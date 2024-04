Extrabajadores de la matriz de Temu dicen que las multas por no competencia hunden sus finanzas

Para los trabajadores tecnológicos chinos, los empleos en el gigante del comercio electrónico PDD Holdings son muy codiciados. El salario en la empresa, competidora de Alibaba y matriz de Temu, es relativamente generoso y un puesto allí mejora cualquier currículo. El problema, para algunos trabajadores, viene después de retirarse.

Esto se debe a los acuerdos de no competencia, una herramienta que, según los abogados, se utiliza cada vez más contra los trabajadores de base en China, incluso cuando su uso disminuye en EE.UU. Antiguos empleados y datos judiciales sugieren que PDD ha aplicado estos acuerdos con especial determinación para frustrar a posibles rivales.

El afán competitivo de PDD contribuyó a su meteórico ascenso: la empresa, que cotiza en el Nasdaq, tiene una capitalización bursátil de US$ 154.000 millones y fue brevemente la empresa de comercio electrónico más valiosa de China el año pasado. Su aplicación Temu, es la aplicación de compras más descargada del mundo. Guarda celosamente sus secretos empresariales y mantiene a sus trabajadores en silos para evitar fugas de información. Algunos empleados afirman que no conocen los nombres reales ni siquiera de sus colegas más antiguos.

Algunos antiguos empleados de PDD, incluidos trabajadores de nivel bajo y medio, afirman que PDD ha ido tras ellos para imponerles cuantiosas sanciones por no competencia.

Un exdirectivo de nivel medio de PDD firmó un acuerdo de no competencia antes de abandonar la empresa en 2021. Su siguiente aventura fue un pequeño negocio de venta online de un suplemento para perder peso que le reportaba unos US$ 2.800 al mes. El año pasado, PDD, que tenía unas ventas de US$ 34.900 millones en 2023, le demandó. El tribunal le condenó a pagar más de un millón de dólares de indemnización por competir en el mismo espacio que su antiguo empleador.

“Yo era un auténtico miembro de la clase media antes de unirme a PDD”, dijo. “Ahora, aunque reuniera todos mis ahorros, no podría pagar lo que debo”, contó-

En los últimos años, Estados Unidos se ha alejado del uso de cláusulas de no competencia en los contratos de trabajo. La Comisión Federal de Comercio lidera los esfuerzos para prohibirlas, alegando su potencial para ahogar la competencia y perjudicar a los trabajadores.

En China, la tendencia es la contraria. Aunque la Ley de Contratos Laborales de China establece que las restricciones a la no competencia sólo deben aplicarse a los altos ejecutivos y a otras personas con obligaciones de confidencialidad, cada vez es más frecuente que las empresas tecnológicas exijan a los trabajadores de niveles inferiores que firmen estos acuerdos, dicen los abogados.

Una veintena de antiguos empleados de PDD, en su mayoría de bajo nivel, han expresado sus quejas en las redes sociales chinas después de que la empresa les impusiera sanciones de no competencia.

PDD afirma que utiliza los acuerdos de no competencia de forma “limitada y responsable”, y que se atiene estrictamente a la ley y a las mejores prácticas del sector. Los antiguos empleados llevados a los tribunales por supuestas infracciones de los acuerdos de no competencia en los seis meses anteriores a febrero representaron menos del 2% de los trabajadores que abandonaron la compañía durante ese periodo, según PDD.

PDD, que contaba con 13.000 trabajadores a finales de 2022, aseguró que sólo un pequeño porcentaje de los empleados que se marcharon estaban vinculados por acuerdos de no competencia, que, según señaló, se basan en la relevancia de sus puestos de trabajo para los secretos comerciales de la empresa y no en la antigüedad o los años de experiencia laboral.

Según algunas medidas, PDD es especialmente activa en la aplicación de tales acuerdos en los tribunales. En los últimos cinco años se presentaron en China 110 demandas relacionadas con el empleo en las que estaban implicadas las principales entidades empresariales de PDD, de acuerdo a la base de datos del registro empresarial chino Tianyancha. Esta cifra contrasta con las 125 demandas relacionadas con entidades empresariales de Alibaba, cuyo número de empleados era 18 veces superior al de PDD en 2022.

De las demandas relacionadas con PDD, el 15% se refería a acuerdos de no competencia, frente al 5% de Alibaba. Las reclamaciones por acuerdos de no competencia también se resuelven fuera del sistema judicial, en un arbitraje jurídicamente vinculante.

Un empleado de Temu, que anteriormente trabajaba para Pinduoduo, la aplicación china hermana de Temu, sostuvo que PDD asignaba a un representante de recursos humanos para supervisar las actividades y los movimientos profesionales de cada directivo de nivel medio que dejaba la empresa. El empleado dijo que PDD a veces contrataba a agencias externas para rastrear a dónde iban los antiguos empleados o qué negocios creaban.

Algunos exempleados afirman que PDD ha citado sus ubicaciones en tiempo real y sus registros de pagos a la seguridad social como prueba de que han aceptado empleos en la competencia. PDD negó utilizar tales métodos e indicó que la firma “no participa en ninguna práctica ilegal o poco ética de vigilancia de empleados actuales o antiguos”.

En China, los acuerdos de no competencia pueden durar hasta dos años, y la ley obliga a las empresas a indemnizar a los antiguos trabajadores durante el periodo en que no pueden trabajar para sus rivales.

A menudo, los trabajadores sienten que no tienen más remedio que firmar acuerdos de no competencia o arriesgarse a represalias como la pérdida del empleo, aseguró Huang Sha, abogado chino especializado en derechos humanos y conflictos laborales con sede en Nueva York.

Dos acuerdos de no competencia de PDD revisados por The Wall Street Journal incluían como competidores de PDD a más de 30 empresas tecnológicas, incluidas compañías en las que tenían participación. Los acuerdos decían que los rivales no se limitaban a las empresas citadas. También prohibían a los antiguos trabajadores crear firmas que tuvieran intersecciones con los negocios de PDD.

El alcance de las empresas que PDD considera rivales está “afectando gravemente a las perspectivas laborales de los empleados”, acusó You Yunting, socio principal del bufete de abogados DeBund de Shanghai.

PDD manifiesta que, a medida que la empresa se ha ido expandiendo, su lista de competidores ha evolucionado.

Los empleados afirman que se les disuade de socializar en el trabajo y que la colaboración entre departamentos está estrictamente controlada. Cuando una empleada de Temu pidió información sobre un producto a otro equipo para preparar los presupuestos de una campaña de marketing, recibió una hoja de cálculo con todos los detalles del producto redactados, aunque los dos equipos colaboraban en el mismo proyecto. La trabajadora, que antes trabajaba para Alibaba, dijo que nunca se había encontrado con ese nivel de secretismo.

Los empleados de las empresas tecnológicas chinas suelen utilizar seudónimos, y los trabajadores de PDD dicen que se les disuade activamente de preguntarse sus nombres reales. A menudo bromean señalando que sólo se enteran de los nombres de sus compañeros cuando hacen viajes de negocios juntos.

Un antiguo empleado del DDP dijo que una noche estuvo trabajando hasta tarde con un compañero y que, cuando llegó al trabajo a la mañana siguiente, a su colega lo habían despedido. Llevaban un año trabajando juntos y nunca se habían aprendido el nombre.

PDD aseguró que el uso de seudónimos fomenta una “cultura más abierta y dinámica” y contribuye a acabar con las jerarquías en la cultura empresarial china. PDD afirmó que la empresa fomenta la innovación y la colaboración, y está comprometida con un entorno de trabajo positivo y productivo. “Rechazamos firmemente cualquier falsa caracterización en sentido contrario”, sostuvo.

PDD ofrece algunos de los paquetes retributivos más competitivos del sector. También es conocida por su exigente horario. Duibiao, un servicio que ofrece información agregada sobre retribuciones enviada por trabajadores de empresas tecnológicas chinas, sitúa a PDD en el puesto número 1 de una tabla que mide las horas de trabajo, con 65 horas semanales.

Una mujer de 25 años dijo que renunció a un puesto en PDD como compradora en su división de comestibles después de ocho meses, ya que las largas horas le habían causado problemas de salud. Un documento que publicó en Internet muestra que un árbitro la condenó en 2023 a pagar a PDD el equivalente a unos US$ 36.000 -dos años de su salario en PDD- por aceptar un trabajo en un competidor antes de que finalizara su periodo de no competencia de nueve meses.

Un trabajador subalterno publicó documentos de arbitraje que demostraban que había dejado PDD a los cuatro meses y que ahora está sujeto a una sanción de casi US$ 59.000 después de que PDD considerara que había violado su acuerdo de no competencia.

Ambos trabajadores confirmaron al Journal la veracidad de sus cuentas online. PDD se rehusó a hablar de casos individuales.

El directivo de nivel medio de Shanghai firmó un acuerdo de no competencia por el que renunciaba a cualquier beneficio derivado de la venta de sus opciones sobre acciones de PDD si violaba el acuerdo. “Pensé que era un farol, que una empresa tan grande no se molestaría en preocuparse por los detalles con una patata pequeña como yo”, dijo.

Tras dejar la empresa en 2021, utilizó el dinero de la venta de sus acciones de PDD, que se habían disparado durante los dos años que trabajó allí, para comprar un nuevo apartamento en Shanghai y poner en marcha su empresa de suplementos para adelgazar.

El año pasado, unos dos años después de su marcha, PDD le demandó por violar el pacto de no competencia y el tribunal congeló sus activos, lo que significaba que no podía vender su antiguo apartamento. Desde entonces ha perdido valor en la caída del mercado inmobiliario chino.

A finales de 2023, un juez falló en su contra, imponiéndole una multa por no competencia de todo el dinero que había ganado con sus ventas de acciones de PDD, más de un millón de dólares. Ha apelado.

En el último año, dice que ha desarrollado una depresión y ha contemplado el suicidio. Aún no se atreve a decirle a su hija que quizá no pueda quedarse en su colegio internacional o ir a la universidad en el extranjero.

No está claro cuándo se pronunciará el tribunal sobre el recurso.