Jorge Salvatierra se instala fuera de Chile y deja la presidencia de Canal 13

El próximo 1 de mayo, Jorge Salvatierra, actual presidente de CAP y Canal 13 y director de Entel, dejará Chile para instalarse por un tiempo indefinido en Verona, Italia, cumpliendo así un proyecto familiar.

Esta decisión personal gatillará un cambio significativo en Canal 13, dado que Andrónico Luksic deberá buscar un nuevo presidente o presidenta para la estación televisiva. Lo claro es que la primera semana de abril será el último directorio que presidirá Salvatierra.

Canal 13

Salvatierra es un hombre de confianza de la familia Luksic. El vínculo se forjó a mediados de los 90 cuando el grupo Luksic lo invitó a incorporarse a VTR, empresa cuya propiedad compartían con la firma norteamericana Southwestern Bell Communications, hoy AT&T. Allí aterrizó en 1995 como gerente corporativo de administración y finanzas, cargo que ocuparía por poco tiempo, dado que los accionistas le ofrecieron asumir la gerencia general corporativa de VTR S.A., donde permaneció hasta la venta de la empresa en 1999 a UnitedGlobalCom.

Durante la presidencia de Jorge Salvatierra en Canal 13 se realizaron diversos cambios importantes. De partida, se convirtió en el presidente que más duró en el cargo desde que el Grupo Luksic tomó el control del 100% de la empresa.

A canal 13 llegó en noviembre de 2017, cuando la Universidad Católica salió de la propiedad de la estación televisiva. Ese año habían pasado por la presidencia otros dos ejecutivos: René Cortázar, quien había vuelto en 2015 al mando de la estación, y Alejandra Pérez. Con la llegada de Salvatierra se estableció un gobierno corporativo más liviano, pasando de 7 a 5 directores y un aporte de capital de $20 mil millones, el último que realizaría Luksic.

Con una amplia experiencia gerencial y una exitosa trayectoria profesional como ejecutivo de primera línea en Chile y en el extranjero, en el sector financiero, en empresas de telecomunicaciones y en la industria de servicios tecnológicos en Estados Unidos y otros países, la mano de Salvatierra en Canal 13 se notó de inmediato. Mientras gran parte de la industria se ajustaba y atravesaba por pérdidas, en Inés Matte Urrejola respiraron tranquilos. Por primera vez en varios años, anotaban utilidades por $1.100 millones, dejando atrás las pérdidas por $24.470 millones del 2017.

El 2019 fue un año de pérdidas (-$6.499 millones), que fueron revertidas en 2020 ($7.206 millones), tras la puesta en marcha de un plan de viabilidad financiera que incluyó ahorros de costos y gastos de administración y una profunda reestructuración organizacional. Ese plan incluyó la venta de activos prescindibles -principalmente la venta del sitio ex CHV- la renegociación de contratos estratégicos, una parrilla eficiente en rentabilidad, y un compromiso de responsabilidad financiera a todo nivel.

El plan de viabilidad financiera siguió dando buenos resultados en 2021, con ganancias por $3.196 millones en un contexto de disminución de sus ingresos por factores extraordinarios. Hasta septiembre de 2022, la estación televisiva reportaba pérdidas por $3.177 millones, la cual fue atribuida a resultados no operacionales, como la alta inflación, mientras que sus ingresos presentaron un alza de 2,1%.

Dentro del canal destacan que Salvatierra deja una compañía mucho más ordenada, con una cultura financiera y de mirada de los negocios más amplia que solamente el rating. Asimismo, señalan que también es un logro haber “afinado” la línea editorial, que se sigue con bastante fidelidad y que ya no es discutida al interior del canal.

Dentro de los pendientes de la “era Salvatierra”, que él mismo comenta entre sus cercanos, se encuentran el no haber logrado impulsar dentro del canal y de la industria, una medición de audiencia en dispositivos distintos al televisor, con lo cual se habría conseguido monetizar un significativo alcance que se logra con dispositivos como teléfonos móviles y laptops, particularmente entre los jóvenes.

Otro pendiente es no haber alcanzado a sellar una alianza con un socio estratégico internacional, lo cual se vio imposibilitado por el contexto país y por una industria que sigue estando amenazada.

Deja Entel y permanece en CAP

Otro de los directorios que dejará en abril es el de Entel, empresa controlada por Almendral, sociedad de inversión que reúne a las familias Matte, Fernandez León, Hurtado Vicuña, Consorcio, Izquierdo Menéndez y Gianoli.

A la firma de telecomunicaciones Salvatierra llegó hace seis años, como director en representación de las AFPs. Este año cumple dos períodos, por lo cual dejará el directorio, siguiendo la política de renovación implantada hace años por las AFP.

Donde no dejará su sillón es en el directorio de CAP, empresa a la que llegó en marzo de 2018 y en la cual asumió la presidencia, a petición de sus socios principales -las familias de Andraca y Rassmuss- el 15 de abril de 2021.

A CAP llegó apoyado por un grupo de inversionistas de Invercap (ex ejecutivos), sociedad donde también es director. En ambas sociedades Salvatierra seguirá en el directorio, aunque en CAP está en etapa de definición si se mantiene o no en la presidencia de la compañía.

Durante su periodo a la cabeza de CAP Salvatierra logró fortalecer los negocios, recuperando niveles relevantes de inversión y mirando el devenir de la empresa con una perspectiva más de futuro.

Es así como la siderúrgica incorporó mecanismos de descarbonización, como por ejemplo la apuesta por el hidrógeno verde, con la finalidad de balancear y equilibrar el plano de negocio y la sustentabilidad.

En materia de resultados, en estos tres años, CAP registró ganancias importantes: US$ 300 millones en 2020, US$ 741 millones en 2021 -año que fue catalogado como excepcional- y US$ 226 millones el año pasado.

En este periodo también se alcanzaron dos hitos significativos: la incorporación de mujeres al directorio y altos cargos gerenciales, así como abrir espacio a los trabajadores en el directorio de Huachipato.