El ranking de los malls con más ventas en 2023: Costanera Center, Parque Arauco, Alto Las Condes y Plaza Vespucio

Son dos cifras distintas, pero ambas reflejan la salud del negocio. Las dos caras de una misma operación. Las empresas operadoras de centros comerciales reportan, entre muchas otras, dos métricas: las ventas que, en sus establecimientos, los locatarios realizan a público y, por otra parte, los ingresos que reportan como compañías por los arriendos de sus espacios comerciales. La primera, obviamente, es mayor y alude al volumen de compras que se registra en un centro comercial; la segunda, a los réditos que obtiene el desarrollador del centro comercial.

Hecha esa aclaración, los estados financieros de Cenco Malls -antes Cencosud Shopping-, Mall Plaza y Parque Arauco permiten distinguir los centros comerciales con mayor movimiento en el país.

En 2023, el líder indiscutido siguió siendo Costanera Center: el mall sumó ventas a público por $ 650.068 millones (US$ 735 millones), un 2,2% más que en 2023. Las visitas crecieron más, un 5,8%, hasta sumar 28.732.000 en todo el año. Solo en el cuarto trimestre las visitas sumaron 7,8 millones de visitas, un 3,8% más que en igual lapso de 2022. Costanera Center se consolida así como el centro comercial de mayor tamaño en Chile y representa un 25% de los 112 millones de visitas que acumularon las operaciones de Cenco Malls en Chile.

Costanera Center aportó un 23,8% de los ingresos que registró Cenco Malls en el país: sus ingresos como centro comercial sumaron $ 72.760 millones (US$ 83 millones). En el cuarto trimestre del año, costanera anotó un nivel de ocupación de 98,6%.

El principal mall de los Paulmann tiene un GLA (Gross Leasable Area), o superficie bruta alquilable que asciende a 138 mil metros cuadrados, de los cuales 35 mil están arrendados a empresas relacionadas, como Paris o Jumbo.

En el segundo lugar se ubica Parque Arauco Kennedy, que tiene un área arrendable de 120 mil metros cuadrados. El primer gran centro comercial de Chile, abierto a inicios de los años ochenta, registró ventas de sus locatarios por $ 515.165 millones (unos US$ 582 millones), un 3,3% más que en todo 2022. E igual que Cenco Malls, el mayor mall de la empresa controlada por el grupo Said anotó un mayor crecimiento en sus ingresos por arriendos: $ 63.098 millones, con un vigoroso 17,3%. Su ocupación alcanzó un 99,9%.

En tercera posición está Alto Las Condes, también de Cenco Malls, con 121 mil metros cuadrados de superficie arrendable y ventas de sus locatarios por US$ 567 millones, solo un poco más que Plaza Vespucio, el buque insignia de Mall Plaza, el operador controlado por Falabella. Los ingresos en ese centro comercial subieron menos que en el resto de los grandes mall: un 4,7% en el año, hasta $ 53.951 millones. Sin embargo, Alto Las Condes retrocedió 5,8% en sus ingresos en el cuarto trimestre.

En cuarta posición está Plaza Vespucio, el mall con la mayor superficie arrendable en Chile: 169 mil metros cuadrados de GLA y un 97,8% de ocupación. Sus locatarios anotaron ventas consolidadas por US$ 563 millones. Sin embargo, los ingresos para el grupo Plaza ascendieron a $ 54.367 millones, un 10,9% de aumento, superando en este ítem al Alto Las Condes.

Estos cuatro grandes centros comerciales suman, en total, ventas de sus locatarios por US$ 2.447 millones.

En el top 10, Plaza S.A. ocupa las siguientes posiciones, desde la 6 a la 9, en ventas totales, en este orden: Mallplaza Oeste (US$ 547 millones); Mallplaza Trébol (US$ 547 millones); Mallplaza Norte (US$ 378 millones); Mallplaza Egaña (US$ 333 millones); y Mallplaza Antofagasta (US$ 307 millones). En la décima posición se ubica Florida Center, de Cenco Malls, con US$ 294 millones (ver infografía).

De los tres grandes operadores, el mayor en términos de superficie arrendable en Chile es Plaza, con 1.429.028 metros cuadrados, seguido por Cenco Malls, con 1.235.980 metros cuadrados. Parque Arauco suma 529 mil metros cuadrados en Chile y después del mall en Kennedy viene Arauco Maipú, con 75 mil metros cuadrados.

En ventas por metro cuadrado, en Mall Plaza no lidera Plaza Vespucio, con $ 300 mil al mes por cada metro cuadrado en operación, sino que Mallplaza Trébol, con $ 328 mil.

En el caso de Parque Arauco, el mall de Kennedy, el mayor del grupo, anotó ventas por $ 369 mil por metro cuadrado, pero no es el más eficiente en esa métrica: lo supera Parque Angamos, en Antofagasta, con $ 378 mil por metro cuadrado. En el cuarto trimestre, que concentra una fuerte actividad en el consumo, Parque Arauco Kennedy promedia ventas por $ 454 mil.

Cenco Malls no detalla las ventas de sus locatarios por metro cuadrado, pero al dividir el total informado por sus 138 mil metros cuadrados da una cifra de $ 391 mil para todo 2023. Así, es el mall también que más recauda en Chile por metro cuadrado dentro de los de mayor tamaño.

En el total de 40 centros comerciales considerados en las presentaciones de las tres empresas -excluyendo los power centers del grupo Cencosud-, sus ventas a pública suman la friolera de US$ 8.867 millones.