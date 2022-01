Gobierno informa a senadores de la Comisión de Trabajo los cambios a la PGU pero queda pendiente el ingreso de indicaciones

hace 33 minutos Tiempo de lectura: 2 minutos

El Ejecutivo dijo que deberían ingresar hoy formalmente las indicaciones, pero como eso aún no ha ocurrido, la votación en particular no ha podido iniciar en la instancia. Eso sí, el gobierno llegó con el documento preliminar de las indicaciones para darlas a conocer a los senadores, donde acogió casi todas las solicitudes de oposición.