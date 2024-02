Disney recurre a Taylor Swift y Fortnite para reforzar sus finanzas

Fútbol, Fortnite y Taylor Swift: el nuevo y reconstruido Disney que Bob Iger ha estado prometiendo a inversores y fans está saliendo a la luz.

En una serie de anuncios de gran alcance como parte del informe trimestral de ganancias de la compañía el miércoles, Iger presentó una visión de un nuevo Disney que introducirá al gigante del entretenimiento aún más en la psique de la cultura pop estadounidense. Las iniciativas de gran alcance unen a la empresa que creó a Mickey Mouse y al Pato Donald con algunas de las mayores marcas del entretenimiento contemporáneo.

“El escenario está preparado para un crecimiento y un éxito significativos”, declaró Iger en una reunión con analistas.

Los nuevos movimientos de Disney incluyen un acuerdo para invertir US$ 1.500 millones a cambio de una participación en Epic Games, el creador de Fortnite. Con más de 100 millones de usuarios activos mensuales, Fortnite es uno de los videojuegos más populares del mundo. El nuevo acuerdo ampliará la concesión de licencias de personajes y líneas argumentales de franquicias de Disney, incluidas Marvel, Star Wars, Pixar y Avatar, dentro de Fortnite.

Disney también tiene previsto emitir en Disney+, a partir del 15 de marzo, una versión exclusiva de la película Eras Tour de la estrella del pop Taylor Swift, con secuencias de cinco canciones que no se incluyeron ni en el estreno en cines ni en las versiones a la carta de la película. Entre ellas: “Cardigan”, el single principal del álbum “Folklore” de la cantante, ganador de un Grammy en 2020.

Además del tema americano, Disney anunció que Nick Saban, el legendario entrenador de fútbol americano universitario que se retiró de la Universidad de Alabama el mes pasado, se unirá a ESPN como analista en su programa “College GameDay” y contribuirá a la cobertura del Draft de la NFL.

Estos anuncios se producen un día después de que Disney diera a conocer una asociación con sus rivales Fox Corp. y Warner Bros. Discovery para lanzar un servicio de streaming centrado en los deportes a finales de este año, una empresa que podría remodelar la forma en que los aficionados ven los deportes y acelerar la desaparición del modelo de negocio tradicional de la televisión por cable.

Los nuevos movimientos estratégicos de Disney reflejan la amplitud de los retos a los que se enfrenta Iger en su segunda etapa como CEO, desde el declive del cable hasta un costoso giro hacia el streaming, pasando por la caída de la taquilla y el mediocre crecimiento de los beneficios en los últimos años.

El gigante del entretenimiento presentó unos resultados del trimestre de diciembre que superaron las expectativas de Wall Street en varios parámetros clave, entre ellos dos medidas cruciales del éxito de su negocio de streaming: una base relativamente estable de suscriptores globales de Disney+ y la reducción de las pérdidas operativas del negocio directo al consumidor.

El negocio directo al consumidor de Disney perdió US$ 138 millones en el trimestre de diciembre, frente a las pérdidas de US$ 984 millones del año anterior. Las pérdidas en el negocio de streaming se han ido reduciendo gradualmente, pero Wall Street esperaba unas pérdidas de US$ 419 millones este trimestre.

Las recientes subidas de precios de Disney+ y Hulu, así como el aumento de los ingresos por publicidad, ayudaron a reducir las pérdidas de Disney en el trimestre. La empresa está en vías de conseguir que su negocio de streaming sea rentable a finales de septiembre, dijo Iger.

El número de suscriptores nacionales de Disney+ descendió ligeramente, hasta 46,1 millones, probablemente como consecuencia de las subidas de precios, pero el servicio perdió menos abonados de los que preveían los analistas de Wall Street. El número total de suscritos a Disney+ en todo el mundo, incluido su servicio Hotstar en la India, también descendió ligeramente a 149,6 millones, frente a los 150,2 millones del año anterior.

Disney señaló que esperaba sumar entre 5,5 y 6 millones de suscriptores a Disney+ en el trimestre actual, que finaliza en marzo, una previsión poco habitual en la compañía. En el pasado, Disney se ha resistido a dar orientaciones a corto plazo sobre este tipo de indicadores financieros.

En conjunto, Disney registró unos ingresos de US$ 23.500 millones en el trimestre de diciembre, cifra ligeramente inferior a los US$ 23.700 millones previstos por los analistas encuestados por FactSet. El beneficio neto ascendió a US$ 1.910 millones, frente a los US$ 1.280 millones del año anterior.

La empresa anunció que aumentaría el pago de dividendos en efectivo a 45 céntimos de dólar, frente a los 30 céntimos de dólar de julio, y que recompraría hasta US$ 3.000 millones en acciones antes de finales de septiembre. Las acciones subieron alrededor de un 6% en las operaciones posteriores al cierre.

Activistas en la puerta

Iger, que regresó para una segunda etapa como director ejecutivo en noviembre de 2022, está tratando de defenderse de una campaña de representación del inversor activista Nelson Peltz, cofundador de Trian Fund Management, que busca un puesto en el consejo de Disney para él y otro para el exdirector financiero de Disney Jay Rasulo, entre otros cambios. Es probable que los anuncios del miércoles hagan más difícil para Peltz presentar sus argumentos a los accionistas.

Disney ha indicado que Peltz no ha presentado ninguna idea nueva y carece de experiencia en medios de comunicación para ser útil en el consejo.

En la entrevista del miércoles en la CNBC, Iger sostuvo que su equipo estaba muy motivado y actuaba con gran urgencia para dar un giro a la empresa. Rechazó la idea de que Peltz pudiera ayudar a la empresa.

“Lo último que necesitamos es que un activista o activistas que francamente tienen una agenda completamente diferente y no entienden nuestra empresa, sus activos o la esencia de la marca Disney, nos distraigan en términos de tiempo o energía”, comentó.

La empresa está en vías de rentabilizar su negocio de streaming a finales de septiembre. Añadió que no había hablado con Peltz “en un tiempo” y que no tiene planes de hablar con él.

Disney ha instado a los accionistas a votar por su lista de 12 directores en lugar de las listas propuestas por Peltz y otro inversor activista que también está presionando para que haya cambios en la reunión anual de la compañía del 3 de abril.

“Es un déjà vu de nuevo. Vimos esta película el año pasado y no nos gustó el final”, manifestó un representante de Trian el miércoles tras la publicación del informe de resultados de Disney.

Construir el futuro de ESPN

Desde su regreso, Iger ha trabajado para modernizar y preparar ESPN para un futuro de streaming, incluida la búsqueda de un posible socio estratégico y la firma de un nuevo acuerdo de apuestas deportivas con Penn Entertainment.

Los resultados financieros de ESPN -que Disney empezó a publicar por separado el año pasado- mejoraron en el trimestre de diciembre. Sus ingresos de explotación ascendieron a US$ 199 millones, con unos ingresos de US$ 4.400 millones, frente a las pérdidas de US$ 38 millones con unos ingresos de US$ 4.400 millones del año anterior.

El anuncio el martes de la nueva asociación para la retransmisión de deportes es la señal más clara hasta ahora de cómo Iger planea llevar a ESPN hacia el futuro y ampliar su audiencia a través de la retransmisión.

“Este servicio reunirá nuestra cartera colectiva”, afirmó Iger en la llamada de ganancias del miércoles, “proporcionando a los consumidores más de los deportes que quieren en un solo lugar”.

El acuerdo marca un hito en el crecimiento de la industria del streaming y podría acelerar el fin del suscriptor de la televisión por cable por parte de los consumidores. Los deportes han sido durante mucho tiempo el principal atractivo del cable, el pegamento que mantenía unido el “paquete” de la vieja escuela.

Iger también dijo el miércoles que ESPN planea comenzar a vender su canal directamente a los consumidores como un servicio de streaming de suscripción en el otoño de 2025, una oferta que incluiría apuestas deportivas, fantasía, características estadísticas y compras.

Brillo en los estudios

Tanto Iger como Peltz han dicho que los estudios de cine de Disney, antaño dominantes en Hollywood, han caído en la rutina. Disney dio pasos hacia la revitalización de su programación teatral el miércoles, anunciando que “Moana 2″, una secuela de la exitosa película de animación de 2016, se estrenará en noviembre. La secuela es una adaptación de una serie prevista de Disney+ y no tenía fecha de estreno.

“Moana” fue la película más vista de 2023, según Nielsen. Antes del anuncio del miércoles, el estudio de animación de Disney no tenía ningún estreno previsto para este año, una rareza para la compañía.

Iger aseguró en noviembre que el estudio de Disney se centraría más en la calidad que en la cantidad, y que había perdido parte de su enfoque durante y después de la pandemia. El director ejecutivo enfatizó que estaba “arremangándose” e implicándose personalmente en cambiar su suerte.

Apuesta épica por el juego

Las anteriores incursiones de Disney en el mundo de los videojuegos han estado plagadas de fracasos. A principios de la década de 2000, la empresa mantuvo conversaciones con Activision Blizzard para adquirir el fabricante de “Call of Duty”, pero las negociaciones fracasaron, según informó anteriormente The Journal.

Unos años más tarde, Disney cerró un acuerdo mucho menor para comprar la empresa de juegos en línea detrás de la franquicia “Club Penguin”, que rápidamente produjo resultados financieros mediocres y se cerró en una década.

El acuerdo con Epic “supone la mayor entrada de Disney en el mundo de los videojuegos”, declaró Iger a los analistas. Comparó la oportunidad de rentabilizar la propiedad intelectual de Disney a través de los juegos con el negocio de parques temáticos de la empresa.

Aunque Disney y Epic han colaborado en el pasado, el acuerdo anunciado el miércoles permitirá a ambos crear un “universo de juegos y entretenimiento totalmente nuevo” dentro de Fortnite, que daría la posibilidad a los usuarios de interactuar con personajes y líneas argumentales, y comprar productos de Disney a una escala mucho mayor.