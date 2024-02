El exgerente general de Primus Capital, Francisco Coeymans, solicitó al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago postergar la audiencia de formalización fijada para el próximo 27 de febrero. Esto, debido a diligencias solicitadas por su defensa encabezada por el abogado Juan Domingo Acosta, quien a través de un escrito detalló que encargó la elaboración de un informe pericial al perito contable Jorge Lara, correspondiente al periodo comprendido entre enero de 2019 y junio de 2023 de las cuentas corrientes de las personas imputadas y de las sociedades cuestionadas por Primus Capital.

No te pierdas en Pulso

“Para realizar esta tarea el perito de la defensa utilizará, entre otros, antecedentes que constan en la carpeta de investigación fiscal, pero que son parciales y limitados pues básicamente han sido proporcionados por la denunciante. Incluso, la gran mayoría de ellos los hemos podido conocer sólo a contar del 19 de enero de 2024″, sostuvo.

Exgerente general de Primus pide postergar audiencia de formalización por millonario fraude

En la solicitud, a la que tuvo acceso Pulso, la defensa del ejecutivo que será formalizado por los presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales, administración desleal y uso malicioso de instrumento privado mercantil falso, destacó que el perito para elaborar su informe considerará el peritaje financiero contable que realizó el economista Werner Kristjanpoller, académico de la Universidad Federico Santa María, la auditoría forense de KPMG y las declaraciones que forman parte de la carpeta investigativa.

“Sin perjuicio de que el perito de la defensa intentará elaborar el informe pericial (peritaje y meta-peritaje) sobre la base de los antecedentes antes referidos, ha requerido, para un adecuado estudio y desarrollo de su pericia, otros antecedentes complementarios referidos a la información contable y financiera de Primus Capital S.A. y clientes de interés para esta investigación criminal, que no se encuentran contenidos en la carpeta fiscal ni constan en el informe pericial del Sr. Werner Kristjanpoller R. y sus anexos, ni en los tres informes periciales elaborados por KPMG (todos encargados y financiados por la denunciante Primus Capital)”, acotó.

También señaló que “los informes periciales, que sin duda serán la base de una futura imputación penal en la respectiva audiencia de formalización de la investigación, en particular el peritaje contable elaborado por el perito Werner Kristjanpoller, nada consignaron respecto del flujo de cruce de operaciones, ni sobre los pagos realizados por deudores o por terceros actuando por cuenta de esos deudores en las cuentas de Primus Capital S.A. (a las que no hemos tenido acceso) ni respecto de las renovaciones de créditos mediante nuevas operaciones o prórrogas. Los mencionados peritajes acompañados a la carpeta investigativa fiscal no abordan estas cuestiones fundamentales, omisiones que impiden establecer que existen operaciones que se han presentado como vigentes cuando en realidad han sido canceladas (pagadas) o bien, casos de operaciones que están duplicadas una o varias veces (por ejemplo, novación y semejantes), y tampoco permiten saber el verdadero saldo de aquellas operaciones que puedan estar vigentes”.

Para Coeymans, Primus “no ha aportado información que determine con precisión la forma y el número de renovaciones de operaciones, cuestión que sí debiera determinar el informe de flujo contable. Como ha declarado mi representado, estas renovaciones por cada operación eran de hasta cuatro ó cinco veces, por lo que precisar éstas permitirá establecer contablemente la existencia y monto del supuesto perjuicio económico efectivo”.

Exgerente general de Primus pide postergar audiencia de formalización por millonario fraude. En la foto: Francisco Coeymans e Ignacio Amenabar, ex gerente general y ex director comercial de Primus.

Por otro lado, en su presentación el exgerente general de Primus sostuvo que “el monto del perjuicio alegado por la denunciante ha variado considerablemente hasta la presente fecha (desde aproximadamente 10 mil millones de pesos al tiempo de interponerse la denuncia hasta un monto de 100 mil millones de pesos, aproximadamente, como lo ha aseverado públicamente Primus Capital S.A.). El informe pericial del Sr Werner Kristjanpoller R, (que incurre en importantes omisiones y yerros) ni siquiera estableció concretamente un perjuicio patrimonial, sino que solo señaló que hubo giros netos desde Primus Capital S.A. a las cuentas analizadas por un monto superior a 27 mil millones (de pesos), pero nada dice de la naturaleza de esos giros, ni menos si corresponden a deudas normales o en mora, escenario habitual para una empresa que se dedica precisamente a otorgar créditos y a realizar operaciones de factoraje”.

Respuesta de Primus

Frente a esta solicitud de postergación de Coeymans, Primus Capital manifestó que “esperamos que la audiencia de formalización se realice lo antes posible, atendida la gravedad de los delitos comprometidos. Sin embargo, si se llega a postergar algunas semanas dicha audiencia, los antecedentes incriminatorios seguirán siendo de una envergadura de tales proporciones que resultan indesmentibles. Por lo mismo, estamos tranquilos con la decisión tomada por el Ministerio Público en orden a formalizar la investigación respecto de los primeros involucrados en el caso. Este fraude de cuello y corbata es de un tamaño tan significativo que es probable que se decreten muchas audiencias adicionales en esta causa”.

“Lamentamos la escasa colaboración de los imputados con la investigación, quienes en vez de reconocer todos sus ilícitos fehacientemente acreditados, han decidido continuar con su estrategia evasiva, incluso ante el Ministerio Público. Confiamos en las instituciones de nuestro país, y en lo necesario que resulta que imputados que constituyen un verdadero peligro para la sociedad rindan pronto cuenta ante la justicia por los graves delitos ya acreditados, incluso algunos de ellos reconocidos por parte de los acusados. Mención especial merece que el esquema por medio del cual fuimos defraudados, sigue vivo a través de una coordinación evidente de los imputados tanto ante la justicia civil como penal”, concluyó.