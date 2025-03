Casi 9 de cada 10 chilenos recorta gastos en alimentos y ropa por alza en los precios

Consumer Pulse es un estudio realizado por Bain&Company, donde se evidencian los cambios en las tendencias de consumo en distintos países de Latinoamérica como Argentina, Ecuador, México, Perú y Chile, permitiendo también comparar con la experiencia de Europa y Estados Unidos. En su sexta edición, el sondeo mostró que el 87%, es decir, casi 9 de cada 10 chilenos ha recortado gastos en alimentos y ropa por el alza en los precios.

“En América Latina 90% cree que los alimentos han subido en los últimos tres meses. Esto es una tendencia que venimos observando desde el 2022, ya está afectando a los consumidores de forma más permanente, cambiando sus hábitos de consumo”, explicó María Fernanda Espir, socia de la firma.

A nivel latinoamericano se observa que el 67% del total de los encuestados señala que está implementando recortes de gastos, mientras que un 16% dice que quiere empezar a hacerlo. Asimismo, el estudio da cuenta de que un 29% de los consultados cree que su situación económica ha empeorado en comparación al año pasado.

El sondeo de Bain&Company, muestra una serie de categorías en las que las personas han decidido recortar sus gastos, como productos de belleza, el entretenimiento en casa y suscripciones, productos de cuidado personal, cuentas de electricidad, transporte, alcohol, entregas a domicilio, restaurantes, ropa y alimentos.

Son estas últimas dos donde más encuestados han decidido bajar lo que gastan, concentrando un total del 42% y 40% de las respuestas. En Chile particularmente, un 48% decidió recortar gastos en alimentos y un 43% en ropa y accesorios. Un 35% ha disminuido el dinero destinado a restaurantes, un 26% en entregas a domicilio y un 21% en alcohol. El resto de las categorías no superan el 20%.

Además, las personas han optado por ir a buscar comercios con opciones más baratas, viendo un crecimiento de las tiendas de ahorro, los negocios de barrios y también del comercio en línea. Algunos formatos han aumentado cerca de un 10% en algunos países, y desde Bain&Company esperan que sigan creciendo de aquí en adelante.

“Empezar a comprar marcas más económicas, comprar más marcas propias de los supermercados, y en tiendas más económicas. Aquí vemos un 31% que nos contesta que está empezando a comprar en tiendas más económicas. Y esto ya empieza a marcar una tendencia. Por ejemplo, el año pasado solamente era el 26%”, detalló Espir.

El informe también plantea que los países de América Latina comparten una preocupación alta por el bienestar financiero y el empleo, con un porcentaje considerablemente superior a lo que se observa en Estados Unidos y Europa. Pero todos los países en cuestión han mostrado inquietud por el costo de la vida y la estabilidad política y económica de sus naciones.

En Latam el porcentaje de personas que considera que su país estará mejor dentro de 5 años es de 51%, y el país con mayor optimismo es Argentina, seguido de México y Colombia. En Chile, el nivel de optimismo alcanza a un 45% de los encuestados, un 33% dice que será el mismo y el 22% considera que estará peor.

En cuanto a la situación financiera personal, el estudio reflejó que en Chile a un 24% le cuesta financiar las compras esenciales, versus un 22% a nivel latinoamericano. Por su parte, un 22% puede costear los productos esenciales y servicios, pero no puede guardar dinero al final del mes. Y un 23% dice que si bien puede costear lo básico, no gasta mucho en lo que no sea esencial para poder guardar dinero al final del mes.

Por otro lado, relacionado a cómo la salud ha impulsado las tendencias de consumo, Bain&Company observó que la principal preocupación en Chile es perder peso, y entre las siguientes, mejorar la condición física, por lo que los consumidores han apuntado a priorizar el consumo de proteína, pero a la vez, dejar los productos de origen animal. Además, las personas han tendido a disminuir el consumo de lácteos, carnes, sal, azúcares y alcohol.