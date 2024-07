Crisis de seguridad: Rodrigo Hinzpeter afirma que no se debe descartar Estado de Sitio y arremete por medidas del gobierno

La crisis de seguridad se ha tomado la agenda, tras una serie de baleos ocurridos en los últimos días en la Región Metropolitana. El exministro del Interior del primer gobierno de Sebastián Piñera y actual presidente de la mesa de seguridad de Sofofa, Rodrigo Hinzpeter, dijo que no se debe descartar el Estado de Sitio, y calificó de insuficientes las medidas anunciadas por el gobierno.

“Es evidente que estamos frente a una situación crítica. Es evidente que está actuando un poco reactivamente y en ese contexto es natural que cada autoridad comunal plantee distintas soluciones. En contexto de la desesperación que están enfrentando. La delincuencia y el crimen organizado son fenómenos tan complejos que si no existe una unidad de criterio y se empiezan a aplicar medidas dispersas, distintas, en unidades geográficas pequeñas, la verdad es que se va a producir el desplazamiento del crimen”, dijo el exministro en Radio Agricultura.

Y agregó que “cuando fui ministro del Interior y en 2011 intenté imponer una ley que la caricaturizaron como la ‘Ley Hinzpeter’, dije que si no hacemos nada en 10 años más vamos a tener el crimen organizado instalado en Chile. En ese entonces no lo teníamos. Estamos en una situación tan extrema que no es posible descartar ninguna solución extrema, incluido el Estado de Sitio. Me gustaría que el gobierno fuera super transparente en el sentido de que si lo va a establecer explique cuales son los razonamientos y reflexiones para establecerlo, y lo mismo haga para desecharlo”.

Y ahondó diciendo en que el Ejecutivo debe ser claro respecto a las decisiones que adopte.

“Creo que para poder ordenar y unificar y dar unidad al combate contra la delincuencia hay que compartir información, y explicar dar fundamento a la decisión que tome el gobierno”, sostuvo.

El gobierno anunció una serie de medidas para hacer frente a la ola de violencia y homicidios que se han vivido en estos días en el país, donde incluso menores de edad fueron acribillados en Quilicura.

“Tengo una opinión muy insatisfactoria de las medidas. Creo que son improvisadas e insuficientes. Partamos por la cárcel. Esa cárcel es una quimera. Le aseguro que no va a ver la luz con suerte antes de 5 o 7 años. El país no va a estar dispuesto, el sector legislativo tampoco, para que se construya una cárcel sin los permisos que requiere una obra pública”, indicó Hinzpeter.

Asimismo, planteó que “se va a producir un debate legislativo muy complejo y muy largo. Las cárceles de alta seguridad generan mucha oposición ciudadana, y vimos a la alcaldesa Irací Hassler diciendo en ‘mi comuna no’. Eso se va a producir en todos lados. Generan un costo económico muy grande. Cuando estamos ante un problema de esta naturaleza hay que pensar de un modo distinto”.

El exsecretario de Estado dijo que la cárcel de alta seguridad no es una solución ante el avance del crimen organizado en el país.

“En la última agenda fast track esto ni siquiera se planteó en las leyes que se acordaron. Intuyo que esto es una reacción súper improvisada ante la crisis de homicidios. Me parece bien poco serio que salga la ministra del Interior jugando a la adivinanza. Qué es eso. Están comunicando una cárcel de alta seguridad. Es un juego poco serio para le problema que estamos hablando. La cárcel no va a ser la solución”, sostuvo.