Gerente general de Andes Motor: “A mitad de año ya cumplimos lo que habíamos vendido en todo el año pasado”

La escasez de chips es un tema que preocupa a la industria automotriz. Lo que ocurre es que no hay suficientes controladores de pantalla para todos, y como la demanda ha aumentado, también ha crecido el precio de estos. Desde Andes Motor, empresa que lleva más de 10 años en el mercado y que comercializa en Chile las marcas Fotón, Maxus, Sany y Agrale afirman que no han tenido mayores inconvenientes por esta menor disponibilidad de chips, y que debieron adelantarse a este nuevo escenario.

“A casi todas las marcas nos ha afectado el tema de los chips, es una realidad a nivel mundial. Lo que hemos hecho es anticiparnos. Antes trabajamos con un line up de tiempo y eso lo hemos tenido que alargar y tomar decisiones a largo plazo para tener los vehículos que necesitan nuestros clientes”, dijo el gerente general de Andes Motor, Luis Izquierdo a Pulso TV.

Planteó que, en general, han logrado tener un stock bastante calzado. “Eso no quita que cuando algún cliente quiere la camioneta roja de esta especificación y no la tenemos, ha tenido que esperar al mes siguiente. O cuando han necesitado al camión con esa capacidad de carga o esa carrocería hemos tenido tiempos más largo. En general hemos logrado que todos los meses nos lleguen los vehículos para los clientes”.

El ejecutivo afirmó, además, que las conversaciones semanales que han podido tener con las fábricas ha sido clave para poder abastecerse.

“No hemos tenido grandes problemas, y ha sido un poco por el trabajo en conjunto con las fábricas. Hemos tenido algunos problemas menores, algunos modelos específicos, pero no hemos tenido grandes problemas. Los ves en los números que tenemos en Anac con los crecimientos que hemos tenido. Si hubiéramos tenido realmente problemas de stock no habríamos tenido los crecimientos que tenemos este año”, detalló.

La escasez de chips no es la única problemática que han debido enfrentar en este último año y medio.

“Tuvimos problemas con los barcos, con los puertos. La escasez de barcos, los contenedores que no quedaron bien. La industria automotriz ha vivido una tormenta perfecta en estos últimos 12 o 18 meses, problemas de chips, barcos, puertos. hemos tenido que lidiar con aguas no tranquilas”, enfatizó.

Venta de vehículos eléctricos

La venta de vehículos eléctricos nuevos sigue al alza en nuestro país. En el primer semestre de este año, se superó todo lo comercializado en los últimos dos años. De hecho Maxus, que está dentro del portafolio de Andes Motor, fue una de las más vendidas entre enero y junio.

“Estamos enfocados 100% en vehículos comerciales. No tenemos autos de pasajeros. Tenemos con la línea Maxus camionetas, furgones y mini buses. Tenemos vehículos eléctricos. este año somos la empresa que más vehículos eléctricos ha vendido. Tenemos un 63% de participación de mercado con los vehículos eléctricos y también 100% en vehículos comerciales. También tenemos camiones, maquinaria amarilla y buses. Tenemos un portafolio bastante amplio pero en vehículos comerciales”, dijo Izquierdo.

Hasta junio de este año se han vendido un total de 197 vehículos eléctricos. Las proyecciones son que este mercado siga al alza en lo que resta del año.

“La venta de vehículos eléctricos parte en los distintos rubros. En los buses eléctricos Chile está súper avanzado, ahí participamos en el negocio de los buses eléctricos. El segundo negocio que parte con los vehículos eléctricos es el retail. Es importante para que sea negocio que el retail tenga un cierto kilometraje mínimo, para que la inversión se pueda pagar en el corto plazo. Por eso creemos que el retail es el segundo grupo de vehículos eléctricos que crecerá y seguirá creciendo, porque el vehículo anda mucho en la calle y tiene que andar repartiendo todo el día. Ahí se le saca mucho kilometraje”, sostuvo.

Andes Motor tiene actualmente 35 puntos de venta con concesionarios. Trabajan 112 personas de los cuales 45 llegaron en plena pandemia. No hubo que despedir personal, ni tampoco recurrir a la Ley de Protección al empleo. Esperan seguir aumentando sus ventas, tras haber incrementado su facturación en 450% con respecto al año pasado.

“A mitad de año ya cumplimos lo que habíamos vendido en todo el año pasado. Esto es porque tomamos decisiones importantes el año pasado de comprar stock y adelantarnos a lo que iba a venir. Apostamos porque creímos que la economía se tenía que reactivar y que teníamos que tener los productos que nuestros clientes necesiten. Ya tenemos 5 mil unidades que hemos vendido a mitad de año y esperamos que el segundo semestre se mantenga bastante parecido a lo que llevábamos. Esperamos este segundo semestre cerrar 10.500 unidades”, señaló.