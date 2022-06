Apple presenta un plan de pago a plazos y una actualización de CarPlay en un impulso por ir más allá del iPhone

Apple Inc. introdujo el lunes cambios en su software con el objetivo de ampliar su alcance más allá del iPhone, entre otras cosas impulsando su sistema de pagos y la conectividad de los autos.

El gigante tecnológico aprovechó el inicio de su Conferencia Mundial de Desarrolladores anual para adelantar los próximos cambios en su software para computadores portátiles, teléfonos inteligentes y tablets. Fue una mezcla de estímulo para los desarrolladores de terceros que contribuyen a alimentar el ecosistema digital de sus dispositivos y una oportunidad para adelantar cómo cambiará su propio software a finales de este año, cuando se lance oficialmente.

Apple desveló una función de “compre ahora y pague después” integrada en su oferta de Apple Pay y la promesa de ampliar CarPlay a más funciones del auto.

Otros cambios presentados el lunes apuntan a mejorar las ofertas favoritas de Apple. Los cambios de software permitirán al iPad de alta gama realizar mejor la multitarea entre diferentes aplicaciones, introducirán capacidades de edición y recuperación en iMessage y permitirán que los iPhones se utilicen automáticamente como cámaras web con sus computadores Apple, que tienen cámaras de menor calidad.

Después de años presentando nuevas características de privacidad y seguridad, Apple anunció el llamado Passkey que utilizará su Touch ID y Face ID para crear una verificación biométrica para sitios web y aplicaciones.

El punto álgido en cuanto a hardware llegó con el debut de la nueva tecnología de Apple apodada M2, anunciando el chip que se utilizará primero en un nuevo MacBook Air y un MacBook Pro de 13 pulgadas que, según la compañía, será más rápido y eficiente que las versiones anteriores. El portátil MacBook Air, con pantalla de 13,6 pulgadas y completamente rediseñado, tiene un aspecto más nítido, más en línea con los últimos iPhones, y una cámara mejorada. El Air costará a partir de 1.199 dólares y saldrá a la venta el mes que viene.

Por su propia naturaleza, el evento, conocido como WWDC, nunca despierta tanta atención como el del iPhone, pero las nuevas características y políticas de software pueden tener efectos de gran alcance.

La conferencia magistral del lunes es el evento de más alto perfil del programa de una semana para desarrolladores, que se celebra en su mayor parte en línea, a través del sitio web de la compañía y que incluye 175 sesiones. Apple había invitado a varios centenares de personas a participar en su sede de Cupertino (California), donde debían cumplir ciertas condiciones en torno a las vacunas y las pruebas.

Una tienda de Apple en Seúl. La pandemia ayudó a obtener un beneficio récord para la empresa. FOTO: SEONGJOON CHO/ BLOOMBERG NEWS

Antes de pasar a una presentación pregrabada, el director ejecutivo Tim Cook saludó en persona a la multitud reunida en el exterior: “Es maravilloso verlos a todos en persona”, manifestó.

Hace dos años, mientras la pandemia mundial paralizaba la vida cotidiana de mucha gente, Apple contribuyó a marcar la pauta de las reuniones virtuales en todo el mundo al transformar su evento a gran escala de un centro de convenciones a uno virtual. La empresa sirvió de ejemplo a otras compañías y organizaciones que daban sus primeros pasos en el nuevo mundo de los eventos a distancia.

La pandemia ayudó a impulsar un beneficio récord para Apple, ya que los trabajadores y los estudiantes compraron computadores portátiles, iPhones y tablets para aumentar su experiencia en la cuarentena. El primer iPhone de la compañía con capacidad de datos celulares 5G generó unas ventas récord de 191.000 millones de dólares en el año fiscal que terminó en septiembre.

Sin embargo, perjudicadas por la escasez de piezas y los cierres de fábricas en China relacionados con las precauciones de seguridad de Covid-19, se espera que las ventas del iPhone se estanquen este trimestre en comparación con el año anterior. En total, los analistas encuestados por FactSet prevén que los ingresos del iPhone aumenten en un promedio de 6,2% este año fiscal, después de haber subido un 39% en 2021.

Se espera que la mayor área de crecimiento de Apple en 2022 provenga de la categoría de servicios, que incluye el dinero generado por la App Store y el negocio publicitario de Apple. Según algunas estimaciones, las ventas de servicios podrían aumentar casi un 17%, hasta los 80.000 millones de dólares. Eso sería más que las ventas combinadas de los equipos iPad y Mac, y se situaría en segundo lugar tras el negocio del iPhone de Apple.

Los observadores de Apple que buscaban alguna pista sobre los audífonos de realidad extendida previstos por la empresa se quedaron decepcionados. Como era de esperar, no se reveló ningún plan. Se espera que la producción del dispositivo comience a finales de este año o principios del próximo, y daría lugar al nuevo producto más esperado de Apple desde la presentación del Apple Watch de la compañía en el otoño de 2014.

La posibilidad de editar los mensajes de texto enviados, o de recuperarlos, es un cambio significativo para el servicio iMessage de Apple, que la compañía ha convertido en una de las redes sociales más utilizadas del mundo. Los usuarios podrán editar o recuperar un mensaje hasta 15 minutos después de haberlo enviado, afirmó Apple. También será posible marcar los mensajes de texto en la plataforma como no leídos.

A su vez, la entrada de Apple en el servicio de “compre ahora y pague después” puede provocar una mayor competencia. El mercado de estos servicios se ha disparado en los últimos años. Los cinco principales proveedores de aplicaciones que se descargan a través de la App Store de Apple y la Google Play Store de Alphabet Inc., incluidas Affirm y Klarna, tenían en conjunto unos 7,5 millones de usuarios activos mensuales en mayo, un aumento del 44% respecto al año anterior, según el investigador Sensor Tower. Las acciones de Affirm Holdings Inc, una plataforma que ofrece planes de pago a plazos para las compras de los consumidores, cayeron más de un 3% el lunes, tras el anuncio de Apple.

El precio de las acciones de Apple subió menos de un 1% el lunes.

Apple Pay Later estará disponible en todos los lugares en los que se acepte Apple Pay en línea o dentro de la aplicación utilizando la red de Mastercard. Los usuarios podrán dividir el precio de una compra en cuatro pagos iguales repartidos a lo largo de seis semanas, sin intereses ni comisiones, dijo la compañía.

Otros cambios en Apple Pay incluyen la posibilidad de que los comercios acepten pagos a través de toques del Phone.

Las ambiciones de Apple en el ámbito de los automóviles también fueron expuestas el lunes. La compañía sostuvo que está trabajando con los fabricantes de autos, incluyendo Ford Motor Co. y Honda Motor Co., para ampliar las capacidades de su CarPlay, que conecta los iPhones de los usuarios a las pantallas de sus vehículos. El sistema actualizado permitiría que el sistema de Apple se involucre en algunas características tradicionalmente básicas que no son tocadas por procedimientos de terceros, como el cuadro de instrumentos detrás del volante.

Apple anunció que CarPlay permitiría a los usuarios sintonizar la radio y cambiar la temperatura del auto sin salir de CarPlay, que fue una vieja queja. Los vehículos con la nueva conectividad se anunciarán a finales del próximo año, concluyó Apple.