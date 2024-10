Flixbus expande sus rutas hacia el sur del país y su CEO dice que “Chile es un buen lugar para invertir”

Hace un año que la compañía alemana Flixbus llegó a Chile, el segundo país en Latinoamérica en el que instalaron sus operaciones de servicio de transporte interurbano de pasajeros, completando un total de más de 40 naciones, en cuatro continentes distintos. Su cofundador y CEO, André Schwämmlein, estuvo en Santiago para celebrar la ocasión en un evento junto al equipo local de la firma.

“Estamos muy felices por este primer año. La verdad es que un poco sorprendidos de la recepción de los pasajeros de los servicios, lo que nos vuelve optimistas. Queremos expandir nuestras operaciones y seguir creciendo, así que estamos muy felices con nuestra presencia en Chile”, señaló Schwämmlein en conversación con Pulso.

El cofundador de la empresa explicó que la decisión de establecerse en Chile respondió a que el fuerte de la industria está en Asia y América Latina, y no tanto así en Europa y Norteamérica. “Queríamos crecer en mercados grandes, y Chile es más largo que los mercados europeos y que el mercado alemán. Por otro lado, Chile es, en términos generales, un buen lugar para los negocios en Latinoamérica, por lo que era una muy buena opción(...) Chile es un buen lugar para invertir”, manifestó.

Respecto a las metas para cumplir en el país hacia adelante, señaló que “estamos cubriendo sólo una parte de Chile por el momento. Queremos expandirnos al resto del país y luego ver dónde podemos crecer más. Además, queremos tener más partners y adentrarnos más en la industria”.

Al respecto, el managing director de Flixbus en Chile, Santiago Echeverría, aprovechó la instancia para anunciar cuáles serán esos objetivos de crecimiento de la empresa de transporte el próximo año. Hasta el momento la firma se había concentrado en conectar la Región Metropolitana con las de Valparaíso y de O´Higgins. Ahora las operaciones se expandirán hacia el sur del país.

Entre los nuevos destinos, algunos de los cuales ya estarán disponibles a partir de las próximas semanas, figuran Chillán, Concepción, Temuco, Valdivia y Puerto Montt, además de otras rutas más cercanas a la capital como Quilpué y Quillota. “Flixbus comienza a tener un alcance del 70% de la población chilena”, dijo Echeverría en el evento.

Sobre los problemas de seguridad en la zona sur del país, Schwämmlein sostuvo que han lidiado con escenarios peores. “Operamos en áreas como Múnich, pero también en el este de Ucrania. Conocemos todo tipo de ambientes. Los buses son un medio seguro de transporte. También operamos después del terremoto en Turquía, cerca de la frontera de Ucrania. Son condiciones duras. Nuestra ambición es un buen servicio y un servicio seguro”, afirmó.

De acuerdo a Schwämmlein la industria de transporte de pasajeros, específicamente el mercado de buses, aún no se ha recuperado por completo del impacto de la pandemia. “Para eso se requiere una mejor oferta para que las personas puedan usar nuevamente buses, especialmente con una buena conectividad y buenos precios para poder volver al mercado. Pero es difícil con la inflación del pasado”, planteó.

Aún así, indicó que “somos muy positivos respecto al futuro del desarrollo de Chile, y estoy confiado de que el mercado volverá a los niveles de la prepandemia”. La firma ha enfocado su estrategia en el país en volver a convocar a los clientes que dejaron que ocupar buses ante la preferencia por otros medios de transporte, lo que se estima del orden de 20 millones de pasajeros desde el 2015.

Flixbus, en 12 años se existencia, ha basado su estrategia en precios más baratos que el resto de los competidores. En Chile incluso sacaron una promoción de pasajes desde los $699. Respecto a si esto es sostenible en el tiempo, Schwämmlein dijo que “en los mercados en los que entramos siempre hay una discusión sobre cómo los precios son más bajos que antes. Esto es porque ocupamos tecnologías para optimizar, de forma en que podamos ser sosteniblemente más baratos que jugadores previos. Los precios puede ser más baratos que los previos a la entrada de Flixbus, lo hemos logrado en otros países”.

Según la exposición de Santiago Echeverría en el evento, Flixbus ha reducido los precios hasta un 30% en el mercado local. En ese sentido Schwämmlein señaló que “estamos en un punto en el que somos atractivos para los pasajeros, y en el que todos tienen que trabajar un poco más duro para los clientes para dar mejores servicios con mejores precios. Pero serán precios que serán sostenibles para la industria”.

“No hay una meta de cuánto queremos bajar en comparación al pasado. La verdad es que a nosotros no nos interesa el pasado. Estamos mirando al futuro, y cómo podemos optimizar los procesos. Tenemos que encontrar un nuevo balance para hacerlo funcionar (...) Si a alguien no le gusta la competencia, el problema es de ellos. La innovación y lo disruptivo es bueno para el mercado, y muchos mercados tal vez no son suficientemente competitivos”, añadió.