Caso Primus: Banco de Panamá presenta querella por estafa y acusa perjuicio de US$3,5 millones

Banesco, banco de Panamá, interpuso el pasado 12 de octubre una querella por los presuntos delitos de estafa e infracción a la Ley General de Bancos en contra de Ángelo Castiglione, expresidente del club de fútbol Fernández Vial; Manuel La Rosa, empresario peruano; Hugo Villagrán, representante de Need Solutions y Marcelo Rivadeneira, chef y dueño de Mr. Food.

La acción judicial se enmarca en la acusación que realiza el factoring Primus, controlado por el empresario financiero vitivinícola Raimundo Valenzuela, en contra de sus exgerente general y exgerente comercial, Francisco Coeymans e Ignacio Amenábar, respectivamente. En efecto, según el factoring, los mismos querellados por el banco habrían formado parte de un esquema defraudatorio ideado por sus exejecutivos.

El banco panameño, que cuenta con 30 años de historia y opera además en Estados Unidos, República Dominica, Venezuela, España y Curazao, detalló en su querella que los acusados idearon un millonario fraude. Esto, luego de presentar tres informes de tasación falsos para avalar el otorgamiento de millonarios préstamos.

Todo comenzó cuando los empresarios mencionados presentaron a fines de 2021 a un posible nuevo cliente: Comercializadora Ecoimport Limitada, estaba interesada en acceder a una línea de crédito de capital de trabajo por US$3,5 millones y un préstamo a término para gastos de capital por US$1,5 millones.

Según el mismo escrito, desde el inicio y hasta junio de 2022, cuando se firmaron los contratos por los créditos otorgados, hubo una serie de interacciones a través de correo electrónicos y reuniones por medios digitales, entre el entonces gerente de relación de Banesco, Ovidio Staff, y Manuel La Rosa, quien operó como head hunter para la institución financiera desde 2021.

En paralelo, Castiglione suscribió con Banesco dos contratos de hipoteca sobre predios ubicados en las comunas San Pedro de La Paz y Linares. Asimismo, el empresario acordó la firma de tres contratos para fianza y codeuda solidaria en representación de Cinque SpA, Santa María Verónica SpA y Servicios LMA SpA. Por último, firmó dos pagarés en favor del banco, por US$2,5 millones y US$1 millón.

“Hasta el mes de marzo de 2023 Ángelo Castiglione pagó las cifras acordadas, y nada permitía sospechar del fraude del cual había sido víctima Banesco. Sin embargo, a contar de abril del presente año el querellado cesó en el pago de los intereses de ambas líneas de crédito, situación que se mantiene hasta el día de hoy”, consignó la querella patrocinada por el abogado Darío Silva.

En ese contexto, “Banesco detectó una serie de irregularidades en las garantías hipotecarias ofrecidas por el deudor. En suma: los informes de tasación de las propiedades son falsos, e informan un valor comercial millonario para cada uno, en circunstancias que en la realidad se trata de terrenos de un bajísimo avalúo, cuyo precio en ningún caso garantiza la deuda. Toda ella, información que, de haber tenido el Banco al momento de analizar el otorgamiento del financiamiento, hubiera llevado a su denegación, pues se trata de garantías absolutamente insuficientes”.

Informes

Según la querella, Ángelo Castiglione y Manuel La Rosa solicitaron al banco modificar los inmuebles que se entregarían en garantía, proporcionando nuevamente antecedentes falsos. El primero de ellos corresponde a una segunda tasación del terreno ubicado en San Pedro de La Paz, supuestamente realizada en abril de 2022, por Víctor García, según la cual el valor actualizado del terreno ascendería a UF 81.765 (US$ 3.137.221). Es decir, en menos de 2 años el valor del terreno había aumentado en más de un millón de dólares. La nueva propiedad que reemplazaría a la oficina, casa y departamento ubicados en Las Condes, correspondía a un loteo inmobiliario en Linares denominado “Loteo El Duraznillo”, valorizado también en más de tres millones de dólares -específicamente, en UF 84.864.- de acuerdo a otro informe de tasación que resultó ser falso: supuestamente emitido el 14 de abril de 2021 por la empresa Tinsa Chile, a solicitud de la empresa Need Solutions.

“La falsedad de los informes de tasación se refleja básicamente en que certifican valores que en ningún caso corresponden a las propiedades, por sus condiciones y características. Prueba contundente de ello son los valores que ha informado -por encargo de Banesco- la empresa tasadora Colliers Chile. La consultora inmobiliaria informó el 19 de julio de 2023 que el terreno ubicado en San Pedro de La Paz, tenía un valor de UF 15.372. Es decir, 66.369 UF menos que el valor informado por el tasador Víctor García en 2022″, apuntó la querella.

Luego, respecto del “Loteo el Duraznillo”, informó con misma fecha 19 de julio de 2023 un valor de UF 12.722, lo que implica un total de 72.142 UF menos que el valor informado por Tinsa Chile el 2021.

“La investigación determinará si hay participación de las personas encargadas de la tasación, o si los documentos fueron derechamente elaborados por los querellados, suponiendo la intervención y opinión de personas que no participaron”, concluyó.

Descargos

Frente a la querella, el abogado de Manuel La Rosa, Rodrigo Rettig, explicó a Pulso que “la querella es totalmente instrumental, donde un banco con asiento en Panamá utiliza recursos estatales del Ministerio Público y el Poder Judicial respecto a un conflicto civil de impago de un crédito. Tan es así, que el 18 de octubre el 4° Juzgado de de Stgo declaró inadmisible la querella por el delito imputado, referido a ley general de bancos, quedando vigente solo por estafa cuyo elemento engaño no está presente debido a que los predios fueron tasados por proyecto de loteo y no por unidad, circunstancia que omite el relato de la querella respectiva. Finalmente, llama la atención y confirma la instrumentalización de la querella que ésta no sea dirigida contra quienes realizaron las tasaciones, pero sí contra quienes las utilizaron. No tiene sentido. O fueron todos, o no fue ninguno”.

Por su parte, Tinsa Chile sostuvo que “podemos asegurar que nuestros informes son evacuados con absoluta rigurosidad técnica, independencia y objetividad. A la fecha, no registramos ningún requerimiento judicial sobre la citada acción legal. En este caso, nuestro informe no corresponde a la tasación del predio señalado, sino que, a la valorización individual de un grupo de parcelas de agrado de un futuro loteo, a efectos de estimar el precio de venta de cada una de estas”.

En tanto, el abogado de Hugo Villagrán, Karl Pirtzl, indicó que su representado “no tuvo tuvo participación alguna en los negocios o contratos de préstamos de dinero que se hayan materializado entre Banesco y Comercializadora Ecoimport - Ángelo Casitlione; se trata de una afirmación cuando menos temeraria de la querellante”.