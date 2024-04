FNE oficia a Tianqi tras solicitud de SQM de mantener restricciones establecidas en acuerdo de 2018

La jefa de la División de Fiscalización de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), Constanza Castelblanco (s), envió un oficio a la compañía china Tianqi Lithium Corporation el pasado 19 de marzo.

En su requerimiento, la agencia encargada de defender y promover la libre competencia solicitó que, a más tardar este lunes 8 de abril, la forma asiática remita copia digital de “cualquier análisis, estudio, presentación, informe” que dé cuenta del mercado de la comercialización del litio y sus derivados en los últimos dos años. Además, de las participaciones de mercado actuales o proyectadas en dicho mercado; las condiciones y evolución de las variables competitivas en dicho mercado y los futuros proyectos o planes de desarrollo que digan relación o involucren activos situados tanto en Chile como en el extranjero.

“A modo ejemplar, considere estudios elaborados por consultoras como Benchmark Mineral Intelligence, Roskill, Bloomberg, S&P Global Market Intelligence, entre otras”, precisó el oficio.

La FNE solicitó a Tianqi remitir toda la información requerida en formato electrónico, en archivos compatibles con lectores en formato PDF y, tratándose de bases de datos o tablas, en formato Excel. Y finaliza con una advertencia: “Se hace presente que, conforme a lo dispuesto en el artículo 39 letra h) inciso 5° del DL 211, quienes estén obligados a dar respuesta a las solicitudes de información efectuadas por el Fiscal Nacional Económico e injustificadamente no respondan o respondan solo parcialmente, serán sancionados con una multa a beneficio fiscal. Lo anterior es sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 42 del mismo cuerpo legal, que establece que las personas que entorpezcan las investigaciones que instruya la Fiscalía Nacional Económica en el ámbito de sus funciones podrán ser apremiadas con arresto hasta por 15 días”.

La petición de la FNE surge luego de que, en enero de este año, SQM pidiera al órgano antimonopolios mantener las restricciones que le impuso a la empresa china en su ingreso a la minera chilena, donde posee el 22% de la propiedad. Tal como lo informó Pulso La Tercera, SQM, asesorada por los abogados José Miguel Huerta y Rodrigo Ochagavía, socios de Claro & Cía., presentaron un escrito argumentando lo complejo que resulta que un competidor en el mercado del litio se siente en su mesa. Las restricciones tenían primero una duración de cuatro años, prorrogables por otros dos años, por lo que terminan oficialmente en octubre de este año. Pero la solicitud de SQM es mantenerlas después de esa fecha. La FNE deberá decidir ahora si abre una investigación al respecto.

Hoy los asesores legales de la gigante china en materia corporativa corresponden al estudio Bofill Mir, donde participa el abogado Octavio Bofill. El 6 de septiembre de 2023, Bofill Mir Abogados sumó a Manfred Zink, quien se desempeñó anteriormente como jefe de la División de Fiscalización de Cumplimiento de la FNE, área que es la encargada de resolver el requerimiento de SQM. Pero en libre competencia Tianqi optó por una asesoría compartida con dos estudios especializados: Aninat Abogados (Luis Alberto Aninat y Cristian Reyes) y Pellegrini & Rencoret (Julio Pellegrini y Pedro Rencoret).

Antecedentes del caso

En 2018, Tianqi compró la participación que mantenía la canadiense Nutrien en SQM, en más de US$ 4 mil millones. Con lo anterior, la FNE acordó con la firma china 11 medidas que le impedían ejercer en plenitud su posición como accionista. Aquello se produjo por la participación que Tianqi tenía en Talison, el mayor productor de litio de Australia, donde la asiática está asociada a la estadounidense Albemarle.

Según el acuerdo firmado en 2018 con la FNE, Tianqi no puede elegir directores, ejecutivos ni empleados de su empresa para integrar el directorio de SQM, ni tampoco puede solicitar acceso a información comercialmente sensible de la minera chilena, como inversiones, costos y proyectos futuros. La compañía, según una descripción reciente de la FNE, se obligaba “a no solicitar ni acceder a ‘información comercialmente sensible’ del ‘Negocio del Litio’ de SQM y a ejercer sus mejores esfuerzos para asegurar que ningún director propuesto y electo por Tianqi divulgue dicha información a Tianqi o terceros”.

Para Tianqi el acuerdo le resulta incómodo y no ha podido acceder a mayor información de la públicamente revelada por SQM sobre su alianza con Codelco en el salar de Atacama. Tianqi elige a tres de los ocho directores de SQM, mesa que es presidida por el chileno Gonzalo Guerrero. Los directores de Tianqi en SQM son Antonio Schneider, el australiano Ashley Ozols, exejecutivo de Tianqi, y el chino Wu Tieying, doctorado en derecho en Italia, hoy profesor de la Universidad de Sichuan, China, especializado en Derecho Civil y Comercial.