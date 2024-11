Cisjordania está al borde del colapso económico

NABLUS, Cisjordania- La Nablus Soap Co., con una red de compradores en 70 países, es el tipo de empresa familiar que antaño constituía la columna vertebral de la economía local en la Cisjordania ocupada.

Ahora, tras más de un año de guerra en Gaza, una empresa cuyas raíces se remontan a siglos atrás ve cómo se le escapa el futuro.

Los costos de producción han subido más de un 20% y las exportaciones han caído cerca de un 30%, en medio de las restricciones israelíes a la circulación en Cisjordania. Los ingresos anuales totales han disminuido de unos US$ 5 millones a menos de US$ 1 millón. La plantilla se ha reducido a ocho empleados, frente a los 28 que había antes de la guerra. Y la empresa está comprando menos aceite de oliva, un producto básico de la economía local que utiliza en su famoso jabón.

Los empresarios palestinos afirman que ha aumentado el costo de los negocios, ya que cada vez es más difícil importar suministros y enviar productos. El aumento del desempleo perjudica a los consumidores locales. El turismo, una importante fuente de ingresos externos, se ha reducido drásticamente.

“No sólo sufrimos, sino que intentamos sobrevivir”, señala Mojtaba Tbeleh, propietario de la empresa de jabones. “Ni siquiera podemos planificar por horas, y mucho menos por años, como deberíamos”.

La guerra entre Israel y Hamas se desencadenó tras el ataque del grupo militante al sur de Israel en octubre del año pasado, que se saldó con 1.200 muertos y 250 rehenes. Las consecuencias están amenazando cada vez más la economía de Cisjordania, territorio de mayoría palestina situado a unas decenas de kilómetros de distancia, con posibles consecuencias desestabilizadoras para la seguridad de Israel y de Medio Oriente en general, según han declarado altos funcionarios estadounidenses en cartas al gobierno israelí.

El riesgo de quedar aislados del sistema financiero israelí también se cierne sobre ellos. Una exención israelí que permite a los bancos palestinos e israelíes mantener correspondencia estaba a punto de expirar el pasado jueves, lo que habría roto una relación que sustenta un comercio anual de más de US$ 13.000 millones. A última hora, el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, que afirmó que los bancos palestinos se utilizan para financiar el terrorismo, prorrogó la exención durante un mes. Estados Unidos ha estado presionando a Israel para que la prorrogue al menos un año más y afirma que la Autoridad Palestina, que gobierna parte del territorio, gestiona adecuadamente los riesgos de financiación ilícita junto con diversos organismos internacionales.

“Desgraciadamente, la duración a muy corto plazo de esta prórroga crea otra crisis inminente para el 30 de noviembre”, dijeron el jueves en una declaración conjunta el secretario de Estado norteamericano Antony Blinken y la secretaria del Tesoro estadounidense Janet Yellen. “Cortar estos lazos bancarios crearía una importante agitación económica en Cisjordania, amenazando la seguridad de Israel y de la región en general”, agregaron.

La economía de Cisjordania era relativamente estable antes de que comenzaran los combates en Gaza el año pasado. Los puertos israelíes y jordanos servían de puertas al mundo para las empresas palestinas, aunque con algunas dificultades de acceso incluso antes de la guerra. El turismo a los lugares históricos de Belén y Jericó generaba ingresos. Más de 100.000 palestinos entraron legalmente en Israel para trabajar, y el desempleo relativamente bajo mantuvo a los residentes de Cisjordania gastando.

Todo eso cambió tras el ataque dirigido por Hamas y la campaña militar israelí que desencadenó, que ha matado a más de 43.000 personas en Gaza, en su mayoría civiles, según funcionarios sanitarios de la zona. Las cifras no indican cuántos eran combatientes. Israel ha endurecido las restricciones de circulación en Cisjordania y ha cancelado más de 100.000 permisos a palestinos que trabajaban legalmente en Israel. Israel ha afirmado que las restricciones de circulación y las cancelaciones de permisos se deben a motivos de seguridad. Israel también ha llevado a cabo incursiones militares casi diarias, en las que han muerto más de 700 personas. La violencia de los colonos israelíes contra los palestinos ha aumentado.

El resultado: todos los principales sectores económicos palestinos se están reduciendo, según funcionarios palestinos y análisis económicos. La tasa de desempleo en Cisjordania se ha más que duplicado con respecto a los niveles de antes de la guerra, y se estima que en el segundo trimestre de 2024 fue del 31%, frente al 13% de un año antes, según la Oficina Central Palestina de Estadística.

El sector público palestino, que representa aproximadamente el 20% de los puestos de trabajo en Cisjordania, también atraviesa dificultades. Según el Banco Mundial, la Autoridad Palestina se enfrentará este año a un déficit presupuestario de casi US$ 2.000 millones.

“Estamos pidiendo préstamos para pagar salarios parciales”, declaró Mohammad Alamour, ministro de Economía.

En el sector privado, la renuncia bancaria es fuente de incertidumbre. Al Arz, fabricante de helados de Naplusa y centrada principalmente en los mercados palestino y jordano, importa muchos de sus ingredientes alimentarios de todo el mundo. La empresa depende a menudo de la correspondencia bancaria palestino-israelí para transferir dinero.

“Nuestros proveedores están esperando a ver si Israel amplía la exención de la correspondencia bancaria para asegurarse de que podremos pagarles”, declaró Zahi Anabtawi, director ejecutivo de Al Arz.

Los envíos de la empresa a Gaza están paralizados desde que Israel comenzó su campaña militar, cerrándole el paso a un importante mercado. Y en Cisjordania, la gente compra menos helado. Ahora la empresa apenas alcanza el punto de equilibrio, según su director ejecutivo, y está intentando expandirse en lugares como las Seychelles, Mauricio y los países vecinos de Oriente Próximo que desean apoyar las marcas palestinas.

“El helado es algo que se considera un lujo, y aquí la gente compra mucho menos cosas que no necesita”, dijo Anabtawi.

El heladero es especialmente sensible a las restricciones israelíes a la circulación de los palestinos en Cisjordania. El producto necesita temperatura controlada y sus ingredientes caducan rápidamente. Los cientos de empleados de la empresa proceden de toda Cisjordania, y a veces han tenido que dormir en la planta durante los cierres de calles o las oleadas de violencia de los colonos.

“A veces, los soldados sacan todos nuestros productos de los camiones y los dejan al sol mientras realizan registros, por lo que no podemos utilizarlos”, explicó Saed Anabtawi, hermano de Zahi y director de la planta de la empresa. “Nuestras importaciones también se han retrasado, y esos ingredientes se echan a perder rápidamente. Es una pesadilla logística”, añadió.

Nablus Soap, que anuncia sus métodos tradicionales palestinos de fabricación de jabón, tiene más del 70% de su clientela fuera de los territorios palestinos e Israel, según Tbeleh, el propietario. Pero los envíos a Asia Oriental, que antes tardaban un mes, ahora tardan tres, y los retrasos en las entregas y las elevadas tarifas de los seguros han asustado a los clientes extranjeros, lo que ha llevado a algunos a cancelar pedidos, según él.

“Hay retrasos en todos los eslabones de la cadena de suministro, empezando por la salida de la fábrica”, explicó Tbeleh, señalando un puesto de control israelí situado a unos cientos de metros que, según él, a veces provoca retrasos de horas. Después, el jabón puede quedar retenido en otros puestos de control de Cisjordania, y más tarde en los puertos israelíes del mar Mediterráneo o en el paso fronterizo terrestre con Jordania.

Los retos a los que se enfrentan empresas como la del jabón pueden repercutir en toda la economía.

“Antes de la guerra, nos costaba encontrar trabajadores porque no podíamos competir con los salarios israelíes”, comentó Tbeleh. “Ahora, los desempleados nos piden trabajo, pero no obtenemos ingresos suficientes para contratar más personal, y desde luego no podemos contratar a gente de fuera de la zona debido a los puestos de control”.

Los trabajadores de Cisjordania que solían estar empleados en Israel merodean por las calles, buscando trabajos esporádicos. Los distritos comerciales que antes bullían ahora están tranquilos. Los residentes dicen que han notado más jóvenes mendigando, algo que antes era raro de ver.

Imad Qandeel, residente en Nablus y padre de cuatro hijos, aseguró que trabajó en Israel durante nueve años, la última vez en una panadería de Tel Aviv ganando US$ 65 al día, antes de que le cancelaran el permiso en octubre del año pasado.

No ha encontrado trabajo desde entonces, aparte de trabajos ocasionales como limpiador, por US$ 15 al día.

Qandeel dijo que intenta que sus cuatro hijos no tengan que dejar la escuela para mantener a la familia, como le ocurrió a él cuando era joven. Pero las oportunidades son limitadas en Cisjordania y no quiere arriesgarse a colarse en Israel para trabajar por debajo de la mesa, lo que podría poner en peligro su capacidad para obtener un permiso de trabajo si las restricciones disminuyen más adelante.

“Los muros se están cerrando”, comentó. “No quedan opciones”, indicó.

-Traducido del inglés por Pulso.