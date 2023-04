Más de US$ 1 millón: las compras que hizo Hites a Kiki Imports en dos años

“Kiki Imports fue un proveedor menor y ocasional de Empresas Hites durante 2022 y su relación comercial se encuentra suspendida hasta que no se aclaren las acusaciones existentes en su contra”, señaló este lunes Empresas Hites. Su vinculación había salido a la palestra el fin de semana luego de que DF Más consignará, que justamente esa empresa -sindicada por La Polar como una de las firmas que le vendió productos falsos-, había importado prendas también para Hites, además de estar vinculado a uno de sus accionistas: el empresario Andrés Hites Moscovich y su hijo Nicolás Hites Neef.

En los balances de la compañía, Kiki Imports apareció como proveedor extranjero. En transacciones con entidades relacionadas no sólo se precisaba que la vinculación tenía que ver con un director común, si no que se destacaba que en 2022 se le compraron $681,7 millones, prácticamente tres veces más que lo adquirido a esa compañía en 2021: $290,5 millones. Esos son los únicos dos años donde Kiki Imports aparece en el estado de resultados. Entre ambos ejercicios suma $972,2 millones en pagos a esa compañía, lo equivalente a US$1,2 millones. La cifra de 2022, no obstante, es menor frente a las compras totales de la firma: representa a penas el 0,3%.

Además, destaca -como proveedor nacional- Importadora NNA fundada en 2015 también por Andrés Hites Moscovich, quien además -según registros públicos- es administrador y gerente general. Su hijo Nicolás es, según su linkedin, el gerente comercial de esa empresa que él mismo define en esa plataforma como: creación y desarrollo de marcas propias; ventas al retail latinoamericano y en países asiáticos; ventas de marcas de textil y calzado; desarrollo de licencias y apertura de locales propios. En 2022 -según los balances de Empresas Hites- el retailer le compró $47,4 millones.

Hoy, el directorio de Hites está conformado por Enrique Bone, Felipe Pérez Walker, Ernesto Edwards, Marcos Hites Palombo, Jaime Hites Weber, Jaime Maluk y Paula Loyola. Si bien ni Andrés Hites ni su hijo integran la mesa en este momento, Andrés sí fue parte de ella hasta abril del año pasado.

Actualmente, el 52,3% de lo que comercializa la multitienda tiene que ver con vestuario; el resto lo componen electro y decoración.

“En términos del abastecimiento de nuestros productos importados, ya durante el 2022, y sobre todo en el segundo semestre, podemos decir que la situación en términos de plazos productivos y logísticos está normalizada, lo que nos permitirá una mejor planificación de compra de cara al 2023″, dijo la compañía en su Memoria 2022.

Sus principales proveedores son: Adidas, Rosen, Comercial Los Robles, Mabe, Skechers, CIC, Electrolux, Forus, Importadora Midea Carrier, Industria Celta, Ingram Micro Chile, LG, Maersk, Radio Victoria TCL, Samsung, Solutions 2 Go, Agencia en Chile Spark Logistics, TPV Chile, Ursus Trotter y WOM.

La carta del presidente de la firma

“Ya se está volviendo costumbre describir los años como complejos y cambiantes”, señaló el presidente de la firma, Enrique Bone, en su última carta a inversionistas. El empresario, de muy bajo perfil, no hacía alusión obviamente a los últimos acontecimientos de la compañía, si no que apuntaba al contexto nacional e internacional. A su juicio, cuando se creía que todo volvía a la normalidad tras la pandemia, “Rusia invadió Ucrania y estalló una crisis energética, inflacionaria y alimentaria que tiene al mundo entrando a una recesión mundial”. “Ello, ha implicado el desafío de avanzar, con toda la convicción que se requiere, hacia tener una empresa más flexible y más liviana para poder sortear los desafíos que los factores externos nos han ido imponiendo”, apuntó.

Para Bone, el ejercicio recién pasado trajo tres dificultades para la firma: “El acceso a financiamiento para las empresas medianas ha estado particularmente difícil, lo que ha significado un mayor foco de nuestra caja operativa para atender las amortizaciones, como el Capex y los incrementos de capital de trabajo. A su vez, los graves problemas a nivel global de logística de productos implicaron para la mayoría de las empresas de retail significativos descalces de inventario (...). A esto se sumó el importante aumento de los gastos fijos ocasionados por la inflación, exigiendo una reestructuración de personal, orientada a la contención de gastos”.

El 2023, no se visualiza mucho mejor, a su juicio: “Esperamos que en 2023 continúe la ralentización de la economía, con impacto en el consumo y en el comportamiento de pago de nuestros clientes”, subrayó. Por ello, prevén seguir optimizando sus procesos. Este año -anunció- lanzarán el marketplace, mejorarán las capacidades tecnológicas, particularmente en el área de tarjetas, sumando nuevas funcionalidades, entre otros cambios.

Este lunes la acción de Hites cayó cerca de 6%, tras hacerse pública su vinculación con la importadora que vendió productos falsificados a La Polar. De hecho, luego de esos acontecimientos, diputados solicitaron al fiscal nacional ampliar la investigación por artículos falsos a otros retailers.

Hasta esta hora, el retailer de la familia Hites acumulaba su segundo día en rojo. Sus papeles caían más de 2,6% en la bolsa. En el mes acumula un descenso de 5,92% marcado por las últimas dos jornadas.