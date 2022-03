Enjoy pierde Puerto Varas: Superintendencia revoca permiso y operador decide ir a la justicia

A comienzos de agosto, la Superintendencia de Casinos puso en el radar a la sala de Puerto Varas. El inmueble había sido adjudicado a Enjoy en 2018 y a la fecha no había concretado ninguna obra. Meses antes, en junio, la misma compañía le había pedido a la autoridad declarar la imposibilidad de ejecutar la construcción, puesto que aún no recibía los permisos. “La D.O.M. se negó a entregarnos los permisos necesarios para construir el Casino Puerto Varas, en abierto desacato a lo ordenado en dos oportunidades por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de Los Lagos”, subrayó el operador en su momento... a renglón seguido enfatizó no haber renunciado, eso sí, al permiso de operación.

Finalmente, hoy el destino del casino de Puerto Varas se saldó. “El Consejo Resolutivo de la Superintendencia de Casinos de Juegos resolvió, en la sesión del 2 de marzo pasado, por la unanimidad de sus miembros, y a partir de los antecedentes entregados por la Superintendencia, revocar el permiso de operación otorgado a Casino de Puerto Varas S.A.”, dijo la entidad. Y añadió: “Lo anterior, debido al incumplimiento por parte de esta sociedad de la obligación (...) de construir el proyecto integral de casino aprobado dentro del plazo establecido en la ley el que venció el 1° de agosto de 2021″.

Según se desprende de la declaración de la entidad, el procedimiento administrativo de revocación se inició justamente el 2 de agosto, luego de que los fiscalizadores de la Superintendencia constataran en terreno que, vencido el plazo señalado, el proyecto no había sido construido. Enjoy tenía la concesión por 15 años y planeaba desarrollar ahí obras por unos US$30 millones.

El 6 de agosto se le planteó esta decisión al operador, que el 27 de ese mes realizó sus descargos. “La Superintendencia sabe que se hicieron todos los esfuerzos para cumplir oportunamente con la ejecución del proyecto en Puerto Varas, pero que sin embargo Enjoy fue afectada por incuestionables situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, reconocidas por la Contraloría y por la Corte Suprema”, dijo la firma tras esta determinación de la SCJ.

De hecho, en el 23 de julio de 2021, la compañía había interpuesto una demanda declarativa de fuerza mayor o caso fortuito ante el 2° Juzgado Civil de Santiago en contra de la Superintendencia, cuyo objeto era establecer judicialmente la inimputabilidad de la sociedad por la no ejecución del proyecto en la comuna de Puerto Varas, proceso cuya decisión en primera instancia se encuentra aún pendiente

Más allá de ello, el 2 de febrero pasado, la autoridad elevó todos los antecedentes al Consejo Resolutivo, el que resolvió finalmente quitarles el permiso.

Reacción de Enjoy

La ley establece que ahora Enjoy puede ir a la Corte de Apelaciones en un plazo de diez días a impugnar tal acto. Y hacía lo haría. Tras la resolución de la SCJ, la compañía envío un hecho esencial al mercado, asegurando que “ejercerá oportunamente su derecho a impugnar judicialmente la Resolución, conforme lo establece el artículo 34 inciso segundo de la Ley N° 19.995″. Añadió que: “La sociedad operadora, igualmente, analizará la procedencia e interpondrá, en su caso, todas las acciones legales que estime pertinentes para el adecuado resguardo de sus intereses”.

Solo una vez que todas estas resoluciones se encuentre ejecutoriada, la SCJ puede cobrar las garantías, las que deben mantenerse en todo momento vigentes por parte de la sociedad operadora. Estas ascienden a 476.639,89 UF.

Ahora, el actual concesionario del Casino Municipal de Puerto Varas, es decir Dreams, podrá seguir funcionando, hasta que se repita la licitación y el nuevo operador desarrolle las obras.