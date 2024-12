Hermanos Straub demandan a SMB Factoring por más de $133 millones tras despidos y acusaciones de persecución laboral

La trama del presunto fraude en SMB Factoring -controlado por Raúl Alcaíno y Álvaro Fischer- se vuelve más compleja en tribunales.

La compañía interpuso el 18 de noviembre ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago una querella criminal contra Alfonso Straub von Chrismar, exgerente general de la compañía, y su hijo Alfonso Straub Sanhueza, exgerente comercial de leasing, por los presuntos delitos de administración desleal y apropiación indebida.

Según la acusación, ambos habrían manipulado de forma sistemática los balances financieros de la empresa, ocultando una morosidad que alcanzaba el 50% de las carteras de leasing y factoring, y sobredimensionando activos inexistentes por más de $6 mil millones. SMB sostiene que el daño patrimonial total causado supera los $12 mil millones, en lo que califica como “un esquema fraudulento prolongado y deliberado que comprometió la viabilidad de la empresa”.

Pero la disputa entre los socios del factoring había comenzado meses antes en tribunales.

A finales de junio de 2024, los hermanos Alfonso y Guillermo Straub Sanhueza, ambos exejecutivos de SMB y parte de la familia fundadora, interpusieron demandas laborales ante el 1° y 2° Juzgado Laboral de Santiago, acusando despidos injustificados, acoso laboral y daños emocionales derivados de lo que califican como una “persecución” sistemática por parte de la nueva administración de la compañía.

En su demanda, Alfonso Straub Sanhueza, quien trabajó en SMB durante 16 años y llegó a ocupar el cargo de gerente comercial de leasing, describe su despido como el resultado de “una cacería injustificada” tras la salida de su padre como gerente general, en enero de 2024. “El cambio de administración marcó el inicio de una persecución implacable hacia mi familia. No solo fui acusado de incumplimientos inexistentes, sino que estas imputaciones se basaron en políticas internas que jamás firmé ni reconocí. Todo mi actuar estaba avalado por la gerencia general, como era norma en la empresa”, sostuvo Alfonso Straub.

Dijo que la nueva administración decidió desvincular también a otros integrantes de su familia que trabajaban en la compañía. Entre ellos mencionó a su hermano Guillermo, quien había ocupado el cargo de gerente de la sucursal de Concepción durante 8 años; a su esposa, María Francisca Fuster, quien trabajó como abogada en la empresa por más de 9 años; y a su padre, quien ejerció como gerente general.

Alfonso Straub subrayó que su reputación profesional ha quedado seriamente dañada. “Mi nombre ha sido asociado a acusaciones graves y completamente infundadas, lo que ha dificultado encontrar nuevas oportunidades laborales en mi área. Este despido no solo fue injustificado, fue destructivo”, afirmó en su demanda.

Por su parte, Guillermo Straub Sanhueza, exgerente zonal de Viña del Mar, detalló en su demanda haber sido víctima de un hostigamiento sistemático que culminó en su despido en marzo de 2024. Según su testimonio, fue blanco de amenazas explícitas por parte de la nueva administración. “Se me dijo que debía salir por las buenas o por las malas, y que si me negaba, bloquearían mi carrera laboral en el rubro financiero usando sus contactos. Este tipo de acoso no solo afectó mi desempeño, sino que tuvo un impacto devastador en mi vida personal y familiar”, declaró Guillermo Straub.

También denunció haber sido presionado para firmar documentos que no reflejaban la realidad de su trabajo, como feriados legales no tomados desde 2018. “Me exigieron firmar documentos retroactivos para justificar vacaciones que nunca me permitieron tomar, debido a las constantes exigencias de mi cargo”, explicó, agregando que se le adeudan más de $8 millones por este concepto.

Contestación

El pasado 28 de noviembre, SMB Factoring contestó la demanda laboral de Guillermo Straub, y negó haber vulnerado los derechos fundamentales del demandante. Según el documento, Guillermo Straub fue despedido el 15 de marzo de 2024 por la causal de desahucio, en un proceso que la empresa califica como ajustado a derecho. SMB asegura que no existió persecución ni acoso laboral y que las afirmaciones de Straub son “meras conjeturas” que carecen de respaldo documental.

En su respuesta, SMB señala que el padre y el hermano del demandante enfrentan una querella criminal por administración desleal y apropiación indebida, delitos que habrían generado pérdidas millonarias para la compañía. La empresa argumenta que estas acciones obligaron a los accionistas a inyectar más de $11 mil millones para evitar el colapso financiero. Aunque Guillermo no está incluido en esta querella, SMB menciona que su cargo era de confianza exclusiva, lo que justificó el término de su relación laboral.

La compañía argumentó que los problemas comenzaron cuando el directorio identificó irregularidades en los balances financieros presentados por Alfonso Straub von Chrismar, padre de los demandantes y exgerente general de SMB. Esto llevó a la contratación de una auditoría externa que reveló un déficit financiero de $12 mil millones, lo que derivó en la salida de Alfonso Straub von Chrismar en enero de 2024. A raíz de estos hallazgos, SMB inició una reestructuración interna que incluyó la desvinculación de familiares del exgerente general, como Guillermo y su hermano Alfonso Straub Sanhueza.

SMB Factoring es asesorada por Ignacia López y Jorge Boldt, socios de Cariola.

Correos

Alfonso Straub Sanhueza, exgerente comercial de SMB Factoring, adjuntó en su demanda un correo al gerente general interino, Ignacio Zapata, en el que expresó su rechazo hacia las decisiones y el trato recibido por parte de la nueva administración, encabezada por Zapata y Heiner Steidle. En su mensaje, Straub acusó a los ejecutivos de ejercer prácticas hostiles y de implementar cambios laborales que afectaron derechos adquiridos de los empleados.

“Dejo en manifiesto mi férrea oposición frente a la forma en que usted, junto con el señor Heiner Steidle, han administrado la empresa desde el comienzo de su mandato. Con una actitud inquisidora han establecido prejuicios y reiterados malos tratos injustificados hacia personas que conforman SMB y que le han dedicado años de lealtad y compromiso para convertirla en una mejor empresa”, escribió Straub.

El ejecutivo también criticó decisiones específicas tomadas por la administración, como la eliminación de un bono de movilización y la orden de devolver las camionetas asignadas a los equipos comerciales. Según Straub, estas medidas ignoraron acuerdos laborales de larga data: “En enero del año presente realizaron cambios unilaterales de condiciones pactadas con una antigüedad superior a los 5 años. Me refiero a la eliminación, por aviso telefónico, del bono por movilización de $200.000 y a la instrucción, por mail emitida el 13 de febrero, de devolver las camionetas para quienes manejamos un equipo comercial, las que se entregaron con el objetivo de visitar periódicamente a los clientes y efectuar gestiones de cobranza in situ”.

Horas después, Ignacio Zapata, gerente general interino del factoring, respondió al correo defendiendo las acciones de la administración y rechazando las acusaciones de Straub. Zapata destacó que los cambios en los beneficios laborales respondían a la necesidad de enfrentar la delicada situación financiera de SMB. “La compañía se encuentra actualmente indagando una serie de graves irregularidades detectadas durante la administración anterior. Es deber de todos quienes participamos de la dirección de la compañía -lo que te incluye- colaborar en dicho proceso para poder solucionar los problemas que hemos detectado”, argumentó el gerente general interino.

Sobre la eliminación del bono de movilización y la devolución de camionetas, Zapata señaló: “Los cambios en las restricciones de asignación de movilización y devolución de camionetas han sido medidas adoptadas de manera transversal en la empresa. Se deben tanto a que son políticas que estimamos del todo improcedentes como a la necesidad de racionalizar los recursos disponibles, debido a la delicada situación financiera en que se encuentra la compañía, lo cual te consta, pues conoces el estado financiero de la compañía”.

Además, Zapata calificó el reclamo de Straub como infundado y le pidió su colaboración en las investigaciones internas: “No aceptamos ni compartimos tu reclamo y advertimos en él un tono de victimización que resulta injustificado. Esta actitud no puede afectar las responsabilidades que pueden derivarse de las irregularidades detectadas. Te pedimos tu especial colaboración para avanzar en este proceso y te manifestamos nuestra disposición para reunirnos y buscar soluciones”.