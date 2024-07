Inversión por US$ 10 millones de multinacional de pinturas Lanco en Chile termina en la justicia

La idea era expandir su presencia en Chile, donde la demanda por pinturas no paraba de crecer. En 2017, Lanco, la firma puertorriqueña de pinturas y materiales de construcción que opera en todo el continente decidió construir una planta de pinturas en Lampa, en la zona norte de la Región Metropolitana, a un costo de US$ 10 millones. Pero, las obras que partieron tres años después, se retrasaron por la pandemia y un conflicto con la constructora que amenaza con no terminar y que ahora está en manos de la justicia.

En agosto del año pasado, la firma de equipos hidráulicos, Ingemflu Ltda., controlada por José Soto Núñez acudió al tribunal de garantía de Colina acusando a Lanco de haber sido parte de una trama defraudatoria que los dejó a ellos y a otros 40 proveedores prácticamente en la calle. “Los defraudados originales con la construcción de la planta Lanco en Lampa son 40 Pymes de diversos tamaños, el monto de la defraudación alcanza a los $ 3.000 millones, en resumidas cuentas la planta les salió gratis”, dice a Pulso el abogado y ex fiscal sur, Juan Yuseff.

Pero según pinturas Lanco, ellos ya suman US$ 5 millones solo en perjuicios por las obras que no hizo Infinitum, la empresa contratista que a su vez subcontrató a Ingemflu por $ 12 millones en equipos. En su cuenta también consideran los pagos a otros proveedores a los que Infinitum -controlada por Pablo Araya Fuentes- dejó sin pagar y órdenes de compra que la propia Lanco no pudo despachar porque la planta no estaba terminada. El contrato con Infinitum terminó el 21 de octubre de 2021 por incumplimientos graves.

“Estamos ante una empresa extranjera que invierte en Chile por sobre los US$ 10 millones para desarrollar una planta de fabricación de pinturas y esta empresa licita el proyecto con la constructora Infinitum, que es la que se gana la licitación. Esta empresa recibe los pagos regularmente y habiéndose casi completado el 98% de los estados de pago se dan cuenta en Lanco que esta empresa los ha estafado, no termina la obra y además se encuentra con reclamaciones sucesivas de distintos subcontratistas que reclaman no haber sido pagados por Infinitum; no obstante; Infinitum haber recibido los fondos de manera oportuna e íntegra por parte de Lanco”, resume el origen del caso, Rodrigo Albagli, abogado de la firma, socio de Albagli Zaliasnik.

En agosto de 2023, Ingemflu acusó ante el Juzgado de Garantía de San Bernardo a Lanco y a su gerente general, Mauricio Ordenes, de apropiación indebida de piezas y componentes hidráulicos solicitados por Infinitum que al final nadie les habría pagado, pero que fueron instalados en Lampa. En diciembre de 2023, Órdenes fue formalizado por ello y dos meses después Ingemflu, amplió su querella pidiendo investigar además la responsabilidad penal de la persona jurídica de Lanco. “Una empresa como esta debe cumplir con el compliance y si así lo hubiese hecho, y este fuere real y no de papel, no estaríamos frente a todos los delitos que se han cometido en su nombre”, sostiene Yuseff.

En Lanco creen que Ingemflu es un proveedor que no quedó conforme con las negociaciones posteriores al término de contrato con Infinitum (ver recuadro) y que por ello ha liderado toda una batería de acciones administrativas. Tanto en la querella inicial por apropiación indebida, como en su ampliación hacia la responsabilidad penal de la empresa, Igemflu sostiene que en el proceso de construcción se presentaron documentos incompletos y falsificados, que se eludió el sistema de evaluación de impacto ambiental entre otras posibles irregularidades.

Hoy, en todo caso la planta se encuentra operando con normalidad y respecto del gerente formalizado, Albagli sostiene que es “naturalmente víctima” de todo lo que ha pasado y que la compañía no tiene ni contempla acciones judiciales en su contra o la de otro ejecutivo de la firma. “Por el contrario, nos encontramos apoyando cualquier tipo de acción que se pretende ejercer contra ellos”, sostuvo.

Nacida en 1978 en Puerto Rico, Lanco es una de las tres grandes del mercado de las pinturas en América. Cuenta con plantas en Estados Unidos, Colombia, Costa Rica, República Dominicana y Chile. A principios de 2020, su vicepresidente ejecutivo, Francisco Viejo, decía en el diario El Nuevo Día de Puerto Rico que Lanco llevaba varios años distribuyendo sus productos a través de Sodimac a quien también le fabricaban su marca propia Kölor.