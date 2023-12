¿Cuánto vale el grupo Patio?: Lo que reflejan los precios de los dos aumentos de capital de 2023

Toda negociación depende, en parte importante, del precio. Y aquello está detrás de las conversaciones que los accionistas de Grupo Patio mantienen para el rediseño de su estructura societaria. En el triángulo principal del Grupo Patio hay tres vértices: la familia Jalaff, fundadora del conglomerado y dueña indirecta de cerca del 21% de la propiedad; el empresario Eduardo Elberg, con cerca de 22%; y las hermanas Paola y Gabriela Luksic, las que suman otro 22%.

Los Jalaff pretenden negociar la venta de su participación y en esa negociación están siendo representados por el banco de inversiones Asset Chile. Por Elberg actúa su brazo derecho, el presidente de Patio, Andrés Solari, y por las Luksic lo hace el marido de Paola Luksic, el empresario Óscar Lería, hoy también director de Patio. Las negociaciones, como en todo proceso similar, enfrentan intereses que las partes tendrán que hacer confluir: los vendedores querrán obtener el mejor precio posible, mientras los potenciales compradores buscarán reducir ese valor. Y en eso están las partes.

Para esta transacción, hoy en conversaciones intensas, las partes tienen un par de referencias que, sostiene una de las partes involucradas, no son mandatorias para su resultado. Dos aumentos de capital realizados durante 2023 permiten establecer algo cercano al valor de mercado de una empresa como esta, que no transa en Bolsa.

La matriz del grupo, que hoy maneja 158 activos inmobiliarios, unos 1,4 millones de metros cuadrados, tiene cinco divisiones de negocio y gestiona inmuebles por US$ 3.200 millones, es Grupo Patio SpA., donde confluyen todos esos accionistas. Y Grupo Patio ha acordado dos capitalizaciones para reforzar sus finanzas y seguir expandiendo sus negocios.

El 31 de marzo, los accionistas de Grupo Patio aprobaron un aumento de capital equivalente a $ 20.373 millones mediante la emisión de 713.444 acciones. Con ello, el capital del grupo subiría entonces a $ 195.471 millones. Con ello, el precio por acción que entonces acordaron suscribir los accionistas ascendía a $ 28.556 por acción. Al precio del dólar de ese día, la valorización del grupo Patio alcanzaba a US$ 704 millones. Mediante esa operación, la familia de Paola Luksic aumentó su participación en Grupo Patio desde 11% a 16,66%. Además, se realizó una venta de acciones que permitió a Gabriela Luksic llegar al 5,22% de la propiedad. Entre ambas, sumaron el 22%.

Pero los accionistas de Grupo Patio decidieron el mes pasado que requerían más capital. En otra junta extraordinaria de accionistas realizada el 20 de noviembre, aprobaron aumentar ahora el capital de Grupo Patio en $ 54.772 millones mediante la emisión de 3.435.445 acciones, según documentos notariales revisados por Pulso. Con ello, el capital total subirá a $ 250.244 millones, con 22.902.968 acciones totales. Al dividir el monto a recaudar por los nuevos títulos, el precio por acción se estableció ahora en $ 15.943 por acción. La cifra es un 44% más baja que los $ 28.556 por acción determinados en marzo de este año. Llevado el nuevo valor al dólar del 20 de noviembre, el valor de Grupo Patio, tras la capitalización inclusive, llegaría solo a cerca de US$ 413 millones.

¿Qué influyó en la baja de la valorización? Especialistas dicen que la reducción obedece a un fenómeno transitorio: las altas tasas de interés en el mercado local e internacional restan valor a los activos inmobiliarios de renta, que componen la totalidad del portafolio del grupo Patio. La baja de precio de los activos dependería de esas condiciones de mercado y, dicen expertos financieros, en la medida que esas condiciones mejoren, el valor de los bienes inmuebles de Patio subiría. Pero nadie garantiza la evolución de esos factores. Ni cuándo.

El nuevo precio del aumento de capital se realizó tras la contratación de una asesoría especializada para calcular el precio: fue Econsult el que determinó la nueva valorización de Grupo Patio. Pero los accionistas, dicen personas al tanto del negocio, aprobaron una emisión de acciones a un precio más bajo que el determinado por Econsult. ¿Por qué? Porque como es habitual en otros aumentos de capital de empresas, que permite la inclusión de nuevos inversionistas, un descuento permite atraer otros posibles interesados -algo que también ha estado encima de la mesa: Larrain Vial habría manifestado interés- a un valor atractivo. A ello se sumó que el nombre del grupo Patio ha salido a relucir tras la divulgación del audio entre Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos y Daniel Sauer, una conversación en la que se refirieron a la familia Jalaff y a Patio en varias ocasiones. El audio llevó al directorio del grupo Patio a emitir una declaración el 17 de noviembre, tres días antes de la aprobación del último aumento de capital: en ella, dijeron: “Grupo Patio SpA y sus filiales no han tenido participación en las operaciones de facturas que se investigan en el “Caso Factop”, lo cual corroboramos a través de auditorías internas y externas”. La convocatoria a esa junta de accionistas, sin embargo, fue previa a la divulgación del audio, precisan personas que conocen la interna de las conversaciones.

Por todo aquello, los negociadores de la familia Jalaff intentarán que el precio que se pacte por la venta parcial o total de su participación, si la negociación llega a puerto, sea más alto que el precio de referencia empleado en el último aumento de capital. Para sustentar su posición se amparan en una fortaleza: a través de varias sociedades, los Jalaff y terceros controlan un porcentaje mayor al 22%, que permite nominar al menos a dos directores de Grupo Patio. El valor económico de su paquete, con ello, es mayor a la mera multiplicación de su número de acciones por el precio fijado en el último aumento de capital.

Como sea, el aumento de capital está en pleno desarrollo: aun no termina el período de opción preferente en el cual los accionistas pueden suscribir la emisión de esas nuevas acciones. Lo más probable es que los Jalaff no suscriban el porcentaje que les corresponde y que el directorio deba decidir qué y cómo colocar el remanente de las acciones no suscritas. Según el aumento de capital aprobado en noviembre, el nuevo capital que emitirá Grupo Patio SpA por $ 54.772 millones deberá “ser pagado a más tardar dentro del plazo de 1 año contado desde la fecha de celebración de la junta”. Es decir, el 20 de noviembre de 2024.