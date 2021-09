Huelga en Transbank: la empresa revela el motivo por el cual se cayó su sistema la semana pasada

Fue el miércoles de la semana pasada cuando los trabajadores de Transbank hicieron efectiva la huelga luego de no haber alcanzado un acuerdo con la empresa en el marco de la negociación colectiva. Al día siguiente, el jueves, se cayó parte del sistema de la red de adquirencia.

Y sobre ese argumento el viernes pasado la empresa ingresó un escrito a la Corte de Apelaciones donde pide que se reponga la orden de no innovar que el tribunal había rechazado la semana pasada, sobre la resolución de la Dirección del Trabajo (DT) donde determinó que los trabajadores sí tienen derecho a huelga en esta negociación, pese a que el gobierno definió a la empresa como esencial.

Allí piden que se reponga el tema “en atención a nuevas circunstancias sobrevinientes que hacen más patente la necesidad de que se acoja de manera urgente la orden de no innovar denegada por esta Corte”.

En concreto, la empresa argumenta lo anterior señalando que “han ocurridos hechos determinantes y graves que hacen menester que se conceda el recurso de reposición (...) ya que, de no otorgarla con prontitud, se podría seguir causando un grave perjuicio no solo a Transbank S.A. sino a toda la nación”.

Allí recuerdan que el pasado 9 de septiembre se cayó parte del sistema de Transbank, “generando largas filas en los supermercados y en otros comercios asociados, lo que fue trending topic en Twitter, con un 24% de las menciones que se hicieron este día, dando alertas en las redes sociales donde los usuarios reportaron la caída del sistema Transbank y los medios de comunicación comenzaron amplificar la noticia, se generó un alcance potencial de 1.900.000 personas afectadas hasta las 18:30 horas. Las menciones totales generadas por la alerta son 371, la mayoría de carácter negativo”, dice el documento.

Según la empresa, esto “produjo un pánico colectivo que llevó a un parte importante de personas a agolparse en los cajeros automáticos para girar dinero en efectivo, lo que a la larga podría incluso influir en la cantidad de dinero circulante, lo que afectará la política monetaria determinada previamente por el Banco Central, lo que en el escenario inflacionario actual cobra especial interés”.

Y Transbank reveló en qué consistió la falla que generó la caída del sistema. “Una de las plataformas más críticas de Transbank (Equipos Plataforma Non Stop Base 24) sufrió una caída a las 17:35 Hrs, siendo posible recuperarlos en un 90% recién a las 17:50, con algunos comercios aun en evolución para lograr el 100% de normalidad”.

La compañía detalló que el “equipo Base 24 es el corazón transaccional, por donde pasan todas las transacciones de compra de crédito, débito y prepago, de todos nuestros canales (WebPay, Equipos POS móviles, Servicio Host to Host de grandes transactores como Cencosud, Líder, Falabella, etc.), por lo que una caída afecta a todos los pagos que Transbank gestiona en el país”.

Añadieron que “este tipo de equipamientos requiere de un equipo muy especializado para su funcionamiento, profesionales que en un 100% hoy están adheridos a la huelga que está en curso, ya que, a pesar de ser calificado como un servicio mínimo, el sindicato se negó que conformaran el equipo de emergencia por un error involuntario en la individualización del nombre de los trabajadores solicitados por esta parte”.

La compañía agrega que “incluso, en diferentes instancias del proceso de negociación colectiva, esta parte de buena fe solicitó expresamente la colaboración del sindicato en este complejo escenario, sin embargo, el sindicato no quiso acceder a la solicitud a sabiendas del grave perjuicio que podría significar para la empresa, para el abastecimiento de la población, la regularidad de la prestación de servicios de utilidad pública y para la economía nacional”.

En todo caso, el presidente del sindicato de la empresa, Eduardo Pérez, cree que “la empresa fue negligente, no preparó los equipos de emergencia, y lo que llama error involuntario es una negligencia, de no haber escogido bien los cargos, de no haber facilitado el organigrama, no haber escogido las personas idóneas, creyendo que no iba a tener el problema de la huelga por los lobbys que estaba ejecutando”.

En su escrito ingresado en Apelaciones, desde Transbank también señalaron que “esta huelga ya está causando un grave daño al abastecimiento de bienes o servicios de la población, siendo ello precisamente el efecto que busca evitar la orden de no innovar presentado por esta parte”.

Y recuerdan que “actualmente estamos en una pandemia, con un incremento considerable de compras usando tarjetas de crédito o débito por comercio online, y se ha decretado estado de catástrofe en todo el país, lo que ha aumentado el número de pagos electrónicos”.

Adicionalmente, recordaron que “estamos cerca de Fiestas Patrias, por lo que esta necesidad de realizar pagos vía electrónica o con tarjetas, y además, los gastos por parte de las personas, aumentará considerablemente por el aumento en el volumen de transacciones”.