independencia.