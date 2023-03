Asociaciones de Pymes critican forma de nombramiento de representantes para diálogos tributarios y ponen en duda participación

Complejo. Así está el proceso para que los distintos gremios, trabajadores y sectores de la sociedad civil nombren a sus representantes que serán parte del trabajo técnico para acordar una nueva reforma tributaria. Y si bien la semana pasada, el gobierno tuvo una serie de reuniones donde detalló la metodología de trabajo, esta semana corresponde que los distintos actores nombraran a sus expertos que participarán de los diálogos tributarios.

Eso era lo que debía suceder ayer, ya que las pequeñas y medianas empresas debían acordar quienes serían sus representados, sin embargo, nada de eso sucedió.

¿Qué fue lo pasó? Según cuenta los distintos dirigentes, el lunes el Consejo Consultivo de Empresas de Menor Tamaño que existe por mandato legal de la ley 20.416 (Estatuto Pyme) se reunieron en el Ministerio de Economía, ya que ellos debían votar a sus representados. Sin embargo, en ese momento, se les informó que algunas asociaciones como la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur) no podían votar al no integrar formalmente esta instancia, y la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech) ya no eran parte de este consejo. Esto generó molestia en alguno de ellos, y por ello, solicitaron que el resto de las pymes también pudieran votar, lo que no fue permitido por el resto de los integrantes, entre ellos, la Confederación Gremial Nacional Unida de la Mediana, Pequeña, Micro Industria, Servicios y Artesanado de Chile (Conupia) y la Confederación de Dueños de Camiones.

El presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech), Jorge Welch, sostiene que “algunas organizaciones que pertenecían al consejo consultivo de empresas de menor tamaño fueron excluidas de este y el gobierno, con criterios que aún cuesta entender, convocó a otras organizaciones, de dudosa representatividad. Esta mesa de 8 sería la encargada de elegir a 5 representantes que participarían en las discusiones de la RT en representación de las Pymes”.

Pese a que el cambio de integrantes del consejo consultivo se realizó en febrero, Welch dice que “la Asech fue excluida de la mesa y nos enteramos por la prensa de esta decisión. Pese a nuestra molestia, decidimos ir a la reunión que se nos convocó ayer en el ministerio de Economía, pero al ver que la postura de este nuevo consejo era que las decisiones se tomarían ahí, tanto la multigremial que aún debe formar parte del consejo, y conapyme, decidieron no ser parte de este proceso por cuanto organizaciones como nosotros no éramos parte del consejo”.

Mientras que Verónica Contreras, presidenta de la Conapyme explicó que “nos levantamos de la mesa porque no estábamos de acuerdo con que no pudieran votar las organizaciones invitadas que no son parte del Consejo Consultivo de las empresas de menor tamaño, siendo que ellas cumplían con todos los requisitos al momento de postular para formar parte del Consejo, nominación que se hizo en febrero de este año”. Ante ello, Contreras dice que “propuse que las dejarán votar para elegir las cinco representantes pymes a las mesas técnicas y se opusieron todos los demás integrantes del Consejo, excepto la Multigremial que apoyo. Era lo mínimo que se podía hacer por esas organizaciones pymes que quieren aportar al proceso”.

El reclamo también apunta a que ingresaron dos organizaciones que a juicio de Conapyme, Unapyme, Multigremial y Asech no son representativas y que incluso acusan que sus directivas no están vigentes. Se trata de la Cámara de Comercio y Turismo de Valparaíso y de Federación de Mujeres Empresarias Arica y Parinacota.

La respuesta del gobierno

Desde el ministerio de Economía afirman que “el Consejo de Empresas de Menor Tamaño es la instancia consultiva legal de representación para las Mipymes en el Ministerio de Economía. El período de los consejeros es de dos años. Tras haberse cumplido el período de algunos de los representantes, de acuerdo con lo indicado por el reglamento se procedió a renovar parcialmente la integración de la instancia con el objetivo de promover movilidad y alternancia en esta instancia de participación”.

Sostiene que “esta renovación buscó, entre otras cosas, sumar a más mujeres en la representación gremial, en un esfuerzo por cumplir con nuestros compromisos de equidad de género en todas las instancias de la sociedad. Así es como hoy, 4 de los 8 consejeros pyme son mujeres”. Y puntualizan que “los decretos de nombramiento son del 6 de febrero, mucho antes de que se definiera una instancia de diálogo tras el rechazo de la idea de legislar de la reforma tributaria”.

En Economía aclaran que “Fedetur nunca ha sido parte formal del Consejo. No obstante, lo anterior, y así se ha trabajado durante todo el primer año de gobierno del Presidente Boric y se seguirá invitando para que aquello ocurra, los gremios que no son parte formal como Consejeros igualmente han sido invitados a participar del trabajo de co diseño de las políticas públicas que el Ministerio de Economía ha impulsado para Mipymes en los múltiples comités técnicos que forman parte del Consejo Consultivo”.

Desde la cartera que dirige el Nicolás Grau indican que “los participantes en la reunión de ayer no lograron ponerse de acuerdo sobre los representantes en la instancia de diálogos sobre la reforma tributaria. Como Ministerio de Economía les hemos solicitado que sigan conversando con miras a llegar a un acuerdo que garantice que las mipymes estén representadas en esta importante instancia”.