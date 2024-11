Fonasa se reúne con las compañías de seguros para dar a conocer la nueva Modalidad de Cobertura Complementaria

El Fondo Nacional de Salud (Fonasa) se impuso una meta ambiciosa: que su nueva Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC) esté operativa en el primer semestre de 2025.

Esta modalidad de atención fue aprobada este año por el Congreso en la ley corta de isapres, y apunta a que los cotizantes puedan acceder, junto con sus cargas legales, a una red amplia de clínicas privadas, con una mejor cobertura de la que tiene hoy la Modalidad Libre Elección (MLE), especialmente en el segmento hospitalario.

Quienes quieran acceder deberán destinar el 7% de su cotización de salud, además de pagar una prima plana complementaria por persona beneficiaria, con la que se financiará un seguro complementario que será diseñado y licitado por Fonasa a las compañías de seguros. La idea es que accedan todos quienes lo paguen, tengan o no preexistencias, y sin importar la edad y el sexo.

Pero aún restan varios pasos antes de que la MCC pueda convertirse en realidad. Y a eso ha estado abocado Fonasa desde que se aprobó la ley corta. Uno de los temas clave que quedan pendientes, es lanzar la licitación para que las compañías de seguros que deseen puedan participar, la que debería lanzarse este mes, o a más tardar en diciembre, para adjudicarse en el primer trimestre del próximo año.

Desde las aseguradoras han manifestado varias aprensiones. Una de ellas, es que no saben cómo tarificar o asignarle un valor a las prestaciones que se van a entregar en la MCC, y por lo tanto, no han podido hacer proyecciones preliminares de costos. Esto, debido a que las prestaciones hospitalarias en la MCC se pagan según Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRD), un sistema que nació en EE.UU. en los años 80, y que funciona en Chile desde 2015, pero que no conocen desde las aseguradoras, ya que no han operado con ese sistema tarifario.

Por eso mismo, desde Fonasa organizaron una reunión para este miércoles, que comenzó a las 9.00 horas y podría terminar cerca de las 13 horas, en la cual les están presentando esta nueva modalidad, explicando el plan de implementación, y donde uno de los focos centrales de la cita es enseñarles lo que es GRD, y cómo calcular los costos hospitalarios.

El evento fue inaugurado por la ministra de Salud, Ximena Aguilera, y por el director de Fonasa, Camilo Cid. Hasta dicha instancia llegaron decenas de representantes de las compañías de seguros, y también del gremio que las agrupa.

“La Modalidad de Cobertura Complementaria fortalece de forma inédita el mejoramiento en cobertura y protección financiera para las personas usuarias de Fonasa, todo esto a través de un seguro complementario voluntario. Esta nueva modalidad de atención se basa en una lógica de equidad, solidaridad y que no discrimina por condición de salud, sexo o edad; principios fundamentales del quehacer del Fondo Nacional de Salud”, señaló Cid en la ocasión, según reportó la cuenta de X de Fonasa.