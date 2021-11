Google invierte US$ 1.000 millones en el gigante bursátil CME y logra cerrar un acuerdo sobre la nube

Google de Alphabet Inc. ha invertido US$ 1.000 millones en el gigante de las transacciones de futuros CME Group Inc. y llegó a un acuerdo para trasladar a la nube los sistemas centrales de intercambio y negociación (trading).

Con el acuerdo, la unidad de Google Cloud del gigante tecnológico eventualmente mantendría mercados que manejan billones (millones de millones) de dólares en transacciones cada día.

Las compañías dijeron el jueves que su asociación de 10 años permitiría a CME atraer nuevos usuarios más rápido, agilizar las operaciones y desarrollar nuevas herramientas con la tecnología de Google, como un software de inteligencia artificial para monitorear los riesgos del mercado.

En la computación en nube (área también conocida como servicios cloud), las empresas subcontratan el procesamiento informático y el almacenamiento de datos a empresas de tecnología, en lugar de intentar ejecutar dichos sistemas por sí mismas.

Proveedores de servicios de nube como Amazon.com Inc., Google y Microsoft Corp. han estado compitiendo por posicionarse en el sector de servicios financieros, que ha sido más lento que otras industrias en adoptar la computación en nube. La reticencia se debe, en parte, a la estricta supervisión regulatoria de los bancos y las bolsas, así como a las preocupaciones sobre las violaciones de los datos confidenciales de sus clientes.

El acuerdo de CME otorga a Google Cloud un cliente premium en el sector. Con una capitalización de mercado de US$ 79.200 millones, CME es el operador de derivados financieros más valioso del mundo, un título que le quitó recientemente a Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. La compañía con sede en Chicago administra una variedad de mercados, desde el del petróleo crudo hasta el del oro y la bolsa de valores.

Google Cloud es el cuarto proveedor de nube más grande, con el 6,1% de los ingresos globales de infraestructura de nube el año pasado, según la firma de investigación Gartner Inc. El jugador más grande es Amazon, cuya participación de mercado el año pasado fue de más del 40%, seguido por Microsoft y Alibaba Group Holding Ltd., muestran los datos de Gartner.

Junto con el acuerdo de la nube, Google hizo una inversión de capital de US$ 1.000 millones en acciones convertibles preferentes sin derecho a voto de CME Group, dijeron las empresas. La transacción es la inversión más grande que Google ha realizado en la industria de servicios financieros.

En una entrevista, el director ejecutivo de Google Cloud, Thomas Kurian, calificó la inversión como “un reflejo de nuestro compromiso con la transformación del sistema financiero, no solo con la infraestructura de una empresa”.

Mover los sistemas comerciales de CME a la nube planteará desafíos técnicos que van más allá de los plantea un típico proyecto de nube corporativo.

Las bolsas de intercambio financiero como CME manejan una gran cantidad de cotizaciones de precios y transacciones, muchas enviadas por firmas de negociación de alta velocidad acostumbradas a que los sistemas de las bolsas procesen órdenes en millonésimas de segundo. Y si una transacción se cae, no es solo un inconveniente, sino que puede tener un efecto dominó en todos los mercados financieros.

A pesar de tales dificultades, las casas financieras han comenzado a sumergirse en la tecnología de la nube. Nasdaq Inc. dijo el año pasado que planeaba trasladar sus mercados a la nube durante la próxima década. La compañía con sede en New York aún no ha dicho qué proveedor de tecnología utilizará.

Amazon también ha estado mirando el negocio de las bolsas. El brazo de computación en la nube del gigante tecnológico, Amazon Web Services (AWS), completó un proyecto piloto el año pasado con Singapore Exchange Ltd. y el operador del mercado europeo Aquis Exchange PLC para demostrar que era posible hacer funcionar una bolsa capaz de manejar operaciones ultrarrápidas y de alto volumen con la tecnología de AWS.

CME comenzará a trasladar su infraestructura tecnológica a Google Cloud el próximo año, dijeron las empresas. Inicialmente, las firmas planean centrarse en los servicios de compensación y datos de CME, que no son tan sensibles a la velocidad como los sistemas de trading centrales. La compensación es el proceso que se produce detrás de escena para liquidar transacciones y mover dinero entre los participantes del mercado después de las operaciones. Con el tiempo, el plan exige trasladar todos los mercados de CME a la nube.

“Quería estar bajo un paraguas tecnológico que tuviera el ancho de banda que me permitiera hacer crecer mi negocio”, afirmó el presidente y director ejecutivo de CME, Terrence Duffy, en una entrevista. “Soy bueno en negocios transaccionales, yo y mi equipo. Google es muy bueno en tecnología. Creo que es un matrimonio hecho en el cielo “.