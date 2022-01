Exportaciones de servicios tecnológicos lograron récord en 2021 por pandemia

Los efectos de la pandemia en la economía y en el mercado del trabajo han sido profundos. Las necesidades de gobiernos, empresas y hogares en el mundo por satisfacer los requerimientos tecnológicos del trabajo remoto producto de las restricciones impuestas por la pandemia gatillaron un récord histórico para las exportaciones chilenas de servicios tecnológicos (Tics).

Según cifras entregadas por la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), las exportaciones de Tics acumulan ventas al exterior por US$ 474 millones a noviembre, lo que es más del doble de lo enviado en 2020, y supera por lejos todos los registros al cierre de años anteriores.

“Los servicios ligados al tráfico de datos en línea, al desarrollo de softwares, la comercialización de espacios en páginas web y el servicio de apoyo técnico en computación e informática, por internet, exhibieron una notable expansión en 2021 debido a la demanda por arquitectura digital en empresas, gobiernos y hogares ante los cambios de hábitos impuestos por la pandemia ligados al trabajo remoto, a la educación y salud en línea y por supuesto al auge del eCommerce”, afirma el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, Rodrigo Yañez.

Servicios en alza

La autoridad precisa que este buen desempeño ha empujado el dinamismo de las exportaciones totales de servicios de Chile al mundo. A un mes del cierre del año 2021, las exportaciones de servicios sumaron US$ 1.236 millones, anotando un alza del 30% frente a igual periodo del 2020. La cifra también es 15% superior a todo lo exportado en 2020 (US$ 1.075 millones) y es el valor más alto desde que hay registro. Además de los servicios tecnológicos, destacaron en el período el alza de los envíos de servicios financieros, logísticos, publicidad, animación, estudios de mercado, audiovisuales y asesorías.

El subsecretario destacó que el 98% de las exportaciones de servicios del país se dirigen a países con Tratados de Libre Comercio. “Actualmente, nos encontramos trabajando en la ampliación de esta red, acotando que, en la actual modernización del Acuerdo de Asociación Económica Integral con Indonesia, las negociaciones están precisamente centradas en abrir el comercio de servicios, lo cual permitirá un acceso preferencial a la mayor economía del Sudeste Asiático y la quinta nación más poblada del planeta (212 millones de habitantes)”, afirmó Yañez.

A nivel de países, Estados Unidos se posiciona como el mayor destino para los servicios chilenos en lo que hasta ahora reportado de 2021, acumulando operaciones por US$ 501 millones y justificando por si solo el 41% del total exportado en el periodo. Le siguen en importancia los envíos a la Alianza del Pacifico (US$ 325 millones), la Unión Europea (US$ 123 millones), Mercosur (US$ 105 millones) y el Reino Unido (US$ 47 millones).

“Sabemos que los servicios son la nueva economía, a pesar de todos los logros, nos queda mucho por crecer y diversificar nuestra oferta para el mundo, actualmente solo el 9% de las empresas con ventas al exterior son exportadoras de servicios. Por esta razón, este año lanzamos el “primer manual explicativo sobre el uso de los Tratados de Libre Comercio en la exportación de servicios”, queremos asegurarnos de que los emprendedores y las emprendedoras del país conozcan los beneficios, protección y nuevas posibilidades comerciales que brindan los TLC”, concluye la autoridad.