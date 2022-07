Exsíndico de Caval demanda al Fisco y exige pago de sus honorarios en intervención al “Cabro Carrera”

La causa comenzó hace un año y aún sigue ventilándose en tribunales. El 10 junio de 2021, el exsíndico Herman Chadwick Larrain presentó ante el 2º Juzgado Civil de Valparaíso una demanda en contra del Fisco de Chile en la que exige el pago de sus honorarios ($677 millones) por sus gestiones en la intervención de los bienes de Mario Silva Leiva, más conocido como “el Cabro Carrera”, un famoso narcotraficante chileno.

El caso es que a la fecha la demanda sigue su curso y se encuentra en etapa de probatorio. El 14 de julio debió haberse llevado a cabo la audiencia -vía videoconferencia- en la que prestaría declaración el propio síndico, pero el Consejo de Defensa de del Estado (CDE) manifestó su oposición, alegando que la diligencia debía llevarse a cabo de manera presencial.

Se trata de la única acción judicial que ha presentado el abogado Herman Chadwick Larraín -hijo del abogado Herman Chadwick Piñera, presidente de Enel Chile- en contra del Estado de Chile por el pago de sus honorarios en el marco del proceso de cierre de una etapa. Esto luego que fuera condenado por sus gestiones en el mediático caso que involucró al primogénito de la expresidenta Michelle Bachelet (Sebastián Dávalos) en la compra de un terreno en Machalí, ubicada en la región del Libertador General Bernardo O’Higgins.

En su presentación, el ex síndico del denominado caso Caval, por el que fuera condenado a la prohibición a ejercer el cargo durante ocho años, explicó que el 29 de diciembre de 1997 aceptó el cargo como administrador provisional de los bienes decomisados al “cabro Carrera”, ejerciendo sus funciones hasta el 23 de febrero de 2018. Por dicha labor cobró sus honorarios desde su nombramiento hasta el 31 de diciembre de 2006, equivalentes a 170 UF mensuales (hoy $5.659.629).

“Sin embargo, desde el 31 de enero del año 2007 hasta el 31 de mayo de 2018 no recibió el pago de honorario alguno por la gestión encomendada por el Tribunal singularizado el en punto 1 precedente, debido a que las administraciones a cargo de mi representado, no disponían de fondos suficientes para el pago de sus honorarios”, acotó la presentación efectuada al 2º Juzgado Civil de Valparaíso.

Según Chadwick, a partir del 23 de octubre de 2020, de manera periódica a la rendición efectuada ante el Segundo Juzgado del Crimen de Viña del Mar (Ex – Quinto), dichos honorarios debiesen haber sido pagados, situación que no ha ocurrido.

“Teniendo en consideración los Artículos 748 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, vengo en deducir la presente demanda de cobro de honorarios, por la suma UF 23.290, lo que a la fecha de interposición de la demanda suma de $677.222.893 o lo que estime conducente señalar y regular por las prestaciones otorgadas a la demandada, todo ello con expresa condenación en costas”, solicitó Chadwick en su presentación.

Contactado por Pulso, Herman Chadwick Larraín declinó efectuar comentarios sobre este artículo.

Contestación

Frente a la arremetida del exsindico del caso Caval, el Consejo de Defensa del Estado contestó en septiembre de 2021 la demanda, solicitando que la acción sea rechazada “en todas sus partes, con expresa condena en costas”.

En su presentación el CDE, representado por el abogado procurador fiscal de Valparaíso, Michael Wilkendorf, no contravino el hecho de que Chadwick fuera nombrado nombrado por el Segundo Juzgado del Crimen de Viña del Mar (Ex– Quinto Juzgado del Crimen) como administrador provisional de los bienes de Mario Silva Leiva, pero aclaró que el ex sindico de Caval no ha rendido cuenta de su gestión “debidamente”.

El CDE también negó que existiera un pacto de honorarios por su gestión ascendente a 170 UF mensuales desde la fecha de su nombramiento y hasta el 31 de mayo de 2018.

Para el órgano a cargo de defender los intereses del Fisco de Chile “la administración que le fue encomendada cesó al dictar el Tribunal ya individualizado con fecha 4 de octubre de 2017 una resolución que puso término formal a la administración de Herman Chadwick Larraín, la que le fue notificada con fecha 19 de febrero de 2018″.

“La referida resolución otorgó un plazo de 30 días al actor para rendir cuenta de su gestión, plazo que aquel no cumplió”, añadió. De hecho, agregó que el propio demandante solicitó una prórroga de 60 días para dicho fin, al cual el Tribunal no accedió, sin perjuicio de lo cual el actor tampoco cumplió con el plazo que el mismo solicitó.

También negó que “las administraciones a su cargo hayan carecido de fondos para el pago de sus honorarios y que el demandante no haya recibido dinero alguno desde el 31 de enero de 2007 y hasta el 31 de mayo de 2018″.

Por otra parte, el CDE denunció que “las pseudo, desordenadas e incompletas rendiciones de cuentas que presentaba Chadwick fueron siempre objetadas u observadas por el perito Wilberto Peña Tapia,siendo su última revisión la practicada a los antecedentes presentados por el actor en el año 2009, respecto de algunos períodos del año 2008.

El asunto es que el 9 de mayo de 2018, a petición del Consejo de Defensa del Estado, ante el incumplimiento de Chadwick con su obligación a redir cuentas sobre su gestión, el tribunal designó al perito Hugo Lazo Santibañez, para poder revisar la “profusa, desordenada e incompleta documentación presentada” por Chadwick a lo largo de su gestión. A la fecha dicha diligencia se encuentra pendiente “por las deficiencias formales y de fondo de que adolecen sus pseudo rendiciones”.