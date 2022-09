Empresa de energía renovable declara su incapacidad de pago y alerta que 25 generadoras mantienen deudas pendientes en el sistema

María Elena Solar S.A., firma que opera una planta fotovoltaica en Pozo Almonte, comunicó al Coordinador Eléctrico que no podrá cancelar $ 2.700 millones y propuso que se emplee su boleta de garantía para saldar esas deudas. Y advirtió que otras compañías "De no tomarse medidas, se podría generar una reacción en cadena en la cadena de pagos de una gravedad muy grande”, advierte el ex presidente de Empresas Eléctricas A.G., Rodrigo Castillo.