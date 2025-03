El adiós de Horst Paulmann: Las anécdotas de sus hijos, su pareja y la cúpula de Cencosud

Cientos de personas llegaron la mañana este lunes al cementerio Parque del Recuerdo a los funerales del empresario Horst Paulmann, fundador del grupo Cencosud, quien falleció a los 89 años el martes 11 de marzo, en Alemania. Los restos de Paulmann llegaron a Chile el sábado en la madrugada y fue velado en la Iglesia Evangélica Luterana El Redentor de Providencia, primero, y luego en el templo central del camposanto de Huechuraba.

Decenas de ejecutivos, con una chapita con su nombre, y cientos de trabajadores, con su tarjeta de identificación colgada al cuello, repletaron una carpa dispuesta especialmente para el acto fúnebre en las afueras del templo central del cementerio parque, donde llegaron también algunos empresarios conocidos del retail como el ex socio de Almacenes París, Juan Antonio Gálmez, y el gerente general de Falabella, Alejandro González. También asistieron dirigentes gremiales como la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, y la presidenta de la Sofofa, Rosario Navarro, además de su predecesor, Richard von Appen.

Los discursos partieron por la cúpula de Cencosud, el holding valorado en US$ 7.500 millones que Paulmann fundó en 2976 con el primer Jumbo Kennedy. Hablaron su presidente, Julio Moura, el gerente general, Rodrigo Larraín, y cuatro trabajadores con décadas en el grupo.

Luego hablaron sus tres hijos mayores y Katherine Bischof, su pareja y madre de su último hijo, Hans Dieter.

La primera del clan en hablar fue Heike Paulmann Koepfer (55), su única hija, quien presidió Cencosud desde 2021, tras la salida de su progenitor del directorio por razones de salud. “Yo he perdido un padre, pero todos nosotros, todos ustedes y yo, hemos perdido un guía, un bastón, alguien en que sabíamos que siempre podíamos confiar, que nos iba a amparar, que nos iba a escuchar y que siempre iba a resolver todo de forma absolutamente eficiente”, comentó.

“Tuvo una vida, llegó casi a los 90 años, y como decimos, no parecen 90 años, porque vivió como 5 vidas juntas, son muchísimos más. Y así alcanzó a tocar muchísima gente”, dijo Heike.

Manfred: “Hay Paulmann para rato”

Luego Manfred Paulmann (57), su primogénito y a quien los que conocen Cencosud ven como su más seguro sucesor al mando del grupo, relató, con Katherine Bischof a su lado, el trabajo realizado para poder traer el cuerpo del empresario desde Alemania. Si bien inicialmente los plazos apuntaban a cerca de 20 días, la familia logró traerlo en cuatro. “Algo que a él también le hubiera gustado”, aseguró. “Estas fueron las palabras que yo dije en un chat de la familia, pero después lo pensé, y la verdad es que él hubiera dicho otra cosa: ‘¿cómo que 4 días?, yo lo hubiera hecho en 2 días’. Y lo hubiera hecho en 2 días. Eso es un ejemplo también de su eficiencia”, bromeó el primogénito.

“Nuestro papá fue alguien siempre con mucha energía. Por eso, cuando me llamó el Peter de Alemania diciendo que había fallecido, yo jamás pensé que era él. Yo pensé que era otra mala noticia, pero jamás pensé que era por HP (...) Era una cosa increíble, porque él siempre decía: ‘yo voy a llegar a los 110 años’. Nos tenía convencidos. Siempre nos decía ‘hay Paulmann para rato’ y yo le creía. Él también se lo creía, pero a mí me convenció y convenció muchísima gente. Luego aumentó su apuesta a 140 años, ahí ya le creí menos”, recordó.

El hijo mayor de Horst Paulmann dedicó también unas palabras a Bischof. “Ella ayudó para que esté tan bien hasta el final, porque todos piensan que estaba muy mal, que estaba viejito”, dijo. Y luego afirmó: “Hasta el final hizo lo que quería, y se fue a Alemania a pesar de que estaba cansado”, contó.

“Él nunca quiso escribir un libro, pero yo creo que hay tantos recuerdos tan bonitos que es otra de las cosas que tenemos como un desafío, de escribir algún libro con todas las historias que tiene”, dijo Manfred.

Al cierre, el primogénito del empresario afirmó que el espíritu de su padre seguirá presente. “Chao papá, Opa, Horst, Don Horst, HP, papito, pa, te queremos mucho. Hay Paulmann para rato, no Horst Paulmann, pero sí el espíritu Horst Paulmann hay para rato. Como él siempre cerraba las cosas: que siga la música en el Jumbo”.

Bischof y cómo lo conoció: en un Jumbo

Katherine Bischof, su última pareja, y madre de su hijo menor, Hans Dieter, de 6 años, recordó cómo conoció al fundador de Cencosud en el 2009, años en que trabajaba en SQM como secretaria de Patricio Contesse y Julio Ponce.

“Él, visitando sus locales, en este caso el Alto Las Condes, el Jumbo, y yo haciendo las compras para la empresa donde estaba trabajando en ese entonces. Nos vimos a lo lejos. Horst con todos sus gerentes alrededor, todos estresados, anotando todos los detalles que él estaba corrigiendo respecto del local. Yo con dos carros de supermercados llenos, hasta el tope. Nos encontramos con la mirada y por alguna razón ambos nos sonreímos, como si nos conociéramos desde antes”, dijo frente al micrófono. Paulmann se acercó entonces a Bischof y le preguntó cuantos hijos tenía, ya que llevaba dos carros llenos. Ella le dijo que ninguno.

“Él, piropero, como siempre ante una chiquilla, rápidamente busca una tarjeta, que obviamente no tenía y le pide una a Jaime Soler (ex gerente general de Cencosud), donde le pide también que anote su número de teléfono y su correo electrónico. Fue así como partió nuestra relación, una historia que muchas veces contó, porque como decía siempre también, Jumbo le da más y en Jumbo encuentras todo”, bromeó. Una relación que duró 16 años.

También contó sobre el carácter del empresario: “Horst siempre nos sorprendía con algo que nos dejaba a veces al borde del colapso, ya sea porque viajaba flash, o porque teníamos algún evento que me avisaba un par de horas antes, o porque llegarían visitas a almorzar a la casa en 10 minutos más. Y esta vez, este martes 11 no fue la excepción. Nuevamente nos dejó al borde del colapso”.

Bischof, 49 años, habló de su hijo Hans, nacido en 208, y tuvo palabras también para Manfred, Heike y Peter. “Yo sé que para ustedes hoy día además es doblemente especial, y complicado, pero todo sucede por algo, que quizás hoy día no lo saben, pero a futuro sí, y mi cariño está con ustedes. Cuiden también lo que HP con todo su esfuerzo levantó, y cuiden lo que era su pasión y su gran amor”.

Aunque no tenía considerado hablar, el segundo de los hijos de Horst Paulmann, Peter (56), habló al cierre de la ceremonia. La semana pasada, Peter estaba en Alemania, acompañando en el viaje a su padre, quien visitaba a un hermano enfermo. “Cuando la funeraria se lo llevó de Alemania, volví a su pieza, y había un cartel que decía en inglés Dreaming big dreams, do not disturb. Y eso era mi papá, seguía soñando en grande. Te queremos mucho”, dijo.

Julio Moura y Rodrigo Larraín

El primer discurso de la jornada había sido de Julio Moura, el ejecutivo brasileño que que tomó la presidencia del grupo a fines de 2023, en reemplazo de Heike. Moura destacó a Horst Paulmann como uno de aquellos empresarios que cualquier país del mundo quisiera tener, por ver siempre en las crisis una oportunidad, por tomar riesgos pese a enfrentar momentos complejos, por tener siempre como prioridad a los clientes y a los colaboradores, y por una energía inagotable.

Moura ejemplificó con una anécdota: “Estábamos en Río de Janeiro porque recién habíamos adquirido la cadena Prezunic en Brasil. Ya habíamos cenado y nos íbamos a acostar. A eso de las 1.30 de la madrugada, yo estaba durmiendo, Horst me llama y me pregunta si estaba dormido: yo obviamente le dije que no... y me dice que tuvo una idea... Así que a esa hora armamos una reunión de trabajo en su habitación, donde estuvimos dos horas trabajando”.

Rodrigo Larraín, el CEO del Cencosud, también compartió un recuerdo para ejemplificar el carácter de Paulmann: “Íbamos a salir de viaje con él a las 7 de la mañana en su avión camino a Perú. Al llegar al aeropuerto me encuentro con los principales 4 o 5 gerentes de la división supermercado, quienes habían sido citados la noche anterior a una reunión de última hora con Don Horst. Fueron invitados a subir al avión y partir a rumbo desconocido”, relató.

“Ya en vuelo, don Horst les dice: ‘ayer en la tarde recibí una queja de una señora, que no conozco, que dice que en el Jumbo en Iquique ya no era el mismo de antes, que la fruta perdió calidad, el local estaba sucio y que no encontró la torta Jumbo que siempre compra para el domingo en familia. Así es que el avión va a parar en Iquique’. Les pidió a los gerentes, bajarse y hacer una revisión sorpresa profunda de la tienda y de sus productos, ir a ver a la clienta a su casa, pedirle las disculpas respectivas y llevarle de regalo la torta que ella buscaba. Les pidió que al final del día enviaran un reporte con fotos de las mejoras en las tiendas. Reporte que fui testigo que llegó como a las 3 de la mañana ese día”, continuó.

“Hoy, en compañía de sus hijos, el equipo Cencosud está preparado para proyectar el desarrollo de esta gran compañía y enfrentar los desafíos y oportunidades que vengan, manteniendo el sello, ADN y valores que nuestro fundador instauró”, finalizó.