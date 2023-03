Gerente general de Banco de Chile por caso Chang: “Hubo varias alertas, pero todas fueron resueltas por el área comercial”

El gerente general del Banco de Chile, Eduardo Ebensperger, prestó declaración en el marco de la investigación por la eventual responsabilidad de banco en la millonaria estafa de Alberto Chang.

El pasado 13 de marzo, el ejecutivo del banco -propiedad de Citigroup y Quiñenco (Luksic)- acudió a la Fiscalía Oriente, ubicada en calle Los Militares, lugar donde respondió las consultas que formuló el fiscal Adjunto de la fiscalía de Las Condes, Felipe Sepúlveda.

En su declaración, Ebensperger sostuvo: “Lo que sé del caso Chang, es lo que se me señala en el Comité Copla (comité de prevención de lavado de activos), en el cual el gerente de la División Cumplimiento, don Felipe Echaiz, quien a la fecha se mantiene en el cargo, informa con detalle sobre la situación del Sr. Chang, como también, que este señor era cliente del banco por sí y de sociedades relacionadas. Al igual que su madre (Verónica Rajii), quien también se vio involucrada en el fraude”.

“Echaiz nos mencionó que se habían levantado varias alertas, durante el período que el señor Chang y sus empresas fueron clientes del banco (años 2014 a 2015). En la situación particular de Chang hubo varias alertas, pero fueron todas resueltas por el área comercial, la que recabó información del cliente que permitió dar explicaciones razonables a los movimientos. Los ROS (Reporte de Operaciones Sospechosas) que se generaron respecto de Chang y sus relacionados se efectuaron muy encima del estallido del caso, a mediados del año 2016″, acotó.

El 3 de enero de 2022, el abogado Rodrigo Rettig en representación de 59 víctimas presentó la primera querella encima contra de Banco de Chile y Banco Santander. En la acción el jurista apuntó a los sistemas de complace y de prevención de delitos de las entidades bancarias, por lo que solicitó “explorar la construcción de responsabilidad penal” de directivos, gerentes y ejecutivos.

Entre los querellantes figuran reconocidas de la televisión, como el animador José Miguel Viñuela y la actriz Josefina Montané. Ambos alegan haber sido estafados por Chang, quien permanece en Malta, y exigen la devolución de $900 millones y $125 millones, respectivamente.

Según la acción penal, Alberto Chang Rajii, y parte de su holding: Grupo Arcano S.A., Ónix Capital S.A. y Highlander S.A. tenían cuentas corrientes en Banco Santander y Banco de Chile. Chang es responsable de la estafa piramidal más grande del país, quien fue formalizado en 2016 por estafa reiterada, lavado de activos, infracción a ley general de bancos e infracción a la ley de mercado de valores junto a toda la plana directiva de dichas empresas, además de su madre Verónica Rajii Krebs, condenada en procedimiento abreviado

En esa línea, la querella consignó que “existen, en el contexto de movimientos de cuentas bancarias de Ónix Capital S.A. y Grupo Arcano S.A. en Banco Santander y de cuentas de Alberto Chang Rajii, Grupo Arcano S.A. y Highlander S.A. en Banco de Chile, 163 operaciones sospechosas (ROS) que debieron ser alertadas a la UAF cumpliendo criterio de circular 49 en armonía con Guía de Señales de Alerta de la UAF de 2015, que respecto del Banco de Chile fueron reportadas tardíamente entre marzo y abril de 2016, y respecto de Banco Santander no fueron reportadas”.

Hoy el abogado de las víctimas de Alberto Chang es candidato a consejero por la Región Metropolitana.

Preguntas

El comité Copla es conformado por el Presidente del Directorio del banco, otros dos directores, el gerente general y el gerente de compliance. Asimismo, asiste el gerente general de Banchile Inversiones y el Fiscal del Banco.

Ebensperger explicó que habló del caso con el gerente de cumplimiento, con quien abordó más detalles del asunto. Con posterioridad, cuando se informó que se iba a demandar al banco de Chile y al banco Santander por su conducta en este caso, retomó el tema.

“Hicimos una revisión de nuestros procesos luego de este caso, pero estos no sufrieron cambios mayores, ya que se estima que se generaron las alertas que correspondían. Se decidió eso sí que se iba a prestar más atención a los rubros o negocios a los que se dedican ciertos clientes, por ejemplo, este giro de hacer inversiones con dineros de terceros. No hay que olvidar es que este señor engañó a una gran cantidad de personas, dentro y fuera de Chile, quienes no se percataron de sus reales intenciones y más bien creían que estaban tratando con un avezado inversionista, muy serio”, agregó.

En el documento al que tuvo acceso Pulso se destacan las preguntas que formuló el fiscal Felipe Sepúlveda al gerente general del Banco de Chile, Eduardo Ebensperger.

¿Sabía usted que entre julio de 2011 y marzo de 2016 la sociedad Onix Capital relacionada con Chang abonó 12.790 millones de pesos desde su cuenta en el Banco Santander hasta la cuenta personal de Alberto Chang en el Banco de Chile?

No tenía el detalle, pero sabía que se trataba de montos relavantes.

¿Tenía conocimiento que entre febrero de 2014 y marzo de 2016 la sociedad Grupo Arcano relacionada con Chang abonó 1.936 millones de pesos desde su cuenta en el banco Santander a la cuenta de Alberto Chang en el banco de Chile?

Me remito a la respuesta a la pregunta anterior. Debo dejar en claro en todo caso, que si bien se trata de montos relevantes de dinero, hay que cotejarlos o relacionarlos con los montos de las operaciones de los clientes. En este caso, el señor Chang siempre mantuvo saldos relevantes en sus cuentas, con movimientos importantes en las mismas.

No sé exactamente cuantas cuentas bancarias tenía Chang en el banco, pero sé que eran varias. Además tenía cuenta en el banco su mamá y las empresas Arcano y Onix, todo esto al año 2016 cuando Felipe Echaiz presentó el caso en el comité. Esta situación “per se” no me parece extraña, sí puede ser extraño el hecho que una misma persona tenga varias cuentas bancarias en el mismo banco. No sé si eso está en la Guía de la UAF.