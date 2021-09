Fundador de Cornershop vuelve a desmarcarse del empresario tradicional de Chile y dice que quiere importar la cultura de negocios de Silicon Valley

“La imagen del empresario tradicional en Chile está muy dañada, se relaciona con el patrón de fundo, que es rentista, clasista, tramposo, se colude mientras predica las maravillas del libre mercado y financia campañas políticas ilegalmente”.

Las declaraciones que hizo a Pulso hace algún tiempo Daniel Undurraga, uno de los socios fundadores de Cornershop, levantaron mucha polvareda en Chile y generaron molestia entre algunos empresarios locales, entre ellos César Barros.

Undurraga abordó hoy nuevamente esta controversia y si bien quiso dejar en claro que esa no es su visión sobre el empresariado chileno, sí cree que es la imagen que la sociedad actual tiene de ellos.

“Hay que hacerse cargo de que esa es la imagen que tiene la gente de los empresarios hoy en Chile y eso es algo que yo converso con mis amigos emprendedores, y nosotros queremos hacer algo para cambiarla porque creemos que no es justa”, afirmó.

En conversación con la radio Duna, el inversionista dijo, no obstante, que a nadie le debiera sorprender que esta nueva generación de emprendedores busque su referente en otros lados y no en Chile, argumentando que en el país no hay mucha historia y experiencia en crear empresas que crecen y se internacionalizan rápido, como las startup.

Además, justo en esa línea, expuso algunas diferencias entre ambos mundos empresariales. “Hay cosas más generacionales como la preocupación por el medioambiente que tiene mucho emprendedor de nuestra edad y que quizá la generación anterior no tanto”.

Undurraga dijo que el referente de las startups chilenas y los nuevos emprendimientos está en EEUU, particularmente en Silicon Valley y que es esa la cultura que quieren traer al país.

“Los emprendedores de nuestra generación están buscando su referente más que nada en Silcon Valley y eso tiene que ver mucho con que la gente está yendo para allá (…) y se dan cuenta de cómo es más fácil hacerlo allá, de cómo la cultura de negocios es mejor nomás. Yo la resumiría con que es mejor. Entonces nosotros de alguna manera queremos importar esa cultura de negocios”, cerró el inversionista.