Fiebre por las compras: eventos “Cyber” movieron más de US$ 1.500 millones en 2021

En muchos ámbitos, este 2021 será muy difícil de olvidar. Para los economistas será recordado como el año de la reactivación de la economía y también como el de la explosión del consumo en todas sus formas.

Y una de las cosas que quizá mejor refleja esta fiebre por las compras es lo que ha sucedido con los famosos cyber. Los eventos de comercio electrónico han superado todas los récords y expectativas en este 2021.

Sólo los que ha organizado la Cámara de Comercio de Santiago (se organizado otros) han movido este año US$ 1.573 millones, una cifra equivalente a las exportaciones de vino embotellado en 12 meses. El récord se lo lleva el Cyber Day de este año que generó ventas por US$ 640 millones, mientras que el segundo lugar quedó en manos del reciente Black Friday, con US$ 500 millones.

El año pasado, la suma del Cyber Day y el Cyber Monday movieron US$ 673 millones.

En total, desde que empezaron estos eventos en 2011, las ventas ascienden a US$ 4.159 millones.

Los eventos cyber explotaron este año tras varios meses en los que el consumo presencial estuvo muy deprimido debido a las restricciones impuestas por la autoridad para frenar los contagios por coronavirus.

Muchos consumidores, de hecho, debutaron este año con compras por Internet.

Pero detrás de todo esto subyacen los inéditos niveles de liquidez de la economía chilena. Estos tienen como principales pilares las trasferencias del Estado (IFE, bonos, subsidios) y sobre todo los famosos retiros de fondos de pensiones que se calculan en más de US$ 50.000 millones.