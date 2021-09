Google y Apple se ven afectados por la primera ley que amenaza su dominio sobre los pagos en las tiendas de aplicaciones

Google y Apple Inc. tendrán que abrir sus tiendas de aplicaciones a sistemas de pago alternativos en Corea del Sur, amenazando sus lucrativas comisiones sobre las ventas digitales.

Un proyecto de ley aprobado el martes por la Asamblea Nacional de Corea del Sur es el primero en el mundo en hacer mella en el dominio de los gigantes tecnológicos sobre cómo las aplicaciones en sus plataformas venden sus productos digitales. Se convertirá en ley una vez firmada por el presidente Moon Jae-in, cuyo partido apoyó firmemente la legislación.

La ley enmienda la Ley de Negocios de Telecomunicaciones de Corea del Sur para evitar que los grandes operadores del mercado de aplicaciones requieran el uso de sus sistemas de compra dentro de la aplicación. También prohíbe a los operadores retrasar injustificadamente la aprobación de aplicaciones o eliminarlas del mercado, disposiciones destinadas a evitar represalias contra los fabricantes de aplicaciones.

Las empresas que no cumplan podrían recibir una multa de hasta el 3% de sus ingresos en Corea del Sur por parte de la Comisión de Comunicaciones de Corea, el regulador de medios del país.

“A medida que se proponen proyectos de ley con implicaciones similares en Estados Unidos y Europa, el proyecto de ley de Corea del Sur se convertirá en una piedra angular para legislar las regulaciones de las plataformas del mercado de aplicaciones en todo el mundo”, afirmó el presidente de la comisión, Han Sang-hyuk.

Después de una decisión del comité a finales de agosto que llevó el proyecto de ley a una votación final en la Asamblea Nacional, Apple afirmó que le preocupaba que los usuarios que compren productos digitales a través de otros sistemas de pago corran un mayor riesgo de fraude y violaciones de la privacidad.

El martes, después de que los legisladores aprobaran el proyecto de ley, Google, de Alphabet Inc., afirmó que sus comisiones le permiten mantener gratis su sistema operativo Android, lo que brinda a los desarrolladores acceso a miles de millones de usuarios.

“Reflexionaremos sobre cómo cumplir con esta ley mientras mantenemos un modelo que admita un sistema operativo y una tienda de aplicaciones de alta calidad”, afirmó la compañía.

El proyecto de ley —que en coreano algunos legisladores y medios de comunicación lo han apodado como la “ley de prevención del abuso de poder de Google”— fue bien recibido por grupos que representan a las empresas de tecnología de Internet y a las startup de Corea del Sur, así como a los desarrolladores de contenido local y a los fabricantes de aplicaciones.

“Este es un importante paso adelante para la creación de un ecosistema de aplicaciones más justo”, afirmó Kwon Se-hwa, gerente general de la Asociación de Corporaciones de Internet de Corea.

La Play Store de Google representó el 75% de las descargas de aplicaciones móviles a nivel mundial en el segundo trimestre. La de Apple acaparó el 65% del gasto de los consumidores en tiendas de aplicaciones con compras dentro de la aplicación y suscripciones, durante el mismo trimestre, según App Annie, una firma de análisis de aplicaciones móviles.

Las empresas no desglosan sus propios ingresos de las tiendas de aplicaciones en Corea del Sur, pero es probable que sea una pequeña fracción del total. A nivel mundial, los servicios, incluida la App Store (tienda de aplicaciones de Apple), generaron US$ 53.800 millones de los US$ 274.500 millones en ingresos de Apple en su último año fiscal. Alphabet reportó US$ 182.500 millones en ingresos el año pasado, de los que los ingresos de “otros de Google”, incluidas las ventas de la tienda Google Play, representaron US$ 21.700 millones.

Apple y Google enfrentan demandas y sondeos regulatorios en varios países en torno a sus requisitos de que las aplicaciones que figuran en sus mercados de aplicaciones utilicen sistemas de pago internos que toman hasta el 30% de las ventas dentro de la aplicación en la mayoría de los casos.

“La decisión de Corea refleja una tendencia más amplia de intensificar la regulación de las empresas de plataformas tecnológicas, que han sido criticadas por tener demasiado poder”, afirmó Yoo Byung-joon, profesor de negocios en la Universidad Nacional de Seúl que investiga el comercio digital.

En diciembre, la Unión Europea propuso la Ley de Mercados Digitales, destinada a evitar que las grandes plataformas tecnológicas abusen de su posición de gatekeeper (o “guardián”, haciendo alusión a que ellos ponen las reglas en el mundo de las aplicaciones móviles).

Los fiscales generales de 36 estados de Estados Unidos y el Distrito de Columbia han presentado una demanda antimonopolio contra Google alegando que su tienda de aplicaciones Google Play es un monopolio ilegal.

Y un proyecto de ley bipartidista presentado recientemente en el Senado de los Estados Unidos restringiría cómo operan las tiendas de aplicaciones de Apple y Google, y qué reglas se pueden imponer a los desarrolladores de aplicaciones.

El fabricante de “Fortnite”, Epic Games Inc., desafió públicamente a Google y Apple el año pasado al agregar un sistema de pago dentro del juego que impedía a las compañías cobrar su recorte típico del 30%. Después de que Google y Apple suspendieron el juego de combate de sus tiendas, Epic los demandó. Apple y Epic están esperando un veredicto en su demanda.

Apple y Google han hecho algunas concesiones. El año pasado, Apple redujo la comisión que cobra por las ventas dentro de la aplicación al 15% para los pequeños desarrolladores que no generan más de US$ 1 millón en ingresos a través de su tienda de aplicaciones. Google hizo lo mismo este año al reducir su recorte al 15% sobre el primer US$ 1 millón que los desarrolladores obtienen de su tienda de aplicaciones.

A finales de agosto, como parte de un acuerdo propuesto por una demanda federal de 2019, Apple afirmó que permitiría a los desarrolladores usar información capturada desde las aplicaciones —como las direcciones de correo electrónico— para informar a los clientes sobre alternativas al sistema de pago de Apple. Pero los desarrolladores no podrían promocionar estos sistemas de pago dentro de las aplicaciones.

La Coalition for App Fairness (Coalición para la Equidad de las Aplicaciones) desestimó el cambio, diciendo que no aborda fundamentalmente los “problemas estructurales y fundamentales que enfrentan todos los desarrolladores”.

Los legisladores surcoreanos pusieron en marcha su legislación el año pasado después de que Google anunciara que todas las aplicaciones tendrían que utilizar el sistema de pago patentado de la empresa, ampliando un requisito que se aplicaba anteriormente solo a las aplicaciones de juegos. Eso provocó una fuerte protesta de los creadores de aplicaciones y desarrolladores de contenido locales.