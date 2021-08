Enjoy tras proceso revocatorio de casino de Puerto Varas: ejerceremos todas las acciones para demostrar que no corresponden las sanciones

Enjoy respondió con firmeza a la decisión de la Superintendencia de Casinos de iniciar un proceso sancionatorio contra la firma por la no operación en Puerto Varas. Este podría terminar con la revocación de la licencia en dicha ciudad.

“La Superintendencia sabe que se hicieron todos los esfuerzos para cumplir oportunamente con la ejecución del proyecto en Puerto Varas, pero que sin embargo Enjoy fue afectada por incuestionables situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, reconocidas por la Contraloría y por la Corte Suprema”, parte su declaración enviada al ser consultada.

Y especifica en la serie de situaciones a las que alude: “Desde acciones para entorpecer el proyecto que se denunciaron al Tribunal de la Libre Competencia, pasando por el impacto de la Pandemia de COVID-19, y terminando en lo que fue la situación más grave y definitiva: el actuar ilegal de la Dirección de Obras que en desacato a su superior técnico –la Seremi de Vivienda y Urbanismo de la X Región- sencillamente se negó a otorgar el permiso de edificación, sin el cual es imposible construir en Chile”.

Al respecto, detalla que dicha desobediencia de la Dirección de Obras Municipales -la que califica de grave y arbitraria- “que además de dilatar excesivamente los plazos de tramitación, y vulnerar abiertamente las normas de urbanismo y construcción, llegó incluso a desatender los reiterados requerimientos que le hizo la propia Superintendencia de Casinos, por lo que al final los hechos se están investigando en la Contraloría para determinar responsabilidades y sanciones”.

Ante esto, la empresa asegura que seguirá todas las acciones que permitan demostrar que no corresponden medidas como las iniciadas por el regullador. “Enjoy ratifica su total compromiso con el cumplimiento de sus obligaciones y ejercerá por ello todas las acciones para demostrar que no le cabe responsabilidad alguna en esta situación y que, por tanto, no corresponde la aplicación de sanciones en su contra”.

Más temprano, la SCJ informó que el procedimiento administrativo de revocación del permiso otorgado en junio de 2018 a Casino de Puerto Varas, se inició debido a que no cumplió con el desarrollo y entrega de las obras comprometidas dentro del plazo establecido, el que venció este 1 de agosto.