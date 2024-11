“Amenábar me ha acosado para que no entregara ningún antecedente”: excliente de Primus devela presión de exgerente comercial

Este martes el abogado Miguel Chaves, que defiende a Ignacio Amenábar, exgerente comercial de Primus Capital, logró que su cliente pudiera rebajar la medida cautelar que enfrentaba por la acusación de un millonario fraude al factoring propiedad del empresario financiero y vitivinícola Raimundo Valenzuela Lang. Desde el pasado 10 de mayo, el ingeniero comercial de la Universidad de los Andes estaba bajo arresto domiciliario total, pero ayer el tribunal accedió a la petición de su defensa, limitando la medida al arresto domiciliario nocturno.

Este es uno de los pocos logros obtenidos por uno de los cuatro principales acusados en el esquema de fraude denunciado por la compañía, cuyos detalles fueron expuestos exhaustivamente por el fiscal Felipe Sepúlveda durante cuatro días de audiencia. La instancia incluyó la formalización de Francisco Coeymans, exgerente general de Primus, quien permaneció en Perú durante 240 días antes de regresar a enfrentar los cargos.

La trama de este caso incluye cheques falsificados, sociedades ficticias con ciudadanos venezolanos en tránsito, lujosas fiestas en hoteles de Lima, Perú, modelos de ese país y ejecutivas “VIP”. Según la defensa del factoring, liderada por el abogado Francisco Velozo, las operaciones fraudulentas han generado perjuicios por $75.000 millones. De hecho, los socios de la compañía tuvieron que desembolsar $100.000 millones adicionales para mantener en funcionamiento la empresa.

En medio de este nuevo hito del caso, Pulso tuvo acceso a la declaración que prestó ante la Fiscalía el empresario Pablo Gómez, fundador de Comercial K, una empresa de alimentos para mascotas, quien describió en detalle cómo Ignacio Amenábar lo involucró en el esquema defraudatorio.

Según Gómez, los fondos transferidos desde Primus a las cuentas de su empresa y de sus familiares provenían de operaciones fraudulentas que utilizaban “sociedades y cheques falsos”. “Ignacio Amenábar me aseguró siempre que todos los fondos que me transfería correspondían a operaciones lícitas y no que provenían de los fondos defraudados”, declaró el empresario en noviembre de 2023.

Gómez también relató cómo Amenábar lo presionaba constantemente para que le hiciera préstamos. “Constantemente me pedía préstamos, cuestión que me exigía previo al préstamo”, dijo. Sin embargo, estas sumas nunca fueron devueltas, y las solicitudes se intensificaron hacia fines de 2022.

Además, Gómez aseguró que Amenábar lo acosaba y presionaba para mantener en secreto estas operaciones. “Me ha acosado y presionado telefónicamente para que no entregara ningún antecedente a Primus y a la Fiscalía respecto de todos los hechos que actualmente estoy declarando”, señaló.

Frente a estas declaraciones, Ignacio Amenábar, señaló: “Lo señalado por el señor Gómez es absolutamente falso y está demostrado en la carpeta de investigación, y será demostrado ante los tribunales. Nunca jamás lo he amedrentado o amenazado”

Pablo Gómez, en su declaración ante la fiscalía, hace referencia a los informes de KPMG forense, a partir de los cuales aseguró haber tomado conocimiento de las irregularidades asociadas a los fondos recibidos por él, su familia y sus empresas. Los mismos informes dan cuenta de más de $2.100 millones recibidos a partir de operaciones fraudulentas que involucraron cheques falsos con empresas en 1 día del esquema defraudatorio, a lo que se suman operaciones por otros $2.200 millones a partir de la entrega de 33 cheques de cuentas corrientes del propio Pablo Gómez, su esposa Claudia Calvanese y sus hijos Andrea y Pablo, de los cuales varios de ellos fueron protestados por “firma disconforme” y “orden de no pago”. A esto se suman otras deudas con el factoring, que superan los $1.500 millones bajo la apariencia de supuesta normalidad.

Gómez describió a Amenábar como alguien que generaba confianza, al punto de no cuestionar sus actos ni sus solicitudes. Sin embargo, también reveló otro aspecto del exgerente comercial. “Pude observar que tenía un trato muy malo hacia las mujeres que trabajaban con él en Primus”.