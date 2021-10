El caos del cobre es lo último en una rica historia de salvajes movimientos de los metales

Los movimientos salvajes en el mercado del cobre las últimas semanas han enviado a los operadores a los libros de historia. A medida que los inventarios en la Bolsa de Metales de Londres (LME) cayeron a su nivel más bajo en décadas, el precio de los contratos para entrega inmediata subió a una prima récord de más de US$ 1.000 por tonelada para los contratos para entrega en tres meses, el sello distintivo de una reducción de la oferta.

Si bien no ha habido indicios de irregularidades en la contracción de este mes, la LME tiene una rica historia de movimientos salvajes de precios cuando los mercados están sobre-abastecidos o sub-abastecidos.

El sindicato Secretan

Una de las primeras historias comenzó en 1887, solo una década después de la fundación de la LME. Estaba dirigido por Pierre Secretan, el director del mayor fabricante de latón de Francia, la Societe Industrielle et Commerciale des Metaux, que formó un sindicato con la intención de acaparar el mercado del cobre. Compró existencias de metal y firmó contratos con las principales minas de cobre del mundo y terminó controlando el 80% del suministro mundial. Los precios se duplicaron con creces. Pero los altos valores hicieron que la producción aumentara y Secretan ya no pudo financiar los enormes volúmenes de cobre que necesitaba comprar para mantener el precio en sus niveles inflados. Los precios del cobre colapsaron, provocando pérdidas desastrosas para Secretan y sus banqueros.

La crisis del estaño

En 1985, la LME enfrentó una crisis de otro tipo: un exceso de oferta de metal. En virtud de un acuerdo en el que participaron 22 países, el Consejo Internacional del Estaño (ITC) compró y vendió estaño en la LME con miras a mantener estables los precios. Pero en la mañana del 24 de octubre de 1985, la ITC se derrumbó: ya no podía seguir apuntalando los precios e incumplió bajo el peso de sus obligaciones. La LME suspendió el comercio de estaño en medio de advertencias de un “Armagedón” en el mercado. Solo se reanudó cuatro años después, en 1989.

Marc Rich

A partir de 1991, Marc Rich + Co intentó acaparar el mercado del zinc. Junto con dos grandes productores del metal, la casa comercial compró más del 90% de las existencias de zinc de la LME y logró llevar el precio a un máximo de dos años. Pero luego intervino la LME, poniendo un límite al backwardation y permitiendo que cualquiera con una posición corta aplazara la entrega. No pasó mucho tiempo antes de que los precios comenzaran a caer. Marc Rich + Co terminó perdiendo 172 millones de dólares, en una crisis que precipitó la salida de Rich de la empresa que había fundado y que posteriormente se convirtió en Glencore Plc.

Sr. 5 por ciento

Durante gran parte de la década de 1990, Yasuo Hamanaka, un comerciante de Sumitomo Corp. de Japón, era conocido como “Sr. 5 por ciento“ por su supuesta participación en el mercado mundial del cobre. Consiguió grandes posiciones en la LME, lo que hizo subir los precios. Pero su aparente dominio del mercado comenzó a desmoronarse cuando los precios cayeron en 1996. Cuando quedó claro el alcance total de sus operaciones, se reveló que estaba ocultando pérdidas de más de US$ 2.000 millones en lo que Sumitomo dijo que eran operaciones no autorizadas. Hamanaka fue condenado a ocho años de prisión. La LME respondió con un cambio drástico en las reglas en un intento de evitar las esquinas del mercado en el futuro: introdujo una “guía de préstamos”, lo que obligó a cualquier operador con una gran posición a prestarla a otros participantes del mercado.

No más níquel

La LME intervino en el mercado del níquel en agosto de 2006 después de que las existencias cayeran a su nivel más bajo en décadas y los precios alcanzaran niveles récord. Esta vez no hubo ningún comerciante responsable de la medida, que fue el resultado de una combinación de una fuerte demanda de China y una huelga en una mina importante en Canadá. La LME respondió imponiendo un límite al retroceso de los precios del níquel. “Estas son circunstancias excepcionales”, dijo entonces el presidente ejecutivo de LME, Simon Heale, a Bloomberg en ese momento. “Es un mercado increíblemente ajustado”, agregó.